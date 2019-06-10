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整隻龍蝦400元有找！逢甲平價義式料理　還有仙人掌義大利麵

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：我最想吃澎湖仙人掌義大利麵！
ETtoday餓勢力

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

逢甲不只夜市小吃迷人，巷弄裡頭藏著許多讓人驚豔的美食。村口微光是網路超夯的老宅網美店，店內裝潢充滿懷舊與浪漫的氣氛，每個角落都非常好拍是IG的打卡熱點，原本義式料理就以創新獨特廣受歡迎，最近新推出夏季菜單更好吃，擺盤漂亮免服務費只要兩百多元CP值很高。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

村口微光位在逢甲週邊的巷子裡頭，隱身在住宅區地點很隱密不好找，相當低調。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

從餐廳門口就很好拍，處處可以看得到店家的用心，來這裡用餐會充滿驚喜。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

村口微光用餐環境

用餐空間分一二樓，保留老房子的格局加上一些花草擺飾，彷彿來到後花園用餐，將老宅賦予新生命真是驚喜，來到這裡完全不會覺得老舊反而相當復古清新充滿文青風。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

天花板牆面以及點餐櫃檯通通都是拍照打卡的好背景，花草牆搭配老傢俱，不禁讓人讚嘆老闆的巧思。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

二樓的空間屬於長型，座位不多以4人方桌為主，14人即可包場不需另外加價，很適合團體聚餐包場辦活動。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

二樓的色調以藍白為主，角落裡隨處可看到復古家具，會讓人一直拍照拍不停。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牆面還有好多卡式錄音帶，好多四五年級生學生時期的偶像歌手在這裡都找得到，這個牆面讓我們最驚喜，勾起好多美好回憶。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

免服務費所以餐具茶水通通自助取用，這個櫃子也是老家具，上頭還有鄧麗君卡帶專輯，在這裡找的到很多老東西，老闆很有巧思，村口微光實在太有特色了，來過一次就讓人印象深刻，立即成為IG上的打卡熱點。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

村口微光2019夏季新菜單

保留原有的人氣商品，再加上許多新菜色，餐點以義大利麵、燉飯為主，點主餐都有附飲料，價位幾乎落在兩百多元。擺盤漂亮好吃又免服務費，這樣的價位我覺得很可以。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

點主餐加價升級套餐129元

內容有沙拉、湯品、甜點、還有飲料。沙拉清爽開胃，飲料有紅茶/奶茶/鮮奶茶三選一，我們選滋味香甜的鮮奶茶。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

湯品是非常濃稠的香濃起司湯，吃得到醇厚的奶香與起司香氣，這一碗湯好好喝。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

點主餐都有附小杯紅茶，如果喝不夠可加價40元升級其他飲料。這個紅茶的杯子很有心機，喝到一半會浮現愛心圖案，很適合點給女朋友喝，會有驚喜。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

油浸蒜燜蝦149元

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一份鑄鐵鍋裡頭有8隻白蝦，每一隻蝦子都很入味，口感Q彈帶點脆度，蒜燜的風味超好吃。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

尤其是加了德國橄欖一起吃，鹹香的滋味很正點，這道前菜我們都好愛很快秒殺。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

橄欖油浸蒜燜龍蝦奶油義大利麵 附飲料（每日限量）399元

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這一道是今年夏天最新推出的菜色，完整半隻波士頓龍蝦相當澎湃，色香味俱全！半隻龍蝦份量十足，尤其那個大蝦螯看了就很過癮。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

龍蝦油浸蒜燜再去焗烤，整個非常非常入味，上桌時就能聞到超香的味道，龍蝦肉紮實Q彈越咬越香甜，味道鹹甜帶有蒜味，蝦頭還有滿滿的蝦膏，海味十足。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

義大利麵份量不少，充分吸收奶油醬汁還帶著微Q的咬勁，每一口都吃得到鮮甜海味，這一道龍蝦奶油義大利麵只要399元真的很超值，每天有限量想吃要碰運氣。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

北海道干貝墨魚燉飯 附紅茶339元

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

單看照片還以為到了星級飯店用餐呢～紮實的用料與精緻的擺盤，再搭配復古浪漫的裝潢，在村口微光用餐是件很享受的事，處處可以感受到店家的用心。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

北海道生食等級的大干貝一次給兩顆，再加上飽滿的隔離與鮮蝦，擺盤漂亮還沒吃心情就很好。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

干貝大顆又很嫩，超好吃的！

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

墨魚汁燉煮的燉飯非常入味，米粒不會煮得太過軟嫩保有Q度很好吃，這麼墨魚汁調味很棒，鮮、香、甜，我們都很喜歡。不過吃完嘴巴要擦乾淨，才不會變成巫婆嘴～呵呵…

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

澎湖仙人掌清炒中卷義大利麵 附紅茶 299元

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

粉紅色的義大利麵非常討喜，原來是加了澎湖仙人掌汁，讓人很期待他的風味。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

原本清炒義大利麵就比較清爽，吸收澎湖仙人掌汁吃起來帶有微微的果酸，在夏天吃很適合，女生應該會很愛。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一整隻中卷份量十足，口感QQ嫩嫩的，味道超甜很新鮮。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

甜點 手工自製奶酪

完全不加水，軟綿的口感充滿奶味，吃飽喝足再品嘗這個奶酪，為今天這一餐畫下完美句點。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

村口微光藏身在逢甲週邊的巷弄裡頭，地點隱密不好找，從麥當勞往大創的方向走，就在台G店與MAR中間的巷子進去，也就是照片中機車騎入的方向。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

巷子走到底，左手邊公益彩券隔壁就是村口微光的位置，週邊巷弄不好停車，可以停在台G店對面的大型停車場再走路進巷子。

▲▼村口微光。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

心得：

村口微光的義式料理相當有創意，中西合璧充滿驚喜，今天吃到的三道我們都很喜歡。餐點好吃再加上老宅復古浪漫充滿文青風的裝潢，免服務費只要兩百多元就能享受CP值蠻高的。到逢甲想要坐下來好好品嚐一頓義式美味，這家村口微光很適合。

村口微光

地址：台中市西屯區逢甲路72巷11號
電話：04－24521688
營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00 （週二公休）

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

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