免費穿浴衣吃串燒！台中巨大燈籠居酒屋　鮭魚卵飯多到爆出來

點評：好想體驗日本浴衣～

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中新開了一家非常有特色的日本料理「日月水台」。店門口有超大的燈籠以及日式裝潢還提供日本浴衣體驗，日本人開的店餐點很道地重點是價位不貴！店內店外好多拍照場景，很快成為台中新地標，6月正式開幕有好多優惠活動，這個親子丼飯6／1～6／9只要50元有夠超值！每天限量50個想吃動作快～





日月水台位在台中西區向上北路靠近中興街，店門口超大的日式燈籠非常吸睛。我們傍晚時間過來用餐，天還沒暗先拍一張大門的特色照，晚一點燈籠點亮更漂亮。

這一家日月水台是日本人開的居酒屋，除了店外讓人拍不停，店內裝潢也很有日本特色。





前方用餐區座位以4人方桌為主，另外還有一間包廂，可容納10人（低消8000元）。

從店外沿路到店內，每個角落都有特色超好拍的～這裡還有一個迷你版的靖國神社，櫃台有提供繪馬（50元）可以祈福，新開幕用餐消費打卡就贈送繪馬一枚（拍繪馬打卡）。

店內的串燒通通用日本北海道的備長炭燒烤，大門口有展示備長炭，後方還有油紙傘，穿日本浴衣拍照時這一區是個不錯的景點。

日月水台菜單

店名「日月水台」組合起來就是明治兩個字，日本明治時代的食文化正好是外國文化進入日本的全盛時期，在這裡可以吃到很多融合日本與異國風味的美食。餐點種類很多，好吃又不貴，環境又超級好拍，是個聚餐的好地方。

海藻沙拉168元

這盤海藻沙拉份量不少，有好多種綜合海藻，口感Q脆有膠質，淋上芥末和風醬酸甜又帶嗆，跟平常吃到的和風沙拉差很多，滋味非常特別。

雙胞溫泉蛋68元

半熟的溫泉蛋香甜可口，Q嫩的蛋黃完全沒有腥味，滑嫩順口好好吃。

醋味噌海鮮128元

海鮮以當天新鮮進貨為主，今天我們吃到的是鮪魚刺身。切成塊狀再與長蔥、醋味噌一起吃，鹹甜酸有回甘的滋味，跟常吃到那種加哇沙米的刺身很不一樣。

串燒是日月水台的招牌，主廚串燒的功夫不錯，用日本北海道備長炭燒烤，吃的到炭香。一串只要50元，比起一般居酒屋串燒一串80～100元的價位便宜好多，在這裡吃串燒很超值。開幕期間更猛，不分品項全部串燒以竹籤計價通通50元，下雨天到店消費再免費招待一串，真是很有誠意！

在這裡吃串燒一定要搭配生啤酒才對味，這裡的生啤是啤酒桶現點現拉，有滿滿的氣泡味道特別甜。新開幕有優惠：平日晚上17：08分～18：08分期間到店消費，第一杯生啤酒免費。

雞胗串燒50元

一串有五個雞胗，Q脆好吃味道香。

招牌雞肉丸串燒50元

這個招牌雞肉丸沾月見蛋汁低汁的畫面非常誘人。雞腿肉先做成肉漿再捏成棒狀，主廚在備長炭上燒烤要注意火侯才能烤到保有肉汁剛剛好的熟度。烤肉丸本身已經有調味，再沾裹滑嫩的蛋汁一起吃，不論口感還是滋味都很不錯。

烤雞翅串燒50元

雞翅烤到表皮微焦口感酥酥脆脆，裏頭保有肉汁，搭配啤酒很對味。

嫩雞明太子串100元

上面的明太子份量超多，用料真的不手軟。明太子波滋波茲的口感，搭配香甜肉汁的軟嫩雞腿肉整個超好吃!這一串推薦必點。

烤雞心串燒50元、烤雞肝串燒50元

烤雞肝在日本居酒屋經常和烤雞心一起出現，但在台灣比較少有，日月水台是日本人開的居酒屋，所以雞心和雞肝都吃的到。這裡的雞心有挑選比較大顆的，Q嫩的口感再刷上甜甜醬汁特別好吃，我個人超愛這個雞心。

無限高麗菜128元

從菜名就知道這個高麗菜可以無限續點，高麗菜在昆布雞湯中川燙後再淋上麻油攪拌，吃的到雞湯的鮮甜滋味又保留脆度，這個高麗菜完全是道下酒菜，可以無限續點吃個三回合就值回票價。

碎碎親子丼 附豬肉味噌湯168元

長方形的日式便當餐盒裝著日式肉燥與炒玉子，整個丼飯視覺上就很討喜，鋪滿滿的親子丼加豬肉味噌湯只要168元CP值很高。

這個肉燥碎肉蓋飯鹹鹹甜甜的滋味，有點像台灣的滷肉飯，但是比較乾爽不油膩，跟玉子炒蛋一起搭配底下的壽司米飯，甜甜的滋味小孩子很愛吃。

6/1～6/9慶開幕，外帶這個親子碎碎或大阪炒麵通通都是銅板價50元就能吃到，每日限量各五十個售完為止，搶便宜動作要快。

豬肉味噌湯

不是一般常見的的豆腐味噌湯，裡頭有紅白蘿蔔、牛蒡、豬肉、還有蒟蒻，意外的好喝。

鮭魚卵飯680元

這碗鮭魚卵像火山爆發一樣，滿到尖出來的魚卵超級過癮！上菜時有表演秀非常有特色，很適合聚餐的時候點來吃，一邊看著店員加料一邊喊，氣氛超嗨。

滿滿的鮭魚卵，不只是視覺大滿足，鹹、香、甜充滿大海的滋味在嘴裡不斷爆發，而且有滿滿的膠質，無敵好吃推薦必點！

喜相逢南蠻漬168元

喜相逢先炸過再淋上醋醬，糖醋酸甜滋味有點類似台灣三杯的風味，咬開來滿滿的魚卵，好吃。

薩摩揚128元

薩摩是江戶時期鹿兒島的名稱，花枝漿裡頭有花枝塊還有紅薑，外酥內Q的口感有點像甜不辣，這道薩摩揚是鹿兒島常見的家庭料理。

全力黏黏168元

這個全力黏黏裡頭有秋葵、納豆、山藥、加上新鮮蛋黃、柴魚片、海帶絲以及帶塊的哇沙米醬，料超多。

吃法就是加醬油後把這些食材充分攪拌，會產生黏稠感，日本人很愛把納豆這種黏稠的食物當早餐，這道全力黏黏就是加強版，看起來黏稠吃起來卻相當清爽，沒吃過的朋友可以試試。

博多炭烤豬腳100元

博多豬腳在日本博多地區是到屋台喝酒必點的招牌菜，豬腳不是炸的而是用鹽烤方式，烤到表皮酥脆再淋上柚子醋，咬開酥脆外皮，裏頭有豐富膠質，非常下酒。

碳烤玉米筍50元

整根玉米筍經過備長炭燒烤後，水份鎖在裡頭，口感Q嫩滋味香甜，搭配一點椒鹽粉就非常好吃，這裡的蔬菜串通通一串50元，下回再多點一些。

酒蒸蛤蜊168元

蛤蜊肉質飽滿，味道鹹香好吃，最精華的就是他的湯汁，超補的。

長崎海陸蔬強碰麵268元

這一大碗強碰麵是長崎特有的拉麵，特色就是有大量的蔬菜以及海陸食材，吃起來有點類似中華料理的什錦麵。前面有提過，在日本明治時期有大量的外來文化，這一道強碰麵就是從中國流傳到日本， 變成日本風的中華拉麵。

一大碗強碰麵裡頭有好多料，海陸食材加上大量蔬菜強碰在一起，料多味美好吃耶~蠻適合多人聚餐時點一碗大家分享。

太陽下山後燈籠點亮，再加上擺滿燭台，整個氣氛變得好浪漫，漂亮極了！

日本老闆開的日月水台還有提供穿著日本浴衣體驗日本文化，原本300元慶開幕期間只要消費就免費。穿著 漂亮的日本浴衣拍照，彷彿瞬間穿越到日本，只要消費就能免費體驗千萬別錯過。

心得：

日月水台的大門口就有好多拍照的地點，店內每個角落都很好拍，尤其穿著日本浴衣跟大燈籠一起拍照更有日本味！這家日月水台不只環境充滿日本味，餐點也很道地，重點是價格不貴，喜歡日本料理的朋友可以趁著六月開幕優惠期間去嚐鮮，CP值很高喔～

日月水台

地址：台中市西區向上北路149號

電話： 04－23011168

營業時間：週二～六11：30～15：00、17：00～24：00

週日～一11：30～22：00（只供應定食）