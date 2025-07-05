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beard papa's7月限定口味、派皮一次看　抹茶歐蕾泡芙也回歸

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's7月限定泡芙口味、派皮一次看。（圖／beard papa;s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年7月再度攜手百年經典茶品牌「Lipton立頓」推出限定新口味「水蜜桃冰茶泡芙」，每一口都能吃到濃郁水蜜桃冰茶卡士達內餡，還有全新派皮「珍珠糖耶克」；本月再加碼「抹茶歐蕾泡芙」強勢回歸，即日起至7月31日限時上市。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲立頓水蜜桃冰茶泡芙吃得到濃郁果香。

beard papa's找來立頓推出全新「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，使用立頓水蜜桃冰茶即溶飲品結合經典卡士達醬，打造出帶有濃郁果香的「立頓水蜜桃冰茶卡士達內餡」，搭配酥鬆派皮一口咬下，炸出微酸鮮甜的滋味，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」。

本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」，在日式泡芙派皮上來回淋上香醇巧克力醬，再輕撒珍珠糖增添酥脆口感，無論是搭配經典香草卡士達或立頓水蜜桃冰茶通通沒問題，售價75元起，限於指定門市販售。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

抹茶歐蕾泡芙強勢回歸。

另外季節限定口味則是人氣回歸的「抹茶歐蕾泡芙」，選用來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達醬，再結合鮮奶油揉合成抹茶歐蕾卡士達內餡，最後在泡芙外皮撒上抹茶粉，打造雙重抹茶香，每顆售價80元起，限於指定門市販售。

▲I`m donut?甜甜圈。（圖／記者黃士原攝）

▲I`m donut?甜甜圈台灣首店4日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」4日正式開幕，台北首店販售15款甜甜圈，其中12款經典口味分別是原味、抹茶、生法蘭奇、可可、草莓巧克力生法蘭奇、焦糖巧克力脆脆堅果、卡士達、覆盆莓鮮奶油、開心果鮮奶油、炒蛋、楓糖生火腿、海鹽焦糖培根，價格58元至118元。至於台灣限定的水果帕妃、香蕉奶茶、超台灣價格則是108元、108元、128元。

限定口味之一的「超台灣」，是主廚平子良太品嚐台灣的滷肉飯後，對其風味留下深刻印象，所以決定將這份美味融入甜甜圈裡，除了傳統滷肉的香氣，主廚也特別加進巴薩米克醋、蜂蜜等日式洋食元素，創造出帶有台灣風味卻又不失日式清爽感的全新口味。

▲▼I`m donut?開幕第2天。（圖／記者蕭筠攝）

▲I`m donut?今日更改購買規定包括發放號碼牌、登記名字電話。（圖／記者蕭筠攝）

由於I'm donut?開幕首日出現代排、解壓縮等亂象，業者緊急致歉並公告全新購買規則，即日起每人從開放購買30顆改為15顆，並於上午9點發放號碼牌共230張，且須登記姓名、電話，10點開賣時須在現場等候，過號即失去購買資格，發放號碼牌同時店員也將錄影存證，其餘消費者皆為候補。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s I’m donut？ 立頓

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