直擊／I'm donut？開幕第2天再現排隊人龍　購買新規曝光

記者蕭筠／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」4日正式開幕，首日吸引超過400人排隊搶買，近5點公告完售，不過由於代排、解壓縮等亂象出現引發爭議，業者也緊急於當晚調整購買規則，即日起改為每人限購15顆、上午9時起發放號碼牌230張，其餘者為候補，今日一早仍吸引超過150人搶買，且於昨晚8點半起就出現排隊人流。

▲I`m donut?開幕第2天依舊吸引超過150人排隊等買。（圖／記者蕭筠攝）

▲I`m donut?昨晚8點多左右就出現排隊人潮。（圖／讀者提供）

▲排隊人潮依舊湧到轉角處。（圖／記者蕭筠攝）

I'm donut?台北首店落腳台北市敦化南路一段君悅排骨樓下，今（5）日開幕第2天同樣吸引超過百人排隊，且於前一晚間8點多就有民眾於門口排隊等買，《ETtoday新聞雲》一早直擊門市，預計9點發放230張號碼牌，約8點多左右排隊人數就已超過150人，相較開幕首日人潮略減。

昨日排8小時卻空手回家的杜先生今天再度現身排隊，透露昨晚9點就在門口排隊，並抱怨昨天從早上8點排到下午3點，卻被告知買不到十分生氣，再加上現場插隊亂象，「隊伍都沒有在前進很誇張，滿不爽。」不過今日店家以發放號碼牌方式感覺比較好。另一位Alice也在昨晚9點半就來排隊，表示自己沒有吃過，想來跟跟風。

▲▼I`m donut?今日更改購買規定包括發放號碼牌、登記名字電話。（圖／記者蕭筠攝）

I'm donut?即日起調整購買規則，每人從開放購買30顆改為15顆，並於上午9點發放號碼牌共230張，且須登記姓名、電話，10點開賣時須在現場等候，過號即失去購買資格，其餘消費者皆為候補。今日早上9點店員也依序進行號碼牌發放並錄影存證，以防插隊等亂象。

▲I`m donut?甜甜圈台北首店總共販售15款甜甜圈。（圖／記者黃士原攝，下同）

I'm donut?台北首店販售15款甜甜圈，其中12款經典口味分別是原味、抹茶、生法蘭奇、可可、草莓巧克力生法蘭奇、焦糖巧克力脆脆堅果、卡士達、覆盆莓鮮奶油、開心果鮮奶油、炒蛋、楓糖生火腿、海鹽焦糖培根，價格58元至118元。至於台灣限定的水果帕妃、香蕉奶茶、超台灣價格則是108元、108元、128元。

▲台灣限定口味之一「超台灣」是以滷肉飯結合甜甜圈的組合。

台灣限定口味之一的「超台灣」，是主廚平子良太品嚐台灣的滷肉飯後，對其風味留下深刻印象，所以決定將這份美味融入甜甜圈裡，除了傳統滷肉的香氣，主廚也特別加進巴薩米克醋、蜂蜜等日式洋食元素，創造出帶有台灣風味卻又不失日式清爽感的全新口味。

▲Mister Donut再度攜手丸亀製麵推出5款聯名商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

Mister Donut7月則再度聯名「丸亀製麵」，把特調生波堤麵糰加入丸亀製麵熱門配料「豆皮」，開發出有著豆香的「豆皮生波堤」，一共有2款全新甜甜圈，其中「鰹魚醬油豆皮生波堤」是把豆皮生波堤裹上鰹魚醬油沾醬，並撒上海苔點綴，「豆香豆皮生波堤」則是在豆皮生波堤外層沾附豆香粉，吃得到雙重豆香滋味，售價皆為50元。

▲▼還有2款鹹派及醬油糰子。

更以丸亀製麵2款經典商品「番茄雞肉烏龍麵」、「明太蛋拌烏龍麵」結合北海道酥鬆派皮，推出「番茄豆皮豬肉派」、「明太子麻糬派」2款鹹派，分別於派皮中加上酸甜番茄風味醬搭配豆皮及豬肉片、放上明太子醬並結合麻糬，打造鹹甜風味，售價皆為75元。

「鰹魚醬油糰子」則是以軟糯日式糰子擠上帶有鰹魚風味的濃厚醬油沾醬，並於上方撒上柴魚片增添香氣，售價55元。以上聯名商品於7月4日起在全門市上市，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，至7月8日可享「甜甜圈買5送1或買6送2」優惠，期間任選6或8個甜甜圈且內含聯名商品即享優惠，各門市數量有限、售完為止；即日起還有「指定現做飲品第2杯5折」優惠，售完為止。