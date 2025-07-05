新北「萌寵樂園」開幕！與羊駝、笑笑羊6動物互動　12歲⭣免門票

▲新北石碇新景點「萌萌森林物語」暑假開幕，中午12點前入園，12歲以下孩童免收費。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北部民眾免跑外縣市，在新北石碇就有全新景點「萌萌森林物語」，飼養羊駝、水豚、笑笑羊、梅花鹿、狐獴與陸龜等6大動物，歡慶暑假開幕，即日起至8月31日，每日中午12點前入園，12歲以下孩童免收費，購買全票即贈「100折抵券」乙張，可折抵園區商品或餐飲。

▲▼狐獴也能近距離互動。（圖／業者提供）

距離台北僅15-30分鐘車程，就能抵達「萌萌森林物語」，這座標榜韓系風格動物樂園藏身山林中，高人氣的羊駝、水豚、笑笑羊、梅花鹿、狐獴與陸龜，都在半開放式園區走動、吃草，牠們時而發呆、時而翻肚，療癒又可愛。園區採設計，強調不強迫餵食、不打擾動物作息，讓每一次互動都建立在尊重與觀察之上。

▲▼笑笑羊和水豚悠哉吃草、散步，表情十分呆萌。（圖／業者提供）

園內的「森林小屋」是一間周邊選物店，可以買到各種水豚、梅花鹿絨毛玩偶、扁扁龜零錢包、羊駝吊飾等療癒伴手禮。

▲「森林小屋」是一間周邊選物店，可以買到各種水豚、梅花鹿絨毛玩偶、扁扁龜零錢包。（圖／業者提供）

此外，園區供應韓系甜點和飲品，「甜蜜脆薯」每日供應，外酥內綿；「花生好事炸年糕」撒滿花生粉，吃起來Q彈不黏牙，僅限周末提供。搭配森林野餐座位，一秒拍出韓系日常感。

▲今夏邀請來自花蓮的專業馴鷹講師，帶來限定的「馴鷹生態體驗營」。（圖／業者提供）



除了日常園區體驗，今夏邀請來自花蓮的專業馴鷹講師，帶來限定的「馴鷹生態體驗營」。主角為人氣猛禽「栗翅鷹」，課程內容包含馴鷹起源文化介紹、猛禽飼養與行為觀察、Q&A互動交流，最後還有與哈里斯鷹近距離接觸的體驗，包含「上手拍照」、「對飛互動」、「餵食展示」等，3歲以上可參加，國小以下需成人陪同，不分大人小孩均一價850元，開放私訊Facebook粉絲專頁報名。

▲OMO進駐園區，供應各式飲品。（圖／業者提供）

入園門票為成人250元、6–12歲兒童150元、65歲以上150元，凡購票贈送「萌萌召喚鏡」乙份，還能參加抽獎活動，有機會獲得限量周邊、餵食兌換券等。另外，即日起至8月31日，購買全票即贈100元券一張，可折抵園區商品或餐飲；若是每日中午12點以前入園，12歲以下孩童免收費。

▲Time奶奶·樹屋咖啡樂園。（圖／翻攝自Facebook／Time奶奶·樹屋咖啡樂園）



另外，去年底開幕的「Time奶奶樹屋咖啡樂園」位於新北萬里區，是一處免門票複合式景點，低消100元就能和水豚、侏儒羊近距離互動，還能在樹屋喝咖啡，玩溜滑梯、沙坑，感受兒時無憂無慮的快樂。

園長說，考量北部近郊沒有太多親子同樂，以及與萌寵互動的環境，由於曾住在金山15年，去年12月30日在大鵬里開立了「Time奶奶·樹屋咖啡樂園」，園內飼養水豚、侏儒羊、雪特蘭微型寵物馬、大龜、兔子、可達鴨、鳥類等可愛動物，可以購買飼料與之互動。