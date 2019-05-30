太滿足啦！中壢30年人氣冰店　綜合剉冰5種配料只要40元

點評：夏天就是要吃冰><





文、圖／Viviyu旅遊美食世界

幾乎每次到中原逛夜市，只要吃得下都會來『高記老牌紅心粉圓』報到，多年以來始終都是我的最愛，查過上次所寫已經是2007年文章，沒想到轉眼間又過了十多年，趁著這次再次到訪時拍些照片，這間配料多又好又實在的老冰店，再次重新介紹一番。







高記就在中原國小旁邊的巷弄之中，隔著一條街就是最熱鬧的實踐路，如果是開車前往巷子不大，附近路邊不太好停車，建議停在中原國小地下停車場再走過來。





走進店內空間還算是滿大，大一部分是放置冰品配料的冰櫃，或許是大部分配料都自己做，所需要工具自然也很多。





先點好餐再找位子坐下來，但是常因為配料太多種可選擇，不自覺就會思考一段時間。

內用座位區大多是像這樣四人座位，座位空間是固定的還滿寬敞，但是椅子有點硬不太適合久坐有點可惜。





桂圓紫米粥（熱 加1種配料）＄45



這天突然下了一場雨有點涼颼颼，特別點了熱呼呼桂圓紫米粥來暖暖身子，還另外可加入一種配料真是太划算。





紫米粥非常濃稠不會水水的口感，紫米與桂圓香氣融合在一起超完美，添加黑色大珍珠後更具有嚼感，真的很讓人吃過就愛上。





綜合挫冰（5種料）＄40



幾乎每次來都會挑選綜合挫冰，五種料這樣的價格大概只有在這學區裡才有，尤其是那透明帶些黑芝麻的配料必點，獨家配料可是來這裡才吃得到，超Q彈越嚼越有味道。





另外湯圓與白色的包心粉圓等，也是讓人吃過很讚不絕口的配料，如果點挫冰可別錯過。





綜合挫冰（5種料）＄40



挫冰依照喜好挑選五種喜愛的配料，所添加挫冰是不規則大小冰塊，具有透明感且較不易融化。









將QQ、芋圓與小湯圓等配料放入口中，越嚼越香瞬間散發出來滋味超讚。





花生甜湯芝麻湯圓＄45



這是第一次點這大湯圓來嚐嚐看，外皮Q彈要多嚼個幾下才行，滿滿芝麻內餡在嘴裡散發出來，能吃到這樣美味超幸福。





湯圓做搭配是的花生湯，表面浮出的油脂就知道其花生香又飽滿，燉到軟爛入口即化程度，相信喜愛花生湯的人吃過會念念不忘。





每次來到『高記老牌紅心粉圓店』始終味道不變，這間店絕對是對中原美食最有印象的一部分，不管是吃冰或吃熱甜點令人滿意，各類甜品真材實料美味又健康，平價消費常吃也不傷荷包，介紹給喜愛古早味甜點的朋友們。

高記老牌紅心粉圓店

地址：320桃園市中壢區力行北街125號

電話：（03）466─7723

營業時間：12：00～23：00



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