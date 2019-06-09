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好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰　還有OREO、抹茶口味

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：好想吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

記得以前在南崁上班時經常會到這附近吃鍋貼，對這附近還算熟悉，但附近真的不太好停車。

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

雖說是燒麻糬專賣店，但店內品項有黑糖麻糬、麻糬冰品和熱湯類，選項還蠻多的，可以找到想吃的組合。

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果不知道怎麼選，可以參考攤車上的圖文版，可以更容易選擇，傳統燒麻糬竟還有OREO和抹茶口味，創新的吃法。

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

看看這些白白胖胖的麻糬在黑糖水裡翻滾的樣子，是不是超可愛的！光看就覺得好好吃呀～

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

旁邊有花生粉、芝麻粉放在旁邊，將熱騰騰的燒麻糬放在花生粉或芝麻粉上，像是在擦粉的樣子，好想快點吃到呀～

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

放入滿滿的黑糖漿，光是打開黑糖漿的蓋子就能聞到濃濃的香氣，在等待的過程中真的想快點吃到呀～

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

芋頭燒麻糬冰（大）＄80

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我本身就是芋頭控，選了芋頭口味，我們點大碗的一起吃，上方的料都已經多到快滿出來了～

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

首先從芝麻麻糬開始吃，細細的芝麻粉又有點糖香，軟綿綿的麻糬一定要趕快吃，但如果接觸冰的時間長也不錯吃，因為吃起來會QQ的口感，味道很有咬勁。

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

芋頭超綿密很順口，芋頭的香氣明顯而且順口，吃的出來都是有挑選過的芋頭，適合我這個芋頭控。

▲▼吳記燒麻糬。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

兩種口味的燒麻糬相較之下我最愛的是花生粉口味的麻糬，完全吸附在麻糬上的花生粉，每一口咬下都有花生粉的堅果香，搭配底下的黑糖冰很好吃，而且製作時還會灑些花生粉和芝麻粉，底下都還吃的到，大碗的料也很足夠，吃到最後一口都還有麻糬，我很喜歡，也推薦給大家囉～

吳記燒麻糬

地址：桃園市蘆竹區南崁路214號
電話：0952225698
營業時間：12：00～24：00售完為止（每週一公休）

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關鍵字： 吳記燒麻糬 Viviyu旅遊美食世界 達人美食 美食情報 桃園美食

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