一份只要25元！南投隱藏版蛋餅餐車　咬下炸出濃濃蛋香

點評：我超喜歡吃蛋餅的，想去嚐嚐！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

小米蛋餅是好友13強烈推薦的在地美食，本來我已經直呼吃不下了！聽到這是隱藏版美食，再加上隔天遇到公休日，怎麼樣也要拼一下，於是我就乖乖來小米蛋餅的發財車前排隊了，小米蛋餅一個25元，真是很棒的銅板美食，買了當下午茶也很棒，難怪大家一次都買4、5個，現擀現煎的美味。

營業時間才剛到，發財車前方已經是滿滿的排隊人潮，就知道有多受歡迎了，小朋友剛拿到手就想吃了啦～

南投二日遊行程：

Day1：葉家意麵 – 南北第七家木瓜牛奶 – 吳家紅茶冰 – 橋頭邊肉圓 – 德意冰坊 – 小米蛋餅 – 711穀昌門市 – 集集棕櫚泉民宿 – 老街仁城 – 看螢火蟲 – 集集棕櫚泉民宿

Day2：集集綠色隧道 – 集集車站 – 轆轆市集 – 老胡麵館 – 王品桂花酸梅湯 – 中興新村 – 毓繡美術館 – 方愫馨麻糬 – 田間小路麵包研究所 – 麵五三拉麵 – 外帶手工Pizza – 甜蜜的家

下午時間是由第二代老闆捍麵皮，雖是小型的發財車也具備了排煙系統，這樣排隊時也不會聞到太多油炸氣味。

看著一張張的蛋餅在油鍋裡滋滋作響，有點點像是花蓮的炸蛋蔥油餅作法，現捍好的餅皮放入油鍋之中。

剛煎好的蛋餅會馬上塗滿醬料，如果嗜辣的朋友可以加辣比較有味道，店家真的毫不手軟的塗上滿滿的醬料。

最後還會灑上大量的黑胡椒增添香氣，吃的時候每一口都有醬料，口感也更香。

原本我只想買一個試試味道，後來覺得排隊都排這麼久了，也要跟著其他人一樣一次買四個，幸好有買這麼多才夠其他沒吃到的朋友享用，Anita原本不吃，後來咬了一口說好吃也直接吃完一整份了！表皮炸的酥酥脆脆的再放入煎蛋的蛋香氣，一個25元真的是很實在的銅板點心，很適合用來當下午茶。

小米蛋餅

地址： 南投縣南投市三和二路

營業時間：14：00～19：00（每週日公休）

電話： 0935393441