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120元爽嗑牛五花！台南平價定食屋　還附味噌湯＋2碟小菜

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：滿滿的牛五花
ETtoday餓勢力

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

文、圖／愛比妞

上禮拜跟老妹逛完街，肚子好餓啊～就滑了一下ig看有沒有好料的可以吃，就滑到了這家「小知定食屋」，看起來好像不錯，價位也很平價，就跟老妹二話不說，速速前往吃飯，本來想說吃飽再戰一下南紡購物中心，結果出來竟然下起雨.....只好騎回家休息。

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

台南美食小知定食屋

店址位於東光路一段上，對面是南紡購物中心，就是吃飽可以繼續逛街消化一下的意思XD開車的朋友，附近算好停車，對面就是收費停車場。

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

台南小知定食屋菜單menu

餐點有定食類、單點類及沙拉、小菜、飲品可以選擇，價位上還挺親民的呢～最貴的餐點160元!對於小資族來說，很可以～

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

牛五花味噌燒定食 $120

附白飯/味噌湯／日式小菜

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

一開始我看別人的照片，我還以為這鍋是火鍋耶～這道上面有著滿滿的牛肉片，上面搭配點青菜，鹹香的湯汁可以醮上白飯，還蠻有味道，很適合喜歡吃肉的朋友！肉還不少呦～吃起來肉質也不老。

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

小知定食屋南紡購物中心周邊

炸豬排定食 $160

附白飯／魚肉味噌湯/小菜／和風沙拉

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

金黃色的豬排看起來還挺美味的吧～可以沾上點豬排醬，豬排外衣香脆肉質扎實，還不錯吃，趁熱吃口感還不錯，可以配上一旁的小菜，而且裝湯的湯碗好可愛啊～

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

▲▼台南東區小知定食屋。（圖／愛比妞 提供）

小知定食屋店內環境

店內乾淨明亮，木質調的裝潢，座位還不少呦～當天我們一開門就去用餐，沒一會的時間就有許多饕客前來用餐，餐點的表現上還ok，也算是蠻平價的，有興趣的朋友可以前往試試囉！

小知定食屋

電話：06-208 6991
地址：台南市東區東光路一段7號
營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00（週三公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 小知定食屋 台南美食 東區美食 美食情報 達人美食 愛比妞

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