大直美麗華5樓美食大改造　港點、爐端燒等6家美食進駐



▲鳥丈爐端燒延續爐端燒源自於漁民將捕撈漁獲直接炭火燒烤，並以船槳遞送料理的傳統精神。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

美麗華百樂園擴大美食版圖，將5樓大改造成新美食廣場「FOOD TALK」，一口氣將引進6家人氣美食餐廳，包括鳥丈爐端燒、石壁家義大利麵、唐點小聚、瓦城集團的時時香、韓式烤肉MEAT LOVE、溫野菜，讓大直的朋友有更多美食選擇。





▲以「原食炭魂」強調透過炭火提升食材原有美味的鳥丈爐端燒。(圖／記者黃士原攝)



鳥丈爐端燒

以「原食炭魂」強調透過炭火提升食材原有美味的鳥丈爐端燒，此次首度將街邊店型態搬進台北市大直地區的美麗華百樂園，成為北市百貨第一家的爐端燒店鋪，消費者在百貨裡也可享用到以炭火料理的美味。

延續爐端燒源自於漁民將捕撈漁獲直接炭火燒烤，並以船槳遞送料理的傳統精神，鳥丈爐端燒除了保留炭火直烤的美味之外，更為了展現爐端燒使用新鮮食材精神，特地打造一處食材鮮貨區，將澎湖現撈漁獲以及產地直送的小農蔬果呈現於客人面前供直接選擇點餐。而鳥丈爐端燒忠於爐端燒傳統，都會以船槳遞送以備長炭直烤而成的新鮮烤魚給板前座位的饕客。





▲消費者在百貨裡也可享用到以炭火料理的美味。(圖／記者黃士原攝)



為方便中午上班族用餐需求，此次特別以澎湖海鮮為主題推出「澎湖烤魚套餐」，可於餐廳的食材鮮貨區直接點選喜愛的鮮魚，由師傅設計專屬於烤魚套餐。同時，餐廳也將原本套餐的菜色全數大升級不加價，將套餐隨附的味噌湯品、小缽菜等配菜通通升級為澎湖特色料理與有機小農食材。





▲15公分大的澎湖野生大明蝦。(圖／記者黃士原攝)



SPIGA PASTA石壁家

日本義大利麵餐飲品牌SPIGA PASTA石壁家來台的第四家店鋪首次進駐北市百貨，也是在大直商圈美麗華百樂園5樓，是北市百貨首家生鮮義大利麵專門店店鋪。延續傳統，美麗華店同樣使用與Newokubo CO.,LTD.相同的義大利ITALPAST品牌製麵機，每日於店舖製麵室內新鮮製作生鮮義大利麵條。

喜歡吃蝦的朋友，超蝦的料理來了！貫徹開幕主題「澎湖海鮮祭」的SPIGA PASTA石壁家，為了讓喜歡多元澎湖海鮮風味的饕客，特地帶來平均15公分大的澎湖野生大明蝦，藉由明蝦緊實飽滿的蝦肉，再加上自製的濃厚蝦醬拌炒義大利麵，讓人忍不住不顧形象大啖起來。

SPIGA PASTA石壁家也讓披薩也很時尚！這一道明太子花枝墨魚披薩料理，主廚選以麵粉質地較為細緻的日本山茶花小麥粉，混入天然墨魚粉，揉製出擁有時尚色澤的天然黑色餅皮。為了讓黑色披薩帶來濃厚墨魚美味，主廚在刷上一層明太子美乃滋後，舖滿來自澎湖新鮮空運來台的小卷與起士調味，吃得到餅皮與澎湖小管的雙倍Q彈。



▲ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動的得意小豬奶酪特別吸晴。（圖／記者黃士原攝）

唐點小聚

新派中菜風潮的「唐點小聚」終於開出第二家店了，6月7日正式進駐美麗華百樂園5樓全新「FOOD TALK」區域，並且推出美麗華店限定的鳥籠組午茶甜點。不過，在展示的菜色與點心中，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動的得意小豬奶酪特別吸晴，躺在黑白淡奶之中就像正在泡澡，超可愛的模樣讓人捨不得吃。

屬於招牌視覺系甜品的「得意小豬奶酪」，透過點心師傅於不同時間倒入奶酪，層疊堆砌出粉色得意小豬外型，稍微動它或搖它就會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的晃動，非常療癒，也讓人捨不得吃下它，最後再倒入香港黑白淡奶就像是在泡澡，勢必成為這次新菜單中的最吸引人的甜品。



▲時時香RICE BAR打破菜系框架，一餐全享「中式跨菜系人氣天菜。（圖／瓦城泰統提供)

時時香

時時香RICE BAR集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，加上獨家配方，一餐即可全享「跨菜系中式美味」，如3.5杯雞有別一般三杯雞，特別選用「去骨的雞腿肉」，加上獨家配方特製的花雕酒與吸睛十足澎湃、高聳的薑片，兼具視覺與味覺；川菜經典升級版超級麻婆豆腐除利用特調的花椒辣醬和豬胛心肉末一起熱炒，而且特別加入鴨血搭配嫩白豆腐的巧思，黑白雙色和大小一致的刀工，更讓人印象深刻；無敵豆酥嫩魚將炒得香酥又金黃的豆酥，以雙倍分量覆蓋整片雪白嫩魚，相當下飯。



▲Meat Love無限量供應的小菜，包含用傳統方式，以雙手醃製的未切片泡菜、涼拌冬粉、小黃瓜及冷湯等。（圖／Meat Love提供）

Meat Love

訴求正宗韓式炭火燒肉的Meat Love在2017年4月在台灣大家首見面，經過2年後將在美麗華跟大家見面，Meat Love提供和牛、醃醬肉品及自製冷麵、多種口味煎餅、辣炒雞湯等各樣韓式美食，餐前小菜還可以無限量供應。Meat Love還有兩大特色，分別是橡木炭和烤網。橡木炭又稱白炭，燃燒時會轉變為銀白色澤，燃燒時會散發淡淡香氣，還會產生陰離子和紅外線，價格是一般木炭價格的4倍。另外，Meat Love放棄厚重常見的韓式銅盤，採用烤網，烤網的優點在於能夠快速導熱，讓肉質能夠保持鮮美多汁。



▲しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋。(圖／しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋提供)

溫野菜

「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」是來自日本的涮涮鍋品牌，在日本擁有超過350間店舖，2014年選擇台灣為海外第1號店，しゃぶしゃぶ温野菜擁有日本直襲的七種高湯，消費者可以從昆布高湯、四川風辣高湯、豆乳高湯、月見壽喜高湯、番茄高湯、膠原鹽味高湯和黃金高湯中恣意挑選兩款，每次來店都有多重組合搭配。