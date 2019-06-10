全球第四種　天然粉紅的紅寶石巧克力台南也吃得到



▲天然粉紅的紅寶石巧克力台南也吃得到。



記者黃士原／台北報導、攝影

紅寶石巧克力（Ruby巧克力）6月正式被引進台灣，香格里拉台南遠東飯店也以這款巧克力研發出7款紅寶石巧克力甜點外帶單品與平日下午茶套組，6月21日至7月20日，民眾可於酒店一樓大廳茶軒品嘗下午茶套組(每日限量20組)、與品香坊外賣部購買(每款每日限量6個)。

紅寶石巧克力（Ruby巧克力）是繼黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力之後，世界上第四種巧克力，採用生長在巴西、象牙海岸和厄瓜多境內生長的珍貴紅寶石可可豆，在製程中無添加任何色素及香料，天然的粉紅色及可可本身微酸甜的莓果滋味。繼日本、澳洲、中國之後，台灣為亞洲第四個登場國家。





▲紅寶石巧克力限定下午茶，每日限量20組。

如果想一次嚐盡多款紅寶石巧克力夢幻甜點的人，可以選擇「紅寶石巧克力限定下午茶」，平日下午於飯店一樓大廳茶軒供應，每日限量20組。雙人下午茶1360元+10%，內含6款紅寶石巧克力甜點(紅寶石脆球、愛情之石、紅寶石起士、紅寶石之塔、紅寶石馬卡龍與紅寶石可頌甜甜圈)，以及4款輕食鹹點，有16款特調咖啡或茶飲可供選擇，並附贈紅寶石冰沙兩杯。另有單人享用，每套680元+10%。





▲紅寶石之美（單片150元、6吋880元）。





▲紅寶石脆球。(單片150元)



其中，紅寶石之美（單片150元、6吋880元）是極具層次感的一款甜點，以榛果酥粒爆米香為底、香草杏仁蛋糕為體，再加入紅醋栗果醬、泰莓奶餡、白柚佛手柑軟餡與榛果巴芮薄片，外層點綴上紅寶石巧克力，外表與美味兼具。

而香格里拉台南遠東飯店也是目前全台第二家可以吃到紅寶石生乳捲（單片120元、整條450元），主廚以適合搭配紅寶石巧克力莓果滋味的櫻花蛋糕為主體，裡面再加入紅寶石巧克力奶醬與香濃北海道奶霜。由於生乳捲都是手工製作，產量有限，每天只能供應2條(12份)。





▲紅寶石生乳捲（單片120元、整條450元）。





▲紅寶石馬卡龍(單片150元)。



