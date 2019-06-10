想吃燒肉不用揪人！這兩家燒肉店一個人也可以吃



▲新村站著吃烤肉只有一種牛肉、沒服務費，其實很也很適合一個人去吃。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

主打一個人也能吃燒肉的日本東京燒肉店「燒肉LIKE」4月正式進軍台灣，讓想吃燒肉的朋友不用揪人、想吃就吃；而除了燒肉LIKE，日前開始試賣的新村站著吃烤肉只有一種牛肉、沒服務費，其實很也很適合一個人去吃。





▲新村站著吃烤肉。（圖／記者黃士原攝）

新村站著吃烤肉

到南韓首爾旅遊必吃的烤肉品牌「新村站著吃烤肉」台灣第一家分店、也是海外唯一分店將於6月5日開始試營運。台灣的新村站著吃烤肉跟首爾的店一樣只提供澳洲牛橫膈膜，每份390元，不收服務費，信義區上班族中午想吃隨時可以一個人或揪同事一起來吃。

新村站著吃烤肉用餐方式很簡單，進門後可以選購泡菜、白飯等小菜，然後決定要吃幾份肉，每份390元，每人低消是點一份牛肉，餐廳也提供飲料及酒類加購。由於餐廳的特色就是站著烤肉，為了避免客人站太久，除了只供應澳洲牛橫膈膜之外，牛肉送上來將直接放在烤盤上，服務生會先幫客人大致剪成大塊，之後就由客人自行烤肉及剪成小塊牛肉，引進新村站著吃烤肉的Steve說，他預估用餐時間大約20-30分鐘。

新村站著吃烤肉

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：(02) 2766-5258



▲燒肉LIKE首家海外店在台北京站開幕 。（圖／記者徐溱謐攝)

燒肉LIKE

燒肉LIKE創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，三分鐘菜餚即上桌，方便即時享受美味。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。

燒肉LIKE擺脫以往燒肉餐廳色彩濃重、燈光昏暗的形象，延續日本設計，以輕快、時尚、年輕色調呈現，加入白色磁磚及手繪設計打造如咖啡廳一般的輕鬆環境吸引消費者目光。

燒肉LIKE

地址：台北市大同區承德路1段1號

電話：02 2550 0329