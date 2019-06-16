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必吃芋泥金字塔！龜山銅板價冰店　每一口都吃得到滿滿配料

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：太感動了！整個超便宜啊
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▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

天氣一熱就想「呷冰」，氣溫升高身體也需要降溫一下，在龜山新開的沐冰室竟然出現了『芋泥金字塔』，讓我這芋泥控一看到就想去朝聖了！滿滿的冰品上頭淋上了香甜的芋泥醬，看起來超誘人！芒果牛奶冰的用料也完全不手軟，真的是滿滿滿，我們一人一碗吃的好過癮呀～

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

位於萬壽路二段上蠻顯眼的店，騎車或開車都可以停在萬壽路上停車格，大多數的客人都是外帶居多～

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

沐冰室除了賣冰，還有豆花、仙草冰和冰沙，我最有興趣的是特殊冰品系列，其實很多都想吃吃看，可以多來幾次試試不同口味。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

光是冰沙的口味就有13種可以選擇，想喝飲料也可以選冰涼涼的飲料，另外還有加入LINE@集點活動，集滿就能免費吃冰囉！

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

如果想吃傳統五星黑糖冰也是任選五種料50元，料都可以任選，也可以選擇照片上的特色冰品直接點餐。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

配料內都放在冰櫃之中保鮮，感覺也比較衛生些～

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

配料選擇真的很多，每次來都可以選擇不同日配料享用，乾淨又衛生的環境，吃起來也比較安心。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

芋泥金字塔＄80

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

我就是為了這芋泥金字塔而來的，不過我有特意請店家不要淋黑糖水，因為最近不想吃這麼甜，所以這是特製版，正常還會有黑糖水淋上。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

高聳的金字塔端上桌真的很有震撼效果，真的是相當大一份耶，如果食量不大的朋友可以兩人共享，而且不是單純的只有芋泥喔，還搭配了蜜芋頭、珍珠、芋圓、地瓜圓，每一口都吃得到配料。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

蜜芋頭吃起來口感相當綿密，煮的不會太甜，因為我沒有加黑糖水，反而會有種鹹甜的香氣，化在嘴裡蠻不錯的。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

珍珠的口感也很Q軟，搭配著芋泥冰反而有種黑糖的香氣，微甜的珍珠口感很不錯。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

芋圓也很有嚼勁，搭配芋泥冰一起享用會有不同層次的口感出現，愈嚼愈香，口感也新鮮，都是當天現煮的配料。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

芒果牛奶冰＄95

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

友人選了芒果牛奶冰，端上桌時我們都心驚了一下，這盤也太大盤了，結果我們點了二大盤開始打電話呼叫支援了啦…

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

光是旁邊滿滿的芒果就知道真的是誠意十足，應該大約有一顆半的芒果份量，幾乎是每一口都吃得到新鮮芒果！

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

最邪惡的是上面還有一大球牛奶冰淇淋，搭配著底下的芒果一起吃真的很香甜，如果有淋上黑糖水的話甜度會再加倍，但我們都是選擇沒加糖水，甜度吃起來剛剛好，芒果本身的香甜果香味好吃。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

水果冰挑選的水果很重要，這愛文芒果吃起來熟度剛剛好，而且又很甜，我覺得這芒果牛奶冰很值得推薦，不到百元的價格就能享受這麼大碗的芒果牛奶冰，很棒。

▲▼桃園龜山沐冰室。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

現在在龜山就能吃到這麼特別的冰品，雖然沒有華麗的用餐環境，但將價格回饋在消費者身上，只需花銅板價就能吃到美味的芒果冰與芋頭金字塔冰，很值得推薦給夏天想要吃冰涼冰品的朋友們，也可以先打電話預訂外帶呦～

沐冰室

地址：桃園市龜山區萬壽路二段1126號
營業時間：11:00-21:30
電話： 0984-189458

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關鍵字： 沐冰室 桃園美食 龜山美食 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界

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