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每天都賣不同口味！龜山甜點店新開幕　戚風蛋糕輕柔綿密

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點評：店內裝潢也好可愛耶～
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▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

龜山後街附近新開的甜點店-阿枝與他的小夥伴＊小枝，年輕的老闆娘是從團購開始經營的，店址就在季節水餃隔壁，每天供應甜點的品項略有不同，因應水果季節不同會有變化，像是冬天有草莓季、夏天會推出芒果水果蛋糕系列，芋頭系列也是店內的熱賣商品呦～

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

剛成立營業時門上掛了很多彩球和花籃，足以見到老闆娘的好人緣呀～

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

MENU主要是寫飲料類，因為每天供應的甜點不同，所以依照冰櫃的品項為主。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店家後方就是工作室，每天新鮮出爐的蛋糕限量供應中，當天見到冰櫃的品項不多，猜想應該是平日的關係，據說假日會準備多一些…

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內是以世界各地的照片來妝點空間，不知道是不是都老闆娘去過的國家，有興趣的可以和她們聊聊天。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內目前內用座位大約十來張椅子，沒有供應wifi和插座，可以純粹來吃蛋糕，洽公商談就比較不適合。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

當天供應四款口味的甜點，本來是想吃檸檬塔但當日沒供應有點可惜，下次有機會再去外帶~

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

原本以為後方是包廂區，走進一瞧才發現是網美拍照區和洗手間，規劃的蠻有趣的，小小空間做不同的設計。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

擺放了椅子可以在這區拍照，乾燥花拍照也很美，旁邊就是洗手間~

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內是採自助式飲用水的方式，飲品類如需加糖也可以自取，僅販售甜食和飲料。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

草莓乳酪塔＄90

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

因為我本來就很愛吃草莓，所以選擇草莓乳酪塔，可能因為草莓季快結束了，草莓的品質沒有很好有點可惜…

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

切開之後覺得塔皮太濕潤了些，應該可以烤乾一點點口感較好，其實除了草莓品質沒有很好，這草莓乳酪塔是還不錯的。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

草莓歐蕾＄80

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

既然是草莓季末了，直接點草莓歐蕾繼續粉紅一下，草莓牛奶的香氣蠻濃郁的，口感還不錯。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

草莓戚風＄140

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

友人選了草莓戚風，嘻嘻，又是草莓～中間有草莓果醬很香甜，戚風蛋糕很綿密，口感很輕柔，鮮奶油也是好吃的，後來看到店家有出芒果戚風蛋糕應該還不錯，這價位真的可以了～

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

小葉種紅茶＄90

老闆娘說是使用附近龜山茶農種的茶葉，喝起來有點蜜香紅茶的感覺，蠻香的。

▲▼阿枝與他的小夥伴＊小枝。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

蠻開心龜山又多了一間甜點專門店，阿枝與他的小夥伴＊小枝在假日還會有阿公自種的蔬菜可以購買，可以在假日前來甜點品項也比較多呦~

阿枝與他的小夥伴＊小枝

地址：桃園市龜山區自強東路109號
電話：0923260983
營業時間：12：30～19：30

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