聽海聲好放鬆！淡水絕美玻璃景觀餐廳　觀景區還能賞夕陽

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點評：風景一絕的淡水景觀餐廳，好想去看夜景！

文、圖／滿分的旅遊札記

人聲喧囂的淡水老街，也有唯美的看海秘境。淡水長堤 LB Cafe就坐落在淡水河旁餐廳裝潢得很有質感，入館讓人覺得放鬆，淡水長堤 LB Cafe提供豐富的餐點，有漢堡、三明治、義大利麵、燉飯，旅人來訪可以用餐，也可以下午茶。走上閣樓，還有淡水河絕佳的觀景平台，如此唯美的觀海基地，的確令人忘卻喧囂呀～重點是餐廳營業到半夜，看夜景也很浪漫呢！

滿分好久沒有來淡水老街了，再次與Kevin走訪新北淡水老街，覺得這裡有點熟悉又有點陌生。印象中的淡水老街很熱鬧人很多，今年再訪，依舊是車水馬龍。漫遊淡水河岸沿途都能欣賞美景，當然還是會聞到濃濃的海水鹹味。

淡水長堤 LB Cafe





當天咱們大約是快中午的時候抵達，滿分找了一間淡水人氣的餐廳來用餐。淡水長堤 LB Cafe就座落在淡水河旁，從淡水捷運走過來，大約要15分鐘，開車來訪的朋友，可以臨停附近的停車場。不過，淡水老街假期人潮車潮較多，建議可以停淡水捷運站的停車場較佳啦！

淡水老街這邊其實有不少很有特色的餐廳，而滿分卻選中了淡水長堤 LB Cafe，外觀是唯美的紅磚樓牆，多了一點古蹟的味道。

淡水長堤 LB Cafe假期人潮滿座，很是熱鬧，滿分發現好多親子家庭、朋友聚會都來到這裡，幸運的滿分，抵達時，剛好還有坐位不用等。

不過，其實滿分更想坐在戶外的觀景區，但是因為看海用餐區太熱門，已經都滿台了，所以服務生安排滿分在室內靠窗的位置。還好，餐廳裡整體的採光還不賴唷～

淡水長堤 LB Cafe|MENU

淡水長堤 LB Cafe提供的菜單品項非常豐富，有美式漢堡、三明治、義大利麵、燉飯，還有炸物小點及咖啡和特調飲品等…整體價格大約落在＄140～＄380左右，滿分覺得以觀海餐廳的價格，淡水長堤 LB Cafe不算太貴啦！（PS：餐廳酌收一成服務費唷）

淡水長堤 LB Cafe|二樓觀景台

等餐時間，滿分來去餐廳閣樓參觀。天呀！二樓的用餐空間也太美太夢幻了吧～透明玻璃式的吧台式看海觀景區，白天上來這裡賞景也很享受呢！

坐在閣樓的觀景區，感覺離大海又更近了，放眼望去，不僅能欣賞淡水河之美，就連對面的八里和觀音山都能盡收眼底。不時，還會看到往漁人碼頭的船班唷～

愛拍照的滿分，立馬沉醉在美景之中，一屁股坐上觀景台後，完全不想下來，就想要靜靜的坐在大海前，聽聽海聲，享受被海風吹拂在臉龐的自在感。但其實，以上只是滿分想像中的美感。實際上，當天中午的淡水河又熱又悶，在閣樓用餐，感覺相當悶熱不舒服。猜想大概就是當天沒人坐二樓的原因吧！所以，滿分就僅停個五分鐘取景拍照而已，說不定，傍晚或是晚上應該就會比較舒服了。

仲夏微風＄180

Kevin點的這杯柳橙冰沙感覺就好好喝，黃澄澄的果汁飲品，就是讓人感到療癒。水果冰沙好喝帶酸甜滋滋，滿分和Kevin都蠻喜歡滴。重點是，炎熱的天氣來一杯很消暑。

醬炒牛肉爆漿蛋三明治＄230

Kevin點的醬炒牛肉爆漿蛋三明治超好吃，三明治內餡飽滿，光是視覺就很加分，而三明治裡的炒牛肉醬汁特別有味道。牛肉塊的口感也不錯，大口咬下好滿足！

美國牛肉起司堡＄200

滿分點的美國牛肉起司堡也不錯吃，漢堡堆層高樓，看起來非常可口。內夾厚切牛肉片還有蔬菜和起司，整體味道還不賴，只是覺得少了一味，相較Kevin的炒牛肉三明治，滿分就覺得味道不夠濃郁。要是漢堡裡再添加花生醬，想必甜鹹衝突的口感，應該也很棒唷～

滿分當天在淡水長堤 LB Cafe用餐的很愉快，餐廳空間舒適，整體的餐點也還不錯吃。當然最吸引滿分的地方就是閣樓觀景台，滿分喜歡坐在玻璃吧台看海的感覺。聽說這裡的日落夕陽的美景特別迷人，很難想像，淡水也有這麼唯美放鬆的地方。雖說這裡僅僅是大多旅人打卡拍照的地方，但滿分卻覺得，是淡水一處看海的秘密基地啦！來訪淡水的旅人，不妨走上閣樓感受一下，被淡水河海風吹拂的感覺吧！

淡水長堤 LB Cafe

地址： 新北市淡水區中正路21巷9號

營業時間：一～四、日11：00～00：00、五～六11：00～01：00

服務電話： 02－26222652