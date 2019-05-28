免門票爽玩！礁溪水產養殖中心　還能挑戰「餵鯊魚」超刺激

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：可以和鯊魚近距離接觸好酷！！

文、圖／滿分的旅遊札記

宜蘭礁溪新亮點金車生物科技水產養殖研發中心，入園免門票，豐富的海洋生態開放式讓旅人參觀，多樣化的海底生物，彷彿來到宜蘭水族館，來訪不僅能學習海底魚群蝦種的相關小知識，在金車生物科技園區還能看得到鯊魚呢，想要與鯊魚更親近，也能報名體驗餵鯊活動，走進神秘的玻璃基地，鯊魚就從你的腳底游過，在金車生物科技也能買到新鮮海鮮食材及伴手禮，免門票的休閒好去處，適合全家大小一起來玩樂唷，再搭配宜蘭礁溪景點一日遊，能玩的更充實啦！

宜蘭好山好水空氣極好，景點也特別多，即下雨天，還是有許多宜蘭室內景點可以玩，近期宜蘭又有新景點啦金車生物科技水產養殖中心，玩宜蘭礁溪剛好遇上雨天，順遊來這玩剛剛好。

哇！金車生物科技水產養殖中心真的是夯點，當天金車生技園區的停車場幾乎也都快被停滿了。

金車生物科技水產養殖中心入口有參觀參知，金車生物科技入園免門票，停車也免費。坦白說，看這這種雙免費的景點，滿分超愛，園區提供免費wi-fi，但全館禁止吸煙，相關注意事項，也請旅人們一同遵守啦！

才剛入園，就看到活潑可愛的蝦子公仔迎賓，金黃色的蝦子公仔表情相當討喜，幾乎來訪的大小朋友都想要和它合影，滿分當天當然也是努力排隊的那一個啦。

滿分覺得除了蝦公仔好拍之外，旁邊的漁夫拉網圖，滿分也覺得很美，感覺整張大圖，表現出漁人辛苦的寫照。大家有發現嗎？大圖背景還看的到龜山島呢～宜蘭的九號咖啡外澳館、灆咖啡和頭城濱海公園，都是可以欣賞到壯麗龜山島的熱門的景點唷。

跟著人群移動，我們逛到了戶外養殖參觀區，這區也有入場注意事項，也請旅人們注意啦！好美的海底世界彩繪背景看版，這個畫面讓滿分想起不久前才去，沖繩美麗海水族館呢。

走進戶外養殖區，這邊介紹養殖蝦的小知識，簡介圖文並茂又詳細，滿分覺得店家還蠻用心滴，而旁邊的大圓桶，就是蝦蝦的生長豪宅啦。

接下來，滿分準備沿著木棧道來去探索養殖場，養殖大圓筒，高度偏高，旁邊設有登高椅。不過，由於金車生技是開放式的參觀空間，請旅人們在欣賞時，一定要注意安全唷！尤其是有帶小朋友的爸媽們，這裡嚴禁奔跑。

超初剛開始，滿分還以為這桶是養殖蝦，結果沒想到住在裡面的其實是鯊魚，看著鯊魚自在悠游，感覺也沒這麼可怕，不然大伙們一聽到鯊魚，都會覺得怕怕。

金車生物科技園區也有推出鯊魚餵食體驗，有興趣的朋友們，也可以到櫃台去報名，有點小可惜，由於園區每日都有限量份數，滿分當天抵達，早就都販售完畢啦。PS：聽服務人員說，平日或是上午較好報名

金車生物科技水產養殖研發中心：鯊魚觀景台

沒有體驗到餵食鯊魚的朋友也別不開心，咱們還能走進神秘的玻璃的基地去探索鯊魚。請注意，鯊魚觀景台一次僅限兩人進入，站在玻璃看台，可以更清楚看得到鯊魚們，而且看台區底層的玻璃還是透明的呢，能感受鯊魚就從旅人們的腳下經過唷！小鯊魚沒有殺傷力，自在的在水裡優游，坦白說，滿分覺得還蠻可愛的啦～很多小朋友都超勇敢，一點都不怕鯊魚呢！

夷！！話說滿分不是來參觀養殖蝦的嗎？其實養殖蝦就在鯊魚區的旁邊而已，但是養殖蝦區，其實旅人根本看不到水底的蝦啦！大家有釣蝦的經驗嗎，池底的水都非常混濁，主要是因為，聽說蝦子很容易受到驚嚇死亡，所以讓水質變混濁，就是避免蝦子受到驚嚇啦！

金車生物科技水產養殖研發中心：水族館

離開金車戶外養殖區，咱們通過海底隧道，來到了唯美氣分十足的宜蘭金車水族館，這裡的光線設計帶有讓旅人探索的神秘感。

在金車生物科技園區，你可以欣賞多樣化的魚種，好多魚種的外型都非常漂亮，滿分也都不曾看過，近距離的觀察魚兒的日常，你也發現牠們好可愛。

金車生物科技園區的海底世界真的相當精彩，當天滿分一邊欣賞一邊觀察，也看得目不轉睛，深深對於奇幻與奧妙的海底世界充滿著無限想像。

PS：欣賞時切務拍打水族館及使用閃光燈唷！

金車生物科技園區也有提供海底世界的知識問答，像是人們對於鯊魚的刻板印象，就是鯊魚會吃人，但是在現實生活中，是人類在捕撈鯊魚。原來，全球每年死亡人數中，被鯊魚攻擊佔少數，而且，鯊魚的繁殖速度比咱們想像的更漫長呀！

這一區的海洋生態系的教學小教室滿分也很喜歡，雖說這些問題，滿分印象中念書時好像都學過，但這些基本常識，滿分還真的回答不出來呢。遊逛金車水族館，順便學學小知識，的確還不賴，當天滿分也看到爸媽們特別給小孩們機會教育，透過觀察與玩樂的教學，也能增近家人的情感唷。

金車生物科技水產養殖研發中心：賣場

欣賞完美麗的海底生物後，咱們來去逛賣場，金車生物科技的商品賣場佔地也相當寬敞，提供多樣化的冷凍海鮮，還有一些特色伴手禮，像是爆米花、蝦餅、牛軋餅及酒品禮盒等…

Kevin當天買了一瓶葛瑪蘭麥汁來嚐鮮，卻沒想到居然意外的清爽的好喝呢！立馬叫滿分再去扛一手回家啦，滿分也買了一包看影片的最佳伙伴，來自台南安平的蝦餅，味道也不賴唷。

金車生物科技賣場裡也有販售小點心，提供咖啡、可可牛奶、鮮奶茶等…另外也有烤鯖魚、燙小卷和鬆餅可以選擇，而現場烹調的冷凍鮮蝦採季節限定，想要吃美食的朋友，也都可洽詢櫃台唷！

金車生物科技園區裡還有親子DIY教室，這裡根本就是小朋友的玩樂小天堂嘛，當天也好多小朋友來這裡遊戲動腦，感覺只要有積木的地方，小朋友就能待很久。

準備離開前，滿分又再去找蝦蝦合影紀念，咱們在金車生物科技園區大約待半多小時左右，滿分覺得金車生物科技是個休閒趣味的好地方，全區在室內空間，雨天熱天來訪都適合，館內還有豐富的海底生物供旅人探索，趣味的餵鯊魚活動，也是玩樂中的一種挑戰，最棒的事，來金車生物科技玩樂免門票，宜蘭最夯水族館，還不快來踩點呀！

金車生物科技水產養殖研發中心



地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路162-13號

營業時間：8:00～17:00

服務電話：03 988 9400

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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