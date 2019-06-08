秒殺記憶體！桃園隱藏版紅磚咖啡廳　還有整片彩繪牆萌翻天

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：彩繪牆好Q喔！

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園中壢居然有這麼繽紛的地方「晴天咖啡」，趣味的晴天咖啡彩繪牆，相當吸引旅人的目光，來訪取景玩拍，心情會不自覺得愉悅開朗！走進晴天咖啡就能聞到咖啡飄來的香氣，晴天咖啡佔地不大，文青風給人放鬆的舒適感，除了玩拍收集美圖，還能吃蛋糕品嚐咖啡香唷！

周末假期，滿分去桃園新景點「壢小森林故事」，結束後咱們相約中壢附近的咖啡廳坐坐，位於中原大學附近有一間晴天咖啡館，滿分之前就聽說這間咖啡館很漂亮！這次總算有時間，可以來這裡下午茶啦！

晴天咖啡距離中原大學和中原夜市很近，開車的朋友，附近還有中原國小停車場唷～每小時只要$30，滿分覺得很便宜！





滿分當天跟著晴天咖啡的指標移動，一開始為以為自己是不是迷路了呢！後來看到前方的彩繪牆，才知道已經到了。

看到彩繪牆，不意外的一定是先拍照，首先看到的是越南小吃旁的龍鳳店，農村風格的彩繪圖感覺相當歡樂！

龍鳳店彩繪牆旁還有一幅更吸睛的牆面，彩虹、獨角獸和小熊繪畫的好古錐！而且俏皮的畫風，頓時讓滿分立即淪陷

仔細瞧，彩繪牆的建築其實已是老舊斑駁，沒想到老宅建築增添新色彩，也能充滿活力呢！

坦白說，滿分還沒正式找到晴天咖啡，就已經和Kevin在彩繪牆旁邊快門拍不完啦！





終於被滿分找到晴天咖啡的指標囉，雨天和晴天各佔一處大版面，晴天金光閃閃，雨天烏雲密布，滿分覺得這幅彩繪圖很有意思！猜想～咖啡館的主人是否想表達，或許人生中，不一定天天是晴天，但當雨天結束後，晴天就一定會出現呢！

在戶外的彩繪牆玩拍的差不多後，滿分這才準備走進晴天咖啡館啦！咖啡館入口這塊木牌也很有特別

一句「我知道您會來」，彷彿是在和來訪的旅人對話。PS：晴天咖啡是寵物友善餐廳唷！

晴天咖啡其實是一座復古的紅磚樓牆，古色古香帶文青感，也很有阿嬤古厝的味道，走到這裡，覺得彩繪牆和紅磚樓牆還挺衝突滴，但或許也是因為這樣，更加讓滿分印象深刻！

從戶外看晴天咖啡感覺空間不大，但實際入館，滿分覺得還蠻寬敞滴，提供二人坐、四人坐還有多人沙發區

咖啡館裡冷氣開放，很適合夏天來這避暑，餐廳裡簡約的佈置，帶有年輕人最愛的文青風。

晴天咖啡的菜單也很簡單，翻開次頁是入館的用餐小規矩，餐廳平日入館不限時，提供免費Wifi。PS：若假日遇客滿，以用餐2小時為限

晴天咖啡提供單品咖啡、特調咖啡和各式飲品，另外還有新鮮的手作蛋糕可以參考，結帳除了現金，還可以使用街口和LINE Pay。

晴天咖啡的開水採用自助式取用，椅子下也有提供旅人包包的家唷！

除了在晴天咖啡裡品嚐咖啡香，晴天咖啡也有販售可攜式的咖啡包，若有喜歡的朋友們，也可以向櫃台購買。

等餐時間，滿分意外發現晴天咖啡的秘密基地，原來咖啡館裡還有一處這麼美的小庭院，綠意盎然，紅磚牆用花草植物裝飾也很有美感！

重頭戲來啦～轉個身，晴天就在眼前，晴天咖啡後院隱藏了一處晴天沙灘，彩繪裡的海景沙灘，讓滿分也想走進渡假呀！藍天、白雲、冰淇淋、鳳梨和西瓜圖案，都象徵著盛夏季節的來臨，當日的天氣，與晴天咖啡彩繪牆好契合

立體的彩繪圖，讓滿分也開心的與之合影！滿分真的好幸運，完全是包場的概念呀～



晴.拿鐵＄100

抹茶牛奶＄120

晴天咖啡飲品出餐，漸層色系好療癒，拿鐵不苦澀，還有牛奶濃醇的香氣，Kevin的抹茶牛奶，採用的是京都抹茶

喝起來香濃微苦，味道也還不賴！

滿分和Kevin舉杯慶賀好時光，又意外發現，原來木製杯墊也是晴天呀！

巧克力磅蛋糕佐香草冰淇淋＄130

當天咱們還點了一份磅蛋糕一起享用，巧克力蛋糕好吃，不會過甜！搭配香草冰淇淋，沁涼指數更加分，不過，滿分當天覺得蛋糕有點硬，因為磅蛋糕為新鮮冷凍出餐，建議要回溫個幾分鐘，口感較佳唷！

滿分當天在晴天咖啡其實沒有待很久，大約就是一個小時的下午茶時光吧！滿分坦承，當初是為了晴天咖啡的彩繪牆來滴，明明是一間咖啡館，卻佈置的像彩繪村一樣，讓走過路過的旅人，無法不停下來合影留念，而且拍完晴天咖啡的彩繪牆，心情會很好，滿分和Kevin也喜歡晴天咖啡裡的午茶空間，很適合情侶約會，或是閨蜜美拍聊天的小基地唷！喜歡拍照的旅人，好拍的咖啡館分享給大家！

晴天咖啡sunny cafe



地址：桃園市中壢區中北路165巷61號

營業時間：週二 ~ 週五、週日 10:00 ~ 20:00

週六 10:00 ~ 21:00 (每週一公休)

電話：03 438 5880

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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