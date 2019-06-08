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隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化

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▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲隱身於南美館二館5樓的景觀餐廳「LUMIÈRE美．食光」餐酒館，上方即是碎形屋頂。

記者黃士原／台南報導、攝影

台南美術二館在1月底開幕，主體建築為日本建築師坂茂所設計，以具台南特色鳳凰花轉化為既純粹又強烈的五角造型，而屋頂則是以幾何造型製作碎形結構，當太陽以不同角度照射在碎形屋頂上時，可呈現如光穿透鳳凰樹葉般的美麗光影，而頂樓的美．食光餐酒館則是欣賞這光影變化的最佳場所。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲白天時，在地板上就可以欣賞光穿透樹葉般的美麗光影。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲白天時，在地板上就可以欣賞光穿透樹葉般的美麗光影。

隱身於南美館二館5樓的景觀餐廳「LUMIÈRE美．食光」餐酒館，上方即是碎形屋頂，白天時，在地板上就可以欣賞光穿透樹葉般的美麗光影，還有半戶外的景觀平台，周邊有司法博物館、新光三越、煙波大飯店等，可以感受現代建築與歷史古蹟兼容並蓄的美。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲半戶外的景觀平台，周邊有司法博物館、新光三越、煙波大飯店等，可以感受現代建築與歷史古蹟兼容並蓄的美。

LUMIÈRE美．食光餐酒館為奇美食品旗下經營的餐廳之一，餐點以餐酒館「分享」的形式呈現，在餐點設計上能符合親友聚餐、約會、商務等不同用餐目的，除了主廚推薦餐點有爐烤安格斯肋眼牛排、嫩煎伊比利豬梅花之外，還有結合台南特有的台味，像是府城燉飯裡吃得到台南肉臊，豬腩膨風豆燉飯則有老台南人最熟悉的膨風豆，至於香酥鴨芋粿當然就是以台南最有名的小吃「芋粿」為靈感所設計。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲爐烤安格斯肋眼牛排。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲嫩煎伊比利豬梅花。

另外，來到台南不能錯過的牛肉湯這裡也有，不過美．食光餐酒館的牛肉湯更有創意、也更美麗，主廚選用美國極黑牛並捲成玫瑰花造型，上桌時再淋上特製肉骨茶高湯，蓋住30秒後再打開，碗裡的牛肉就像是一朵盛開的花朵。

「LUMIÈRE美．食光」餐酒館的飲品部份，主打手沖咖啡、花草、蔬果等元素的無酒精雞尾酒調飲，同時也附有酒精飲品，如鼎麥生啤酒、紅酒、白酒及粉紅酒等。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化 。（圖／記者黃士原攝）
▲香酥鴨芋粿當然就是以台南最有名的小吃「芋粿」為靈感所設計。。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化。（圖／記者黃士原攝）
▲府城燉飯。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化。（圖／記者黃士原攝）
▲馬鈴薯麵線。

▲隱身於南美館二館5樓　這家餐酒館碎形屋頂可製造超美光影變化。（圖／記者黃士原攝）
▲牛肉骨茶。
 

LUMIÈRE美．食光 餐酒館
地址：台南市忠義路二段1號5樓（南美二館）
電話：06-2233288

關鍵字： 美食情報 LUMIÈRE美．食光 台南美術二館

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