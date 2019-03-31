死亡鐵路、亞洲東方快車　背包客必體驗泰國火車鐵路之旅

▲泰國5條必訪火車之旅。（圖／泰觀局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

去膩了曼谷就到泰國其他地區闖一闖吧！火車鐵路是許多背包客遊泰國的重要交通工具，能沿途探索當地風景、歷史和泰國獨一無二的山峰地形，火車鐵路之旅有許多條路線可以選擇，一起來看看有哪些達人推薦的必遊路線。

在泰國火車已有悠久歷史，於1893年最早的火車路線是從曼谷到首都以南、靠近海岸的南部首都沙慕巴干府，總共行駛了21公里。到了1960年，大部分的火車路線已鋪設好鐵軌為拉瑪四世路騰出空間，現今泰國國家鐵路（SRT）經營了超過4,500公里的火車路線，可通達泰國各角落。

▲泰國火車有三種等級。



火車等級從豪華的亞洲東方快車到一等列車、二等列車和三等列車都有， 三等硬座列車實際上是白天旅遊的一個絕佳方式，途中可瀏覽風景。火車打開的窗戶讓微風吹入可沿路欣賞風景，肚子餓了還可以向火車車廂內移動的食品小販，買杯冷飲或當地美食來吃。二等列車車廂有空調、座椅也更加舒適，火車車廂的每側皆有上下舖位，以便在火車輕輕滾動行駛期間舒適地休息睡覺，頭等列車的車廂有針對夫妻或個人睡覺的私人包廂。

從曼谷可以搭乘約一小時或多一點時間的火車前往大城府、海濱度假城市華欣，位於北碧府的「死亡鐵路」，或是參觀洛汶里府及其獨特的歷史。從曼谷前往位於北部的清邁、東北部的儂開府或烏汶叻差他尼，或者一直往南到馬來西亞的跨夜之旅也會相當令人難忘。

＊推薦的泰國鐵路之旅包括：

1.死亡鐵路之旅

死亡鐵路是日本帝國軍隊在第二次世界大戰期間使用戰俘和亞洲被迫勞動奴工們建造的緬甸暹羅鐵路的工程奇蹟，康泰納仕旅遊者雜誌最近將死亡鐵路列為世界十大最佳火車之旅之一。大部分的舊鐵軌路線如今已經關閉，但仍舊保留了從北碧市到Nam Tok火車站之間約兩個半小時的旅程、穿過美麗的熱帶森林和波濤洶湧的奎內河，穿越陰沉灰暗的過往歷史。

2.亞洲東方快車

這是一趟豪華的火車之旅，包含在豪華列車上睡三晚，以及個人包廂中供應歐陸式早餐、三道菜的午餐、下午茶以及四道菜的晚餐，房價包含葡萄酒和烈酒、全天24小時隨叫隨到的管家服務。從曼谷到新加坡的旅程大約需要40個小時、僅需行駛2000多公里，搭乘1930年代的火車車廂，就像是一趟時光倒流的旅程。

3.曼谷到清邁

火車於晚間發車離開曼谷，然後隨著太陽升起，行駛進入泰國北部的山區。若想造訪較少人煙的古城，火車會在沿途中的幾個城市停靠。火車會經過泰國最長的隧道，然後停靠在坤丹山國家公園（Doi Khun Tan）入口處附近。從車站出發可以前往距離國家公園不到一公里的地方徒步旅行，那裡提供有小木屋和露營設施，然後一兩天之後再繼續出發前往清邁。

4.跨夜移動的火車之旅

除了清邁泰國還有三條跨夜的火車之旅路線，可前往東北或南部旅遊，前往儂開府和烏汶叻差他尼的火車於早上抵達目的地，如果想要更長途的旅行，可以一路向南前往馬來西亞。

5.前往不知處的火車之旅

春汶里府到沙慕頌堪府的「前往不知處的火車之旅」， 是因為火車行駛的路線不在與泰國較大的鐵路網連接的路線上。建造這些火車路線作為靠近海岸附近，來連接漁港與曼谷市場的私密路線，如今泰國國家鐵路公司經營這條80公里長、每天行駛8次的鐵路路線。