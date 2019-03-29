網友超推！台中義式蔬食料理　10吋現烤披薩單點200元起

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：雖然沒有肉，但看起來好好吃喔～

文、圖／橘子狗愛吃糖

這幾年養生健康飲食概念興起，對於食安意識的抬頭讓素食與蔬食被更多人接受，雖然說無肉令人俗，不管素食或蔬食餐飲，過於養生的清淡口味我總是敬謝不敏，但是在南屯的這家【布佬廚房】整個是讓我大大意外喜歡，最早是從北部起家，落腳台中大坑後進到市區大墩南路，即便結合健康飲食概念雖然無肉卻半點也不俗，就連平日中午生意都相當不錯，這天來吃過豐盛四人套餐後更是大大喜歡！

在大墩南路的【布佬廚房】整個綠意盎然的外觀就宣告了健康飲食的概念，這裡距離台中好市多非常近，如果到好市多買東西完可以順便過來吃，佔地不小的店面空間，其實格局設計相當寬敞舒服，只有一層樓用餐空間，整個是挑高天花板又全無隔間的開放式空間，各式木作桌椅橫列整齊。





大片落地玻璃加上天井引進明亮採光，整個是非常舒服的用餐空間！而且座位非常多，超適合大家一起揪吃飯，也不用擔心誰吃不吃素的問題。





這幾年常常吃蔬食／素食，我想料理者都常常過度本末倒置，覺得清淡等於健康，卻往往忽略了真正享受美食的酸甜苦辣正是樂趣所在，味都不夠又談何接受度呢？





店內客人的年紀都比較偏大，但來的人還不少，可能年紀大的人對健康飲食比較有感，又或者年輕人對健康飲食的刻板誤解，但真心推薦這家的口味是老少都會喜歡的大眾風味。

店內主打使用的橄欖油是「Prince Albert 頂級初榨橄欖油」，架上有展示，強調從橄欖的種植到油的製成生產，100％來自南非Western Cape原裝進口。

走進來布佬廚房就完全不用擔心這件事，以專業義式料理風格為主，有現烤披薩、義大利麵、燉飯到各種義式風味蔬食料理都跟一般義式餐廳差不多。





單點義大利麵190元起、燉飯180元起、10吋披薩200元起，其實並不貴，但是有設計單人到6人份的多人套餐的價格反而讓我覺得算是更划算實惠的。





像我們這天吃的四人分享餐是1880元，就有濃湯、沙拉、麵包拼盤、義式豪華拼盤，再加上現烤披薩、義大利麵跟燉飯各一，最後還有飲料跟甜點每人一份；下面就來慢慢介紹到底四人套餐有哪些豐盛的餐點內容。

【四人套餐│布佬沙拉│四人分享盤】



如果喜歡拍照的話，我比較推薦木桌區旁邊比較鄉村風些的座位區，因為這裡的桌面是花紋磚，很適合當拍照背景，任何餐盤擺在上面都很加分啊！







一大盤端上桌是四個人共享的份量，除了生菜、起司以外，裡面還有南瓜跟麵包丁，搭配上油醋醬或百香果醬，其實百香果醬的果酸甜還蠻特別的搭配，我喜歡！

【四人套餐│南瓜濃湯／蘑菇濃湯│二擇一】



南瓜喝得到濃郁感甜味跟打碎瓜肉的顆粒感，很紮實的口味；蘑菇濃湯更是不用說。

【四人套餐│豪華拼盤1－西西里燉菜＋巴賽隆納薯塊】



這個拼盤是四人共享的，所以都是各一份，西西里燉菜帶著自然酸甜，擺盤很繽紛各種蔬食搭配，口感算是清爽，只是太青菜不太對我的味XD





小小薯塊金字塔，佐搭的是帶辣味的奶油，濃郁又開胃的淡辣味。

【四人套餐│豪華拼盤2－油醋香菇＋莎莎脆片】



這道很奇妙的是，在MENU上看到照片我還以為是烤肋排，但其實不是，酸香的烤香菇很好吃，紮實又有菇香又帶著開胃的酸香。





脆片加上酸甜微微辣度的莎莎醬，新鮮自製的醬料好吃。

【四人套餐│綜合麵包－佛卡夏＋大蒜麵包】



不管是佛卡夏或大蒜麵包都烤得非常香酥好吃，特別是大蒜麵包厚實酥香。





佛卡夏的香草氣味不夠，但麵包本身口感還是不錯的，單吃就好吃了。

【四人套餐│主餐－綜合起司披薩10吋】



起司用料不手軟，有厚度的起司層一拉就牽絲，雖然賣相看起來很素雅，但口味完全不清淡喔！餅皮有Q度不乾，是相當好吃有質量的披薩！





而且是10吋份量並不小，連小朋友都吃得非常開心！

【四人套餐│主餐－黑松露綜合野菇燉飯】



份量相當大，裡面還加了燕麥是特色，這一個人吃完會有點撐，燉飯米粒口感不偏義也不偏台，軟跟硬中有個平衡的口感。





濃郁的黑松露與菇香，非常醇厚好吃，連小朋友應該都愛，只是相當燙口要注意！

【四人套餐│主餐－香蒜義大利麵】



這道比較偏清炒，但風格相當義式風味，麵條保有麵芯帶硬又有嚼勁的口感，但整個炒過的蒜香辣味卻能緊附在每根麵條上，麵量同樣的完全不小氣，整個超開胃又好吃，油香也很夠，完全不是那種淡雅的素食料理，很推試試。

【四人套餐│玫瑰花果茶＋阿薩姆紅茶＋美式冰咖啡＋冷泡茶】



飲料可以點四杯，一般我是不太愛喝熱飲，不過這壺粉紅色的玫瑰茶小朋友超愛，不只是視覺好看，喝起來微淡花香與酸香，無糖卻不單調平淡，蠻推薦的！





阿薩姆紅茶有「黑醋栗野莓、蘋果風味、柚子風味」三種可以選擇搭配，我點的黑醋栗野莓還不錯，酸酸微甜，茶味不會過於濃厚，黑醋栗莓果味較重。美式冰咖啡跟冷泡茶則是比較中規中矩的選擇，前面大餐連番攻擊後解膩很不錯。

【四人套餐│冰淇淋布朗尼＋提拉米蘇＋起司蛋糕＋檸檬塔】



一般非甜點或咖啡店的餐後甜點都比較一般般，所以正常我都沒有太期待過，可是布佬的布朗尼非常優秀啊！沒有對布朗尼那種傳統很紮實偏乾的口感，紮實還是偏軟，又保有著蛋糕體的微濕潤感，但布朗尼本身濃郁的巧克力味半點不少！





加上冰淇淋的香甜，真的推薦必點；提拉米蘇的味道也不錯，帶點淡淡酒香，起司蛋糕跟檸檬塔算還可以，只是布朗尼對我來說印象最為深刻啊！（不過以上幾種甜點都是要補差價的，正常套餐附的也是很漂亮的主廚甜點喔！）

另外現在只要消費打卡的話，還有免費招待這份開胃菜「蒜炒蘿蔓心」。

很意外能發現這麼一家好吃的義式蔬食餐廳，一開始GOOGLE想說這評價也太好，2084則評論竟然能有4.0高分算相當厲害，台中店的評價也很不錯，吃過之後就能感覺到對料理的用心，畢竟無肉卻要讓料理口味吃起來依舊美味，在菜式設計上得格外用心，整體來說價位不貴份量又大，真的是很適當大家聚餐的好地方。

布佬廚房蔬食料理



地址： 台中市南屯區大墩南路468號

電話： 04－24739822

營業時間：11：00～21：30