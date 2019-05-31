超過癮！台中麻辣料理　爽吃個人份水煮牛、香麻花椒木桶魚

點評：只要是辣的我都想吃吃看呀～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

漁知香木桶魚，台中逢甲夜市美食四川麻辣料理推薦，餐點多樣、配菜多，附白飯、烏梅汁、霜淇淋吃到飽，也可做”無辣”料理，適合全家大小一起來。台中近年來吹起麻辣烤魚、麻辣小龍蝦、十三香小龍蝦等風潮，而深入四川學習道地川味料理的漁知香木桶魚除了基本的麻辣烤魚之外，還有目前台中獨一家有賣的木桶魚，使用高溫的雨花石放入魚片再沖入滾燙高湯，搭配特製的香杉木桶，釋放出天然木質香氣，花椒香麻爽快，非常值得一試！大推花椒味濃郁香麻的木桶魚、滿滿酸菜鹹香帶勁的酸菜魚。





漁知香木桶魚位在逢甲夜市比較邊緣處，靠近星享道酒店附近，與圖樂文旅店是同一棟。









位在圖樂文旅店一樓的漁知香木桶魚空間寬敞明亮，多以四人桌以上為主。





漁知香木桶魚的料理很適合多人來用餐，所以布置滿多大桌，但也有提供個人獨享鍋的麻辣水煮魚、水煮牛、木桶魚，不用擔心得找多人才能吃得到。





消毒餐具的大機器就擺在外頭，讓人食得安心。





霜淇淋、烏梅汁、白飯、冰開水，可以自取任你吃，來 漁知香木桶魚 吃麻辣烤魚不用擔心白飯還得單點、太辣沒得解渴，真的是貼心阿～





基本上餐點口味已經夠重，不太用得上醬料，但還是有提供，其中芥綠色的青龍醬可說是比較特別的，可以試試看喔！





不想喝烏梅汁的人也可以單點飲料，微甜的飲料解辣，搭配沁涼啤酒更暢快。





許多烤魚餐廳菜色比較單一，都是不同口味的烤魚而已，但漁知香木桶魚 還有酸菜魚、水煮牛、各種小菜、多種配料，最特別的是不能錯過台中獨一的木桶魚。

清



香麻辣木桶魚（中）＄680

木桶魚的作法，乍看之下和日本的石頭魚湯很類似，但是除了材料不同之外，放的順序也不同。這也是漁知香木桶魚去四川品嘗到的特色美味，然後特地學成後帶回來台灣。 香杉木桶中放的是高達300度熱度的雨花石，接著放入魚片再倒入高湯。





木桶魚搭配的是－黑魚，台語又念作ㄌㄟˇ ㄏㄧˊ，也是中國大陸常見的食用魚種，肉質鮮美低脂肪，切成帶皮無刺的薄片，超適合想吃魚但不愛有魚刺的人。





放入魚肉之後，就倒下由魚骨、青花椒、中藥材熬煮的滾燙高湯，熱湯與石頭瞬間產生的高溫會冒起大煙，也讓鮮魚肉快速燙熟，但是建議大約再燜煮1～2分鐘，讓味道稍微滲入魚肉再品嘗更佳。

使用香杉木特製的木桶，經過高溫之後會散發出木質清香，隨著時間浸泡讓湯頭越來越好喝，看似清淡晶瑩的湯頭，喝下一口卻會讓人瞪大雙眼，實在太驚訝了！湯色很清澈味道卻很濃啊~青花椒的香氣明顯突出，讓整個口腔有著花椒香氣的麻，淡淡溫和的辣，番茄的酸香！來上一碗木桶魚的湯，再配一口鹹香酸辣的酸菜魚，真的是特別爽快啊！我真的超級喜歡這濃郁花椒味的湯頭。





帶點魚皮的魚肉頗有膠質的彈性，肉質又很滑溜軟嫩，重點是無刺耶！這種的Blue最愛了～建議可以先喝一碗原味的湯開胃暖身，再吃魚肉，之後也可以再點些配料當成火鍋熬煮喔！這道木桶魚可說是嗜辣程度不高者，但又想來點麻辣感的最佳選擇，若是不吃辣的人，木桶魚也有無辣版、個人鍋版喔！就算一個人來也可以享受木桶魚。





木桶魚中除了黑魚之外，還有季節限定的特色A菜心，爽脆好吃！青辣椒則不會太辣，但若不小心咬到紅辣椒，可是會飆淚的啊！





唐伯虎烤魚（小辣版）＄880

漁知香木桶魚的烤魚系列，有加小龍蝦版與純烤魚版，辣度也有選擇，這次我們吃的是小辣版，就夠麻辣帶勁讓人飆汗，不過又不會讓你辣到吃不下去耶～Nini是吃得很過癮，但對同行較少吃辣的朋友則是太辣哈！

吃麻辣烤魚會準備大夾子與濕紙巾，不用擔心髒手不方便。





烤魚系列搭配的是鱸魚，魚身會先經過油炸再烤過，讓表皮酥香、定型。





撥開上面的辣椒與蔥花，才能夾得到鮮嫩的魚肉，魚肉嫩口、鹹香鮮辣，很美味呢！也可以再多加點香菜，更清香喔～





不愛吃魚的人，有純的麻辣小龍蝦、十三香小龍蝦可以選，而這到唐伯虎烤魚除了一整條鱸魚之外，還有搭配5隻小龍蝦、6隻白蝦，點一道兩種美味都吃到了！





小龍蝦與白蝦都有先過油，所以蝦殼顯得更是香。吃小龍蝦時，蝦殼比較硬，建議要從腹部掰開來，而且是不吃頭的喔！肉質很結實呢！





漁知香木桶魚的配菜有很多種可以選，就跟Nini之前去大陸時吃到的烤魚一樣，可以加很多配料才是其中有趣的地方呀！





愛吃魚的人，可以加碼單點 黑魚魚片＄200，沒有經過油炸和烤過的魚肉比起裡面的烤魚來說，多了一種滑溜感～稍微汆燙一下，魚片的鹹香麻辣也不會很濃，推薦給怕辣的人、小孩子可以這樣吃！





店家特選肉羹，頗有彈性還帶點甜味，裡面還看得到細小的肉塊喔！

老油條、豆皮、泡麵可說是麻辣鍋三寶吧！老油條泡至半軟，吸收了鹹香麻辣的湯汁之後，軟中帶脆、麻辣帶勁的口感讓人愛不釋口呀～人多的時候，請多點幾盤，以免打架！





泡麵也是相同道理的，就是要用那麻辣湯頭變出超好吃的麵條～吃的時候別吸太大口，以免太辣嗆到喲！





記得也要來點蔬菜類的，脆脆的雲耳用麻辣湯頭煮過之後沒有黑木耳的特別味道，好吃的讓人愛上這種口感～





葉菜盤的份量也不少呢～來均衡一下剛剛好～





不管是清香椒麻的木桶魚或是鹹香麻辣的烤魚都是超好下飯的菜餚，好險漁知香木桶魚的白飯可以無限續耶～一口麻辣一口白飯，再多來幾碗也沒問題。冰涼的烏梅汁，不會太甜很解辣呢！





麻辣烤魚像煮火鍋一樣，湯汁不夠的時候也可以加湯的喔~加滿湯再加點配料繼續煮耶！





酸菜魚＄580 ，另有酸菜田雞可選。





Nini還沒在大陸吃過正宗酸菜魚，可是每次看美食節目介紹都很想嘗試看看。漁知香木桶魚 的酸菜魚可說是真的很夠酸、夠鹹，還帶點微辣!! 相同鮮嫩的魚肉，在麻辣湯頭與酸菜湯中展現的又是不太一樣的感覺，在辣中顯得嫩，酸菜中顯得鮮。





酸菜雖然比較重鹹了一些，但是好好吃喔！我特別喜歡比較脆口的莖部，尤其喝完木桶魚的湯汁後，再來一口酸菜，讓清香麻麻的口腔用這鹹香刺激一下，超爽～





乳白色湯頭，相當酸香但是比較鹹一點，可以單喝！也可買外帶回家稀釋燙其他肉片，一鍋好幾吃。





香麻水煮牛（個人版）＄250 ，或是另有水煮魚、水煮豬可選。





比起烤魚來說，水煮系列的辣度又更強了一些，泡在湯汁裡的牛肉已經讓麻辣感都沁入肉質裡了，肉片切得較為厚一些，會較有嚼勁，但讓人咀嚼過程更是滿口香辣。





除了帶有厚度的牛肉片是主角之外，裡面還有多汁的白菜、脆口雲耳，對愛吃菜的人來說，甚至比主角牛肉還要愛這些麻辣蔬菜呢～





吃著吃著才發現底下居然還有寬冬粉，這也可是麻辣鍋必備良品～滑溜的口感更能顯出的麻辣湯底的美味！而且這一碗是個人版的份量，一個人獨享會很爽～





泡椒土豆絲＄59

土豆也就是台灣說的馬鈴薯，在台灣比較常見的是用辣油拌過的口味，而這清香小辣的泡椒版則是最近研發出來的呦～





川味料理店通常都會有土豆絲這道菜，不過目前Nini在台中吃到最好吃的土豆絲卻是這盤泡椒土豆絲，沒有紅通通辣油的油膩感，反而是鹹香小辣更能凸顯出脆口的土豆絲，紅椒中藏著淺綠色的就是泡椒囉～主要是用來調味的，若是要單吃的話較為偏鹹些。





鴨三寶＄129 ，也可做無辣版。

以鴨頭、鴨脖子、鴨翅為主的鴨三寶，鮮經過含中藥的滷汁浸滷，再加入青、紅辣椒、蒜頭、洋蔥熱炒，不管是皮、肉、骨都滷的透味絲絲入扣，鹹辣中帶點甘甜感，是道很下酒的小菜～





最後，再來支自己擠的綜合口味霜淇淋，完美結束這一回合～

霜淇淋有兩種口味，可以做單一的，也能選擇綜合版，有點像是古早味霜淇淋，奶味不會過重，吃完冰之後不只解辣，還讓我覺得可以再繼續吃耶！哈哈哈～這飯後冰品搭配得真好。





漁知香木桶魚 不限時、白飯吃到飽、還有烏梅吃無限暢飲、霜淇淋當甜點，餐點多項還有無辣板可選，不只適合多人聚餐，一個人也可以來吃個人鍋，真的是想吃烤魚貨是麻辣料理時的好選擇。Nini特別推薦必點木桶魚、酸菜魚，一口麻香清湯，一口酸得夠味的酸菜，真的是很讓人驚豔的享受啊！





除了內用之外，也可以外帶或是吃不完打包喔！不過，為了響應環保會收外帶費20元，若是有自備鍋具或袋子來裝盛則不收。如果是吃木桶魚的話，真心建議一定要在現場透過那特製木桶吃，才能感受到木質清香喔～快找時間來試試看吧！

漁知香木桶魚 台中逢甲店

地址：台中市西屯區文華路138巷1─1號

電話：0427070869（採預約優先）

營業時間：11：00─14：30／17：00─22：00

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