用摩天輪裝肉！台中貨櫃屋燒肉店　還有一整桶海鮮超浮誇

點評：台中好多燒肉美食呀！！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

龍門馬場洞燒肉位在軍功路與軍福十九路交叉路口，黑、藍、黃三色交錯的獨棟貨櫃屋相當顯眼，周邊也好停車。以摩天輪燒肉為主打，帶女友來約會最浪漫。近期還推出「海底三千呎」超值海鮮桶，裡面有鱈場蟹腳、螃蟹、大蝦、泰國蝦、小章魚，搭配超濃蒜泥醬料，讓人吮指回味。

龍門馬場洞燒肉位在軍功路與軍福十九路交叉路口，黑、藍、黃三色交錯的獨棟貨櫃屋相當顯眼，鄰近74號快速道路，周圍又多為重劃區，空地多好停車，很適合各地朋友相約來聚餐。

由貨櫃屋打造的用餐空間，工業風十足，但搭配上皮椅木桌，又帶點美式牛仔奔放的感覺。

座位之間保留頗大距離，和朋友可以盡情聊天不會相互影響。有提供兒童椅，也適合家庭客一起來喔！

大理石感的桌面很有質感，拍照也超美！

吧台區方便店員幫客人服務烤肉，喜歡只要動手吃不愛烤的人、喜歡和店員聊天的，可以主動要求坐這區喔～

冷藏室擺放多種部位的牛肉，偶爾還有限時特價的單點優惠，像這次來用餐剛好遇到A5和牛一盤＄699大優惠呢！沒吃過A5和牛的人快來試試那入口即化的豐沛油脂。

這次我們吃的是理事盛和雙人套餐＄1780，裡面包含開胃小菜無限續，沙拉、生菜、6種肉品、蒸海鮮鍋、飲品、甜點、加價15元升級醬油漬玉子拌飯、加價15元升級龍門豬油拌飯、加價99元單點韓式海鮮煎餅、加價99元單點僑村炸雞。

每天大約準備有5款口味的小菜，每個套餐隨機出3種，若是吃完之後也可以再續。

韓式涓豆腐，上面搭配的是鹹蛋泥與皮蛋末，淋上些許蒜頭醬油，口味頗為創意也好吃！

南瓜漬片，這一款小菜讓人很驚艷又超級開胃，切成薄片的南瓜，淋上酸甜果醋，一開始吃的時候還以為是芒果呢!!結果居然是南瓜，讓人超訝異的！

黃金泡菜，有兩款口味的泡菜，Nini比較偏愛橘黃色帶點水果甜味，不會太過酸辣的口味，不管是單吃、配飯或是包生菜都非常美味。

生菜沙拉，吃燒肉還是要多點生菜來均衡一下，龍門燒肉的生菜沙拉有和風、凱薩、胡麻三種醬可以選擇，我們搭配的是凱薩醬，比較特別的是它帶點海鮮蝦味，讓生菜吃起來不會覺得太生冷太菜菜味。裡面有生菜、洋蔥、番茄、黑橄欖、燻雞肉丁，整體配料也頗為多樣豐富。雖然這生菜沙拉是用來均衡，但還是建議趁剛上桌還涼涼冰脆的時候盡快食用喔！

包肉生菜，不夠的人可以再額外＄39加點。提供的沾醬依序為三種:檸檬糯米辣椒醬，真的頗辣，請小心食用；玫瑰鹽+海鹽；洋蔥醬油，帶點甜甜感。

套餐原本附的是嚴選月光米飯，想吃口味更豐盛的人可以加價15元升級醬油漬玉子拌飯、加價15元升級龍門豬油拌飯。

加價15元升級醬油漬玉子拌飯

上面很可愛的橘紅色球體是用醬油浸漬而成的蛋黃，剔透的感覺很像是果凍，還沒吃之前以為是用醬油醃的會比較重鹹一點，結果果凍般的蛋黃味道卻是甜中帶點鹹，Nini來不及配飯就把一整顆嗑掉了～好好吃呀！

加價15元升級龍門豬油拌飯

淋上特製豬油的月光米飯更顯得粒粒晶瑩飽滿，搭配的溫泉蛋鹹度反而比醬油漬玉子來得重一些呢！

接著重頭戲登場，噹噹～每個女孩喜歡的夢幻摩天輪，這次放的不是各種可愛甜點，而是好吃的肉肉們！

有6種肉品，安格斯牛小排、安格斯羽下肉、安格斯牛五花、牛肋條、松阪豬、去骨雞腿肉，還有搭配時蔬、洋蔥蔥花醬。

安格斯牛小排、安格斯牛五花

牛小排油脂分布非常美麗，細細密密的讓口感更為均衡軟嫩啾西～

龍門馬場洞燒肉使用的炭火燒烤，讓烤完的肉香氣更是十足誘人。

油脂分布細密的安格斯牛小排可說是6款肉品中最為鮮嫩的，也是Nini最愛的肉品，只要單吃就很美味，也可以稍微搭配各式沾醬，享受不同風味。

安格斯牛五花厚度切的適中，肉質也頗為軟嫩，但油脂較為豐沛，滿建議包生菜或是配飯。

龍門的肉質頗優，大部分都是原味上場，只有牛肋條會搭配醬汁稍微改變一下風味，很有厚度的牛肋條算是這之中最有嚼感的肉品，帶點甜味的醬汁鹹甜比例調得很好，讓人在咀嚼中越咬越香甜，反而更突出牛肋條的美味。

羽下肉，大概來說就是常聽到的翼板肉，位在肩胛部，油花分布也頗為均勻、無筋，口感頗似牛小排，但又比牛小排紮實一點，也是鮮嫩的單吃就可以~或是包點生菜均衡一下

松阪豬、去骨雞腿肉

玫瑰花般的松阪豬稍微抹上味噌醬提味，筋肉帶點脆口感，QQ的很好吃；去骨雞腿肉要慢慢將雞皮烤的焦香，完成後淋上一點金桔汁更鮮美好吃！

龍門馬場洞燒肉有提供桌邊幫烤服務，如果你喜歡自己動手來或是想跟另一半約會不受打擾，也可以跟店員說全程自己來就好。

目前剛好推出A5和牛＄699的優惠價，所以另外單點了一份。

瞧瞧這均勻細密的油花，讓紅色瘦肉像是上面點綴的小花瓣，稍微炙烤一下，放在嘴裡享受甜美油脂在嘴中化開的感覺，嫩的差點咬到舌頭呢～

「海底三千呎」超值海鮮桶＄1199，這也是另外單點的部分，剛上桌時生猛海鮮們都還在桶子裡，等到準備要開動時再由店員傾倒出來。

哇哇哇～隨著店員倒出來的海鮮，在場的我們都不自覺地哇了出聲，相機手機也拿出來猛拍，整個比摩天輪燒肉還激動！

豐富的生猛海鮮們有大蝦、泰國蝦、小龍蝦、淡菜、小章魚、螃蟹，還有一隻鱈場蟹腳！

這吃法概念跟國外流行的手抓海鮮一樣，把海鮮倒在桌面，然後用手豪邁的抓起來吃。據說在日本這種手抓海鮮店很受歡迎，可以不用顧慮形象、釋放壓力！

海鮮上沾滿濃郁蒜泥的醬汁，但裡面的肉質還是保有海鮮原本的鮮味，蝦肉很好剝殼，蟹腳也有提供大剪刀方便處理，而店家沒有提供塑膠手套，就是要讓你直接手抓，然後邊吃海鮮還能吮指回味。

僑村炸雞，套餐內加價99元升級

醃製過的雞肉酥炸後，多汁鮮嫩，除了炸雞之外下面還鋪墊了許多薯片，是相當適合配燒酒的好菜！

韓式海鮮煎餅，套餐內加價99元升級

很有厚度的韓式海鮮煎餅外酥內軟，可以明顯看到許多蝦肉，撒上海苔絲、柴魚片更是香氣誘人，搭配店家特調塔塔醬、韓式辣醬也不錯！

蒸海鮮鍋，這是套餐裡面原本就具備的湯鍋，相當有份量！

蓋上鍋蓋用蒸的方式釋放螃蟹、蝦子、蛤蠣、蔬菜、香菇的甜美，整個湯頭相當好喝又鮮甜，吃完燒肉再來碗熱湯實在大滿足！

飲品有8種可以選，我們喝的是熱帶芒果百香氣泡飲、綜合蔓越莓果氣泡飲，芒果百香剛好正是季節，香甜好喝；蔓越莓果則相對比較酸甜一些，愛吃酸的女孩子會喜歡。

最後，飯後甜點有冰淇淋與手做甜點兩種可以選，這次的甜點是烤布蕾，奶味蛋香相當札實濃郁。

龍門馬場洞燒肉在肉質與服務上的確不錯，菜色也一再求新求變富有創意，不同於常見的日式燒肉，而是走韓國那種小菜可以無限續的感覺，還有多款韓式熟食，即使位在偏離市區較遠的地方，依舊能夠經營這麼多年，果然有它厲害之處！吃遍了市區各家燒肉，不妨有機會來北屯區試試看不一樣的燒肉店！

龍門馬場洞燒肉專賣店

地址：台中市北屯區軍功路二段185號

電話：04-22398530

營業時間：週一到週五11:30~14:00、17:00~21:00

週六到週日11:30~14:00、17:30~21:30

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