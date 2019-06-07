必吃打拋豬河粉蛋餅！台中創意早餐店　還有金黃酥脆的煎餃

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點評：他們家的煎餃看起來真的很好吃欸！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

「幸福廚房早午餐」在台中審計新村旁，靠著腸粉般的鍋貼、超級熱銷的河粉蛋餅等傳統創新早餐選擇，在台中早餐店中，打響知名度，太晚來就吃不到河粉蛋餅了！除了河粉蛋餅，個人更推薦煎餃。

台中早餐一直很有特色，像是炒麵搭配豬血湯、傳統古早味蛋餅、油條鹹豆漿等吃法，像是幸福廚房早餐則是走中西合併路線，很受到學生的喜愛！讓人聯想到霧峰亞洲大學的阿姨蛋餅。

幸福創意廚房早餐 菜單。

店家自製的鍋貼作法有點類似港式點心的做法，蒸完後再放到煎台煎到表面金黃焦脆。

鍋貼假裝成腸粉，整齊排列在蒸籠中!幾乎人人桌上都點上一盤。

打拋豬蛋餅＋港式蘿蔔糕＋鮮奶茶＋鍋貼。

港式蘿蔔糕煎到表皮恰恰，淋上店家自製的蔥蒜醬油增加風味。

原本想點網友推薦的打拋豬河粉蛋餅，可惜賣完了！只好改點打拋豬蛋餅，蛋餅皮煎到酥脆，包入滿滿的打拋豬內餡，份量有誠意，重口味的人會很愛這一道。

煎餃也是大家推薦必點的餐點之一，個人也滿喜歡他們家的煎餃。

煎餃的皮一樣煎到恰恰，一口咬下，那內餡在嘴巴中炸開，那辣醬油更有畫龍點睛的效果，整個加分不少。

下次來勤誠品、審計新村除了早午餐外，吃個傳統早餐之後再去喝咖啡也很時尚又省荷包!!也幫大家精選台中古早味蛋餅懶人包，一份蛋餅就能吃飽飽。

幸福廚房早午餐

地址：台中市西區美村路一段351號

電話：0968 169 489

營業時間：05:30~11:30

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