在地人才知道！台中隱藏版牛肉麵　甜湯、餅乾都免費請你吃

點評：好有感覺的店！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記



台中中華路夜市美食小吃推薦，隱藏在巷弄裡的復古小店陋巷之春老家牛肉麵。除了主打牛肉麵、水餃，也有乾麵、麻醬麵與多種小菜可以選擇。陋巷之春最讓人訝異的是居然提供茶包免費沖泡、免費甜湯，還不時會有免費的零食可以吃！雖然只是個小店，餐點價位也很平價，卻大方犧牲利潤提供許多免費小品，不管是懷舊的環境、老闆娘暖心的招呼都讓人像回到家裡吃飯一樣，這麼好的店一定要多多分享啊！陋巷之春 老家牛肉麵menu菜單在文末。





陋巷之春 老家牛肉麵 位在中華夜市一心牛排館與全家便利商店之間的巷子裡，地上有個小小牌子指引，若沒有老饕引導，可不是一般遊客會知道的在地美味！

從巷口往紅燈籠處邁進，很有特色的復古外觀讓人不注意也難。

這店名取作:陋巷之春，也太特別了，再加上招牌上很有年代感的人物，感覺應該是個名人吧?！ 結果一問之下才知道是老闆娘的媽媽耶~感覺媽媽年輕時應該漂亮大美人喲！

Nini還特別上網搜尋了一下【陋巷之春】，原來是40年代歌后-周旋在1948年香港電影【歌女之歌】裡的插曲，這也是我第一次注意到這首歌，曲調還頗為輕快，一聽就覺得這是屬於夜上海舞廳中的歌。

不只是店名復古懷舊，店內也有不少老物，但擺放的讓人很有家裡日常的感覺，不會覺得太刻意。

店內有一、二樓的用餐空間，大花布搭配圓桌、老木椅，樸素灰實的水泥牆上掛著各種古陶碗、字畫，還有家書。

是的，這些裱框起來的不是有名的字畫，而是家書、朋友間的問候，泛黃的紙張與那年代的用詞，都讓人覺得就像身歷其境地看著別人的故事。

小菜冰箱上大台復古喇叭，耳邊傳來的老歌樂曲不知道是不是從這流洩出來的～一整個讓人就像回到了過去。

餐具區還擺放著紅、綠茶包，免費讓客人自己沖泡。

每日準備不同口味的甜湯也是免費招待，而且有料又很好喝呢！！

如果這些還不過癮，一旁還有小點心餅乾也是免費招待耶！！一家小店，居然如此大方準備這些，真的讓人要為他豎起大拇指！但大家可不要浪費了店家的好意，請有需要再拿取喔~~

小菜每盤30元，有些品項沒有看到的也可以跟老闆娘問問，有的是要現做、有時候則是太忙還沒有拿出來呦！

二樓的樓梯，磨石子地板與鐵欄杆保留了老房子的原貌與歲月痕跡。

二樓的空間感覺比較大一點，光線也比較明亮。

角落擺設比較大型的老物，這木製搖椅和紅色行李箱跟我媽的嫁妝一模模一樣樣~還記得我小時候最喜歡這個搖椅了！！

紅色溫水罐、紅色化妝箱是不是70年代必備的嫁妝物品呢?！怎覺得這些都跟我老媽的一樣呢~哈哈！

最後面的包廂，古老窗花與外面綠意營造出靜謐的舒適感，若不是這大紅餐桌，會讓人誤以為是畫室或是練曲的地方。





中午用餐時間一到很快就客滿了，大家似乎都是常客了，很自動的找位子坐，即使和陌生人一起在圓桌吃飯也很自然。

中午時段老闆娘忙著料理客人的餐點，還會不時聽到她熱情的問候。妮妮這次來用餐的時候恰逢接近母親節，老闆娘還會專程抽空到桌邊對有點年紀的媽媽們送上一支康乃馨、一句母親節快樂；即使再忙也會抬頭對離開的客人說吃飽了嗎～

真的，揪甘心ㄟ～

正餐時段雖然人多，但老闆娘速度頗快，很快地就上完全部餐點。

肉燥麵（豬肉）＄40

已經習慣平常點的肉燥麵是白麵上淋上一些肉燥末再無其他，突然看到這碗有菜有肉非常豐盛，而且只要40元的肉燥麵時，真的讓我覺得這是在家裡吃飯吧！只有媽媽在家裡煮飯時會考量到孩子的均衡飲食，一定要有菜有肉然後又能一碗就吃飽。

肉燥加了許多油蔥酥煸香，以瘦肉居多不會太過油膩，也讓人很有吃得到肉的感覺。

這碗搭配的是粗麵條，頗有彈性，麵條不會煮得過糊，搭配肉燥與辣椒一起咀嚼時很過癮。這一碗簡單卻豐盛均衡的肉燥麵就先收買了我的心~

紅燒牛肉麵＄130

有細麵、粗麵、河粉、冬粉可選擇

隔壁圓桌的客人看到我們在拍照，非常強烈推薦桌上擺的酸菜與不同辣度的辣椒，客人說這酸菜是老闆娘自己炒的，非常好吃！一定要加~說著的同時也把整甕都拿給我們了～哈～

既然客人都如此熱情推薦了，妮妮布魯當然要整甕拿起來加個幾瓢，自己炒的酸菜多了薑片的香氣，帶點辣椒的小辣，而減去了市售的死鹹與過甜感，還真的非常好吃呢！！不管是牛肉麵或肉燥麵都可以來一點。





現在牛肉麵都頗貴的，陋巷之春的牛肉麵一大碗就有四塊帶筋的厚切牛腱肉，菜也是大把的下，卻只要130元，真的是很超值！！

帶筋的牛肉是這碗麵的靈魂，老闆娘老家特調味道的滷汁滲入牛肉之中，絲絲入味，筋的膠質也軟化的Q嫩好吃，一點也不用擔心牙口不好咬不動。

牛肉麵條我選的是細麵，看起來跟肉燥麵的粗麵似乎差不多，但因為麵條較細又泡在熱湯裡，建議一上桌就要馬上吃，才不會影響Q彈感喔！

湯頭不是常見普通紅燒牛肉麵會有的很濃豆瓣醬味道，感覺得出是有加了甚麼中藥材之類的，也頗為順口。妮妮問了老闆娘，她說這就是她老家的味道，照著家裡流傳下的作法煮出來的湯頭，有加了一些蘿蔔、草果…等。

水餃，一顆5元





手工包製的水餃，煮完後還都保持的完整、粒粒飽滿，豬肉＋高麗菜的內餡有著甜脆感，水餃皮的厚度還帶點彈性卻又與內餡量搭配的很剛好，沾點辣椒醬油，一盤水餃很快就吃完了

燙青菜＄30

有地瓜葉、大陸妹、高麗菜可以選，菜量不少，上面淋的不是普通醬油、香油，而是淋上很多瘦肉的肉燥，鹹度適中也不會過油膩！ 這是家裡媽媽真心為孩子準備才會考量到的小細節呢！

豬耳朵＄30

放在小菜冰箱裡，但是老闆娘會再加熱燙過，她說這樣才會軟Q好吃喔！

豬耳朵處理得很乾淨，肥肉的部分不會過多的讓人害怕，都會搭配帶點軟骨，這樣偶爾脆脆的比較好吃。





苦瓜小魚乾＄30

燙軟的山苦瓜還保留著苦瓜特殊的苦甘感，加了辣椒和小魚乾炒過鹹香好吃，不用再額外加辣椒醬就帶點辣度，這鹹香苦辣感深得妮妮、布魯喜歡~~

最後，來碗每日準備的甜湯吧～這天喝到的是蜜仙草，還記得小時候放學回家媽媽也都會準備一大鍋仙草湯讓我們喝，沁涼微甜的滋味透心頭，好喝！

陋巷之春老家牛肉麵、水餃的menu菜單。

在陋巷之春復古懷舊的環境中，吃著有小時候家裡感覺的餐點，耳邊傳來的老歌又讓人像是身處上海風的年代，妮妮坐在角落窗邊吹著涼風，心情也沉澱下來的憶起小時候。用餐的時候，聽著老闆娘與其他客人的對話與招呼、客人吆喝著朋友來吃水餃的畫面，這感覺真的會溫暖的讓人會心一笑。雖然餐點都是很常見的小吃，但很值得你來走一趟，或許之後你也會成為老常客。

陋巷之春 老家牛肉麵



地址:台中市中區中華路一段154巷10號

電話：04-2229 2243

營業時間:每周一公休

平日:11:00~21:00

六日:11:00~14:30、16:30~21:00

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