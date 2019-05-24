飄香30年！台南古早味人氣蔥肉餅　餅酥肉香蔥多超涮嘴





文、圖／橘子狗愛吃糖

蔥抓餅、蔥油餅是大街小巷到處都可以買得到的路邊攤美食，不過「蔥肉餅」一味，好像是在我們南部才比較常看得到的路邊攤小吃，從小在高雄鳳山長大，巷口外面就是鳳山體育館的蔥肉餅老攤。



從用報紙當包裝紙一塊只要5塊錢的年代吃到現在一塊15元塑膠袋裝，想不到在我們新化也有很受歡迎的兩家蔥肉餅，也是在地從小吃到大的美食。





從小到大在新化長大，一直很喜歡這個地方的純樸，這幾年因為美食大家注意到了新化，不管是葉麥克炸雞、兩家蔥肉餅、老攤雞蛋糕、煎粿等等，都是值得特地來試試的美食。





兩家蔥肉餅一家叫「上海老爹」就在新化老街上，另一家叫「燒餅」在街役場對面，每到假日都會開始出現排隊人龍，特別是在當年食尚玩家特別報導出來以後。









基本上每到新化就能看到葉麥克炸雞、上海老爹蔥肉餅跟新化燒餅三家排隊沒停過，這篇要介紹的是在忠孝路上的【新化燒餅】，老闆娘說已經在地開了三十年。





不過最早是在中正路的曼都前面，搬到忠孝路後價位也漲了一波食尚玩家也報導了，那一兩年的時間每次經過都看到這攤人潮滿滿，想靠近買都不知道要等多久才買得到。









攤位不大，旁邊是間老舊紅磚三合院，攤位上就四位大姐忙碌著沒有停過，這天是星期四下午，遠遠看以為等待的客人沒幾個，但其實很多人都先電話預訂了，所以煎鍋上永遠沒有空過，旁邊現桿麵糰跟包餡的大姐們也是從沒停下手過。





雖然寫是「燒餅」，不過其實很像是蔥肉餅，也是用較多量的油去煎炸，但外觀像是豆漿店的燒餅這樣，價位在新化來說不算便宜的銅板美食（但也不能說貴）。





【招牌蔥燒餅│每份30元+蛋10元】



一塊蔥油餅30元確實是比市面上的都貴，不過裡面是有包肉餡跟滿滿蔥的，這樣看相比較起來又覺得好像還好了。外觀確實像燒餅，略帶有厚度的膨鬆感，加蛋的話就是直接下油鍋煎荷包蛋再把餅蓋上去，簡單灑點胡椒鹽就完成。









一大口咬下，餅皮外層煎得香酥，內層相當有層次不酥硬而且相當有嚼勁，裡面肉餡相當重口味帶胡椒鹹香，而且肉餡不會太少，吃到1/3處出現大量的蔥花，整個完全不用加醬就非常夠味好吃，份量不小，我竟然這麼多年到現在才吃到！





跟不遠處的上海老爹相比，其實各有好吃之處，老爹便宜些，燒餅份量大些，但都是相當值得一吃的在地美食，有經過新化的話還蠻推薦可以買來嘗嘗的。不遠處就是天天瘋狂排隊的葉麥克炸雞，時間有餘的話就兩家都一起試試吧！





新化燒餅



地址：台南市新化區忠孝路52號（新化街役場對面）

電話：0919─318190

營業時間：14：00─18：00

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團