泡菜炒飯份量超大！台中CP值最高韓式小吃　還有飯捲便當

點評：這種韓式便當真的健康又划算呀～

文、圖／橘子狗愛吃糖

一中街除了算是觀光客必逛商圈，也是五間學校環繞的學生生活商圈，一日三餐所需的學生平價美食也自然少不了，多半集中在上和園滷味這個十字路口，像是轉角便當、福州包、古早味便當到哇哉韓式飯捲，都是一中街學生相傳美食。還有在小巷裡的這家【忠武海苔飯捲便當】，Google有325則評論依舊有4.0高分，也常常聽到網友推薦提到，所以有來一中街還是特地找了天下午跑來試試。

這家【忠武海苔飯捲便當】有號稱「學生私藏CP值最高韓式小吃」之名，每每介紹一中街美食總是會看到網友留言推薦，但這麼多年也應該不私藏了。

不過位置很隱密倒是真的，你得從一中街好樂迪旁邊小巷或福州包旁小巷走進來，沒有在地人推薦根本很難發現這家店，就連招牌都超級不顯眼，生意倒是很不錯。





即便中午時間巷口的轉角便當已經大排長龍，還是有著不少學生走進巷子往忠武過來，店面不算是有太韓風的裝潢，櫃檯也兼廚房，點餐跟取餐都在這個櫃檯邊，走近看才發現其實有不少內用座位（而且有開冷氣啊！夏天吃飯這點超重要）

主要餐點有海苔飯捲便當、韓式炸醬麵便當、泡菜炒飯便當、部隊鍋、泡菜辛拉麵等等，連辣炒年糕也有，便當類可以選擇內用或外帶，但點餐時便當可以選擇三樣配菜。





而配菜種類共有9種，自己選號碼畫在點餐單上即可，然後就等現場接單製作。價位來說，飯捲便當70元、炒飯便當80元，在一中街的便當價位算是不貴的了，而且類型又是比較少有韓式便當，口味跟一般的台式便當相比是有比較特別的。

【招牌海苔飯捲便當＋煎蛋80元 泡菜炒飯便當＋煎蛋90元】

第一次來不知道要點些什麼比較好吃，就直接選比較招牌的海苔飯捲便當試試，便當盒裡裝了八個飯捲，海苔外層有些油亮，本來以為是有用了點麻油，不過吃起來倒是沒有，海苔包的米飯是正常的白米飯，完全沒有調味。





我猜這道是要把飯捲沾著或加小菜一起吃吧？所以配菜選的種類就蠻重要的，我們點了「宮保雞丁、甜不辣、泡菜豬肉」三樣，可能是我對它太過挑剔嗎？雞丁乾柴也不怎麼辣而且比較像黑胡椒調味，甜不辣還可以，最期待的泡菜…豬肉有點厚度可是也偏乾，泡菜本身挺酸但也完全不辣，跟我預期的韓式泡菜不同。





結果飯捲便當完全沒有讓我有太多驚喜，表現有點中規中矩；倒是泡菜炒飯有點意外，炒飯整個份量超級實在，完全把便當盒塞得半點空隙都不剩，泡菜用得挺夠量，炒飯算是挺重口味，油香裹著粒粒分明的米粒，現炒的熱度伴著香氣飄散，泡菜帶酸尾勁又有點微微辣度，滿足感完全不同於上面的飯捲啊！單吃就很不錯，這道選的三種小菜是「甜不辣、泡菜豬肉、蔬菜什錦」，其中蔬菜什錦很像白菜滷，但也是我唯一吃光的小菜，兩種相比其實泡菜炒飯會讓我比較想要回訪。

在近期吃過的十多家便當裡面，這家【忠武海苔飯捲便當】算是比較特別的類型，因為很少有把韓式小吃做成台式便當的，而且份量跟價位上都非常有誠意，也難怪學生們這麼喜歡，不過對我來說驚豔度沒這麼高，但泡菜炒飯蠻深得我心的，只是餐點都是現點現做，所以到現場點餐還是建議要有耐心等待一下囉！

忠武海苔飯捲便當：一中街



地址：台中市北區育才街6巷15號

電話：0989-796463

營業時間：11:00Am～08:30Pm

消費提醒：週五店休，現點現做需耐心等待

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