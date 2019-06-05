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全台第二家　王品旗下享鴨6月底前進桃園展店　

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▲享鴨要事先一天前預訂才吃得到。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團首次跨入烤鴨市場新創的品牌「享鴨」在去（2018）年10月跟大家見面，而在相隔半年後即將前進桃園中茂新天地開出第二家店，預計開幕時間是在6月底。

享鴨的烤鴨都是每天當日現烤，而且前置作業長達48小時以上，所以消費者想吃至少要提前一天以上預訂，臨時到餐廳是吃不到烤鴨，但享鴨同時還提供中華料理，所以還有其他中華料理可以享用。

享鴨的烤鴨雖然是北京烤鴨作法，但為了讓壓住鴨肉本身的味道，還是會在鴨肚裡塞入一些蒜蔥等8種香料。享鴨有半隻跟全隻烤鴨選項，提供3種片皮吃法，像是沾白糖、沾油封蒜泥，以及裹上獨家甜麵醬，配上蔥段、大黃瓜條的「半月滑肉」（捲荷葉餅），另外可以加購6種鴨架吃法，每種150元，口味上有功夫鴨絲粥、慢火白菜鴨架湯、酸菜山椒鴨架湯、三杯鴨架、蒜酥鴨架及乾鍋鴨架。

▲透光的鴨皮。（圖／記者黃士原攝）

享鴨主廚莊耀輝說，大陸傳統的烤鴨吃法，習慣配蒜片，但台灣人不習慣那股辛嗆味，所以享鴨試著用油封的手法，將初榨橄欖油加入大蒜低溫烤熟、再打成泥狀，不管是搭鴨皮還是鴨肉都很順口。而享鴨用來包鴨肉的荷葉餅也特別講究，主廚試過10多款餅皮，挑選出入口粉嫩而不生硬、輕咬鬆軟而Q彈合宜的餅皮，避免餅皮搶了鴨肉風采，巴掌大的荷葉餅，左右各一摺，恰恰好兩口吃完。

▲片鴨基本口味─裹上獨家甜麵醬，配上蔥段、大黃瓜條的「半月滑肉」（捲荷葉餅）。（圖／記者黃士原攝）

享鴨選用花東縱谷放養、自由覓食的櫻桃鴨，飼養75天的小鮮鴨，每隻重約2.6公斤，體型與脂肪比例最佳且肉質細緻；處理好的鴨隻先用8種中華香料為基底醃製，接著再透過吊掛風乾24小時，讓鴨子的表皮緊實，這個烤鴨風乾室是取經自王品集團連三年獲米其林一星的鵝夫人，後續淋上麥芽糖為基底的糖水，讓鴨皮呈現琥珀色澤且口感酥鬆。

半隻片皮烤鴨750元、全隻1380元，要提前預訂。

▲享鴨的鴨架一共有6種，每種只要加價150元。上圖為蒜酥鴨架。（圖／記者黃士原攝）

關鍵字： 美食情報 享鴨 王品

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