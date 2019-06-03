蒸蛋湯超銷魂！高雄一甲子老店　筒仔米糕吃得到大塊肉絲

旅行就像品味咖啡，在每次的旅行中品嚐不同的風味。..

點評：好想嚐一下蒸蛋，感覺口感很讚～

文、圖／Kuma

這天在駁二新開幕的木育森林瘋玩後，接著來到高雄鹽埕在地美食店家北港蔡三代筒仔米糕，來享用米糕搭配蒸蛋湯的古早味下午茶。1956年創立到現在，是超過六十的老店，也是鹽埕區的排隊美食店家，尤其是店家特有的蒸蛋湯，很讓人一喝愛上。

北港蔡三代筒仔米糕就位在七賢三路和河西路的三角窗位置，一旁就是愛河。

店家下午才營業，我們到的時候已是滿滿用餐客人，幸好有一桌剛用餐完，順利入座。因為店內都是用餐的客人，不好意思進去拍照，拍個外觀就好。

可以先找位子再過來點餐，點完餐採自助式取餐。

店家的菜單，品項簡單，怎麼搭著吃都好吃。

這天點了二份筒仔米糕、蒸蛋湯及旗魚環湯。本來想加點魯鐵蛋，可是熊友還沒等我講完就跑去排隊點餐了。

北港蔡的米糕一上桌就香氣上來的讓人想開吃啦，油亮油亮的米糕上頭的肉肥瘦剛好，也吃得到大塊肉絲。上、下層的糯米口感偏軟，中層則粒粒分明，在醬汁的鹹香中吃來剛好不油膩。如果怕太油，一旁也附有薑片可以解膩。

北港蔡三代筒仔米糕特有的蒸蛋湯真的是一絕，原是早期為了體恤顧客經濟而加上高湯，結果成了店家的招牌美食。

在高湯裡放入的是傳統口味的蒸蛋，湯頭喝來清爽，蒸蛋孔洞吸飽了湯汁，吃來香滑軟嫩，裡頭肉和香菇也沒少，很讓人一口接一口。如果想吃蒸蛋也可以選擇不加湯。

旗魚環湯，把常見的魚丸做成環狀造型，也很特別。昆布湯底加有紫菜，喝來也清爽，旗魚環吃來Q彈。

這天的午餐兼下午茶就是傳統米糕和迷人的蒸蛋湯，吃完還蠻意猶未盡，蒸蛋湯真的太讚了，好想再外帶一碗。

離開取車時，看到後場的店家也正忙著。

下回來駁二或者愛河走走時，可以來北港蔡三代筒仔米糕一嚐飄香六十的古早好味道，來份傳統味的下午茶也很不錯。蒸蛋湯的味道很讓熊想念呢，下回繼續介紹鹽埕區的在地美食。

北港蔡三代筒仔米糕

電話： 07－5517443

地址： 高雄市鹽埕區河西路167號

營業時間：14：30～22：30（週三休息）