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4隻哈士奇陪你看海！蘭嶼超療癒冰店　必吃綿密濃郁芋頭冰

妮可魯 妮可魯

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝..

點評：找狗狗玩～～～
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▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

文、圖／妮可魯的飛行日記

短短四天在蘭嶼的日子，經歷了第一天的豪大雨、第二天的瘋狗陣風、第三天的晴天高照、第四天的火燒暴曬，當離開前一晚倒臥在東清灣邊的發呆亭看星星、乾啤酒時，路過的島民紛紛和我們打招呼：「你們今天拍照順利嗎？」熟到彷彿我們已在島上生活很久，溶入島民日常風景的一部分…嗯，先來聊聊會誘引我有勇氣從天龍國搭了4小時普悠瑪、2小時船到蘭嶼的契機「島民冰狗店」吧！

photo by BigwayneWang

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

今年跳島旅行的第一站會選在蘭嶼，其實是因為被某位日本朋友的IG照片給煞到，四隻和女主人一起生活在蘭嶼賣日式刨冰的哈士奇犬，後面掛著一面印滿飛魚、寫著「我在蘭嶼」的帆布，就是這家「島民冰狗店」開啟了這次奇妙的島嶼旅行。

「哈士奇在蘭嶼會不會熱死？」，女店主林漢堡笑說，若想一句話惹怒老板娘，那就是這個她已被問過不知道多少遍的這句了。

就像是想要自己回答這個問題般，原本在蔭涼的木造露台上打盹的哈士奇們突然閃電起身衝向店門口，興奮地在艷陽下飛跳，原來是為了一隻路過的灰鴿子，精力充沛的大狗狗以行動展現了太陽什麼的根本沒在怕，有得玩才最重要。

原本住在高雄的林漢堡因為某次旅行與蘭嶼邂逅，被島上夜晚漫天的銀河深深感動，興起了移居島上的念頭，島民生活的一開始是參與蘭嶼居家關懷協會的志工工作，後來為了想擁有一個自己與大家交流的小空間，於是帶著四隻哈士奇犬和五隻貓，在開元漁港邊一個可以望海的地方開了冰店。

林漢堡利用蘭嶼特產的綿密芋頭做出有著奶香的芋頭冰，以來自日本小山園的抹茶粉與大紅豆做宇治金時冰，還有微醺版焦糖烤布蕾，以及看老闆娘當天心情與備料狀況即興做的日式冰品與甜點，淋在冰上的醬料都是她手工熬煮的，就像蘭嶼的大海藍天一樣純天然無矯飾。

我們造訪島民冰狗店時正逢梅雨鋒面殺到的6月，一整個禮拜大雨雷電不斷的爛天氣讓蘭嶼的船班都停開，處於關島狀態的濕答答天氣將大家都悶在室內，不但四隻哈士奇交際花要憋壞，老闆娘都在粉專上哀號說再不開店就要餓死了。

為了不讓狗腳腳沾到不舒服的濕，島民冰狗店完全看天吃飯，只在晴天開門做生意，啊，對了！若雖然晴天卻沒開店，那就是遇上島上無預警的停電。

很幸運的，我們在島上的第三天等到大太陽，交際花們最愛打盹的木板露台終於被久違的艷陽焐烤得暖暖的，讓我們得以造訪島民冰狗店，和大狗狗與小花貓們在舒服吹拂的海風中渡過一個慵懶的下午。

島民冰狗店還有提供代寄明信片的服務，我托著下巴，思考著這幾張畫著飛魚與拼板舟的蘭嶼明信片要抽送給哪幾位粉絲，一邊發覺大腿上毛毛的，原來是有隻哈士奇將我的大腿當成午睡的枕頭，一臉幸福的準備在夢中撲鴿子呢～

在來到蘭嶼以前，我一直嚮往著移居京都、石垣島，認識了島民冰狗店之後，赫然發覺簡單美好的生活毋須遠求，「島內移民」到蘭嶼也是可行的……只是，我要先學會騎機車……（島上最方便的移動工具，對，我不會騎，給你們大笑吧）

很可愛的日式暖簾，貓貓與哈士奇？

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

火燒島的太陽太曬嗎？來冰狗店乘涼消消暑吧

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

精心熬煮的紅豆，與小山園抹茶粉做成的宇治金時冰和大海好搭

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

還有用蘭嶼特產芋頭做的芋頭冰

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

夏天就是該這樣痛快地過

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

哈士奇交際花們來坐檯了

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

好喜歡我們在蘭嶼的小日子

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

美燕、我、首席攝影王大偉～以及5位在島上意外相遇的天使們

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

冰狗店有提供代寄明信片的服務喔

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

你的行李箱上一定要有這張貼紙

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

涼涼的海風吹著，很好睡

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

隨風飄揚的鯉魚旗

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

朋友托賣的飾品

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲島民冰狗店。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

民冰狗店

地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村椰油296-7號
電話：0975-667-868
營業時間：10:30~18:30
粉專：島民冰狗店

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關鍵字： 妮可魯的飛行日記 島民冰狗店 離島旅遊 蘭嶼美食 達人美食 美食情報 芋頭冰

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