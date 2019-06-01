入住精靈帳篷！苗栗秘境營地　還有樹屋、水塔星艦超夢幻

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝..

點評：這裡超美～





文、圖／妮可魯的飛行日記

苗栗山坳裡有個奇幻的村落，15頂雪白帳篷圍著一個巨大洋蔥狀的竹編物，名為「山那村」；山那村的旁邊在今年又多了另一個神秘聚落「好夢里」，大樹上懸浮著好多栗子貌的樹屋，樹屋下面則是奇妙的精靈帳篷，甚至還有個巨人餐桌，讓入住好夢里的村民們在樹蔭下圍聚用餐。

這兩年露營很流行，但想起小時候老爹帶我們在溪邊露營的經驗，我就興致缺缺，那時的露營設備沒有很先進，根本就是抵著石頭在睡覺，像是躺在腳底按摩步道上，更別說蚊子很多，廁所在草叢裡，晚餐要和小爐具奮鬥很久煮泡麵…

因此，當〝微奢華露營〞開始風行，聽到可以啥都不用準備，兩手空空的去享受野外露營樂趣，我就感到又興奮又疑慮，世界上真的有那麼好的事情嗎？抱著探險的精神，揪了幾位好友在秋日的某個周末搭高鐵來到苗栗，傳說中的微奢華露營地「勤美學CMP Village」從苗栗高鐵站搭計程車約5分多鐘就可到，集合地點居然是兒時人氣綜藝節目百戰百勝的拍攝地：香格里拉樂園，真是太讓我驚訝了～

參加這次露營的＂村民＂們在下午2點陸續抵達位在香格里拉樂園入口的集合地點，等待時我簡單瀏覽了一下資料，大概是這樣的：

勤美學CMP Village以「在地生活美學」為概念，2017年先創立了山那村，山那村中央的精神堡壘「情天幕」，是獲邀參加日本瀨戶內國際藝術祭的當代地景藝術家王文志的作品，以桂竹與孟宗竹構築成百米長的竹編隧道與情天幕。

公共浴廁所在的「森林浴所」則是藝術家陳建智利用廢棄的回收物打造，洗手台、洗臉盆甚至是用電鍋改裝而成的。山那村以1001夜為概念，設計出以兩天一夜為一單位的特別主題，依隨著傳統的二十四節氣與在地生活文化，讓參加活動的「村民」們跟著生活達人在五葉松樹林裡製作檸檬鹽麴莓果果醬、豆腐乳等，透過手做的過程，體感台灣這片土地的美好脈動。

緊臨著山那村的奇幻基地「好夢里」，和山那村是隔壁鄰居的概念，若說山那村是為親子打造的遊樂園，好夢里便是夢幻的實驗劇場，入夜後的好夢里打上綺麗的燈光，擔任說故事者角色的駐村村長帶領著今夜的村民們一同踏入這個童話世界般的舞台，童心未泯的在樹屋裡爬上爬下的探險，或是窩在有著尖頂的白色精靈帳篷裡，期待大樹下的巨人餐桌會變出怎樣的精靈晚宴。

我們報名參加的是山那村，村長說，我們是1001夜的第658夜居民，接著帶我們走到位在香格里拉樂園停車場旁邊一處很不顯眼的入口，今晚的露營體驗就從這裡展開序曲…









跟隨著山那村的村長，我們從這竹編的神秘小門入村。通往山那村的棧道上有著藤蔓編成的扶手，迴旋在終年綠意盎然的五葉松樹林裡。





雖說台灣的秋天不像日本那樣有著明顯的紅葉秋黃，但我覺得五葉松樹林也挺美的。









村長是個女生，帶著今日〝村民〞在露天的五葉松教室找位子坐下，準備享用迎賓點心（耶～）





今天的點心來自苗栗老街的點心鋪，客家傳統的綠豆椪，又稱肚臍餅，除了原味，還有抹茶及紅豆口味





領了村民手冊，喝了熱熱的紅棗茶，吃了肚臍餅，秋天涼爽的風徐徐吹來，村長在講什麼是聽得愈來愈模糊…神智與身體很自動的進入秋眠模式…





吃完點心，村長教我們學做藥草包，乾燥的艾草、香茅、薄荷等藥草可依個人喜好裝袋，可用來泡澡，或放在床邊防蚊蟲。













正在想村長再不發號施令，我就要在樹下的竹平台上放鬆的睡著時…村長終於領著村民出發，。







進入山那村的入口是一條長長的竹編隧道，出自小豆島上的那位台灣藝術家，瀨戶內國際藝術祭的當代地景藝術家王文志之手。





山那村真的很好拍，沒濾鏡，無修圖就這樣美。





冒出8棵樹的平台，也很好拍呀。









長得很像一顆大栗子的情天幕，是用5000多根苗栗在地的桂竹和孟宗竹編成的，據說花了藝術家45天的時間，是山那村的精神堡壘，夜晚還有美麗的點燈。





真的好文青呀~ 記得要帶廣角鏡才拍得出這樣的效果。









15個雪白的帳篷以情天幕為中心，圍成圈圈。

止不住的網美照XDD





這就是今晚的家，傳說中的微奢華露營，究竟裡面長甚麼樣？





還蠻無印良品風的，設備有可睡4人的床鋪（真的很舒服好睡），以及電扇，冷暖氣機，坐墊、抱枕、茶水壺（但要自己拿到公用區去倒水）









電視機有嗎？當然沒有，請享受外面的星空。蚊蟲有沒有? 有防蚊帳擋著，到是沒有半隻蚊子飛進來，到戶外散步時記得自備防蚊液噴一噴。我們一致覺得，最惱人的是整晚將帳篷吹得砰砰響的風聲，但這也是露營的體驗之一，否則就去住飯店不就好了。





帳篷外備有露營椅及小桌子，可自己帶一些美美的毛毯或野餐籃，布置起來會更有fu。





新朋友部落客金大佛，為我們示範露營的修行態度…





每個帳篷都可看到情天幕，國際級藝術作品伴你入眠。





閨蜜好友睡一起不會擠，很多家庭都是一對夫妻帶著一雙兒女，非常溫馨。









山那村和好夢里共用一處浴廁「森林浴所」，是藝術家陳建智利用廢棄回收物打造，女生的這處面對著森林，風就這樣吹進來，不得不說，還真有野外沐浴的感覺，冬天來的話應該很刺激吧。





路燈燈罩及電鍋成為洗手台。





森林浴所還藏著一處秘密基地，是一個名為「星艦遺跡-靜默」的地景藝術，中央的星艦其實是中央銀行空調冷卻水塔，泥造的水窪裡有許多星際寶物，像是瓦片、陶器、石頭…





夏天時，會噴放水霧，還有賣冰的攤子，是消暑降溫的好地方。





水塔星艦裡長這樣，意外的好拍，網美拍照景點Get～！







佛光普照！？（大誤）

嗯…這女人很投入…





因入秋天涼，原本在草地上的晚餐改到＂森大＂室內，食材全是選用苗栗在地產的，如入許多客家菜的元素，像是梅干菜、芋頭，以及刺蔥、洛神花葉。





















入夜後星空下的營區。





夜間點燈後，村長帶著大家在音樂與光影效果中跳舞玩耍。









抱著棉被也硬要拍XD





隔天早上7點半在五葉松樹下的露台上，享受客家風味的早餐。





真的蠻喜歡這片五葉松裡的森林餐桌。





山那村依照節氣來設計體驗活動，我們參加的是製作檸檬鹽麴，是一種可以增添食物風味的發酵香料食品。





村內小幫手已幫大家將材料都秤重擺好了。





老師先教我們認識檸檬的種類，不同種類的檸檬混在一起會有不同的風味。









將米糠等材料在手心裡搓到溫熱。

















除了檸檬，還可加入新鮮的香草，或是胡椒子、辣椒、月桂葉等乾燥香料。





加入水後蓋起，每天早晚攪拌兩次，約兩個禮拜後就可以開罐囉。









品嘗檸檬鹽麴調味的雞胸肉，真的比較嫩，一點也不柴，且有美妙的檸檬香。









大家拿著自己的檸檬鹽麴，和老師大合照。





結束課程，準備回家前先來盪鞦韆。

捨不得走怎麼辦…此時神秘的駐村友人出現，帶我們到隔壁村的好夢里參觀！





好夢里的樹屋和精靈帳篷也太美了吧 ! 下次想來住這啦。













偷窺一下精靈帳篷的內部，據說每個帳篷的主題都不一樣。







偷窺一下樹屋的裡面，這是哈比人的書房吧。





還有一個很大的客廳帳篷，若想晚點睡，可在這裡盡情玩耍，不用擔心會吵到隔壁帳篷～好夢里完全是我的菜呀。





勤美學CMP Village

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

妮可魯的飛行日記

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