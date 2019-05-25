百年秘湯！群馬縣木造溫泉旅館　達人帶你體驗「混浴風俗」

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝..





文、圖／妮可魯的飛行日記

四月初，初春的山路才剛融雪不久，草木尚未從冬雪覆蓋的慣性中甦醒過來，青黃色的芽苞怯生生，周遭的景色尚是如此蕭瑟，繞來彎去的山路少了美景的刺激，讓人開著開著就想打瞌睡。

身為盡責的副駕駛，立刻搜尋電台找尋曲調輕快的音樂，試圖讓負責開車的閨蜜V歐妮的老公打起點精神，V歐妮也遞上沿途在道路休息站「道の駅」農特產專區搜羅的新鮮草莓，讓老公兼司機大人保持心情愉快。

這山路好像永遠也開不完，才跨越一個山頭，沒想到過了一個山坳後又是座山，車上導航顯示目的地「法師溫泉 長壽館」還要再開40分鐘，幸好我們選租了一台開起來很穩的油電混合新款車，山路再彎來拐去也沒人表示異議，坐在TOYOTA八人座休旅車後座的閨蜜全家早就舒服地睡到七倒八歪。

穿山越嶺的秘湯之旅

這趟旅行的前半段，是我和V歐妮的閨蜜之旅，兩個人搭電車追逐滿開的櫻花，還到星野度假村位在箱根伊豆的兩家溫泉旅館界仙石原、界Anjin泡湯；後半段加入了V歐妮的老公、女兒、婆婆及兩位可愛的小姑，變成陣容龐大的家族旅行，為了移動方便，我們選擇自駕遊，出發前就先在TOYOTA日本租車的中文網站上指定車款，挑了能容納很多行李，座位又舒適的八人座休旅車。

這次旅行中，「法師溫泉 長壽館」是我指名最想去的地方，是處擁有140年歷史的秘湯旅館，百年風情的建築與傳統情調會經歷過歲月摧折，與百年前殊無二致的保存下來，大半要歸功於地理位置實在太偏僻，不易到達，加上阿部寬的電影《羅馬浴場》也曾在此拍攝，讓我心生嚮往了很久，這次說甚麼也要帶著閨蜜一家人陪我圓夢。

「法師溫泉 長壽館」位在群馬縣的深山，方圓百里就只有這一家溫泉旅館，我們抵達的時間有點晚，沐浴在月光星空下的百年木造旅館建築顯得寧靜幽邃。推開掛著寫有「秘湯」字樣大燈籠旁的木門，就是長壽館的大廳，透露出歷史感的黝黑木樑上裝飾著許多匾額，古老的大鐘、垂墜著的瓦斯燈、赤紅色的不倒翁佇守在四周，彷彿置身在另一個時空。

令人害羞的混浴習俗

像我一樣的秘湯迷會不遠千里探訪法師溫泉長壽館，多半為了它最出名的百年歷史大浴場「法師乃湯」，常出現在JR東日本鐵道公司的溫泉旅行宣傳海報上的法師乃湯，是明治時期1875年的建築，造型仿造當時接待外賓的東京迎賓館「鹿鳴館」樣式，玻璃窗框的模樣就像西方教堂裡那樣，在明治時代是非常時髦的建築設計，經過歲月洗禮後更是別有韻味。

法師乃湯保持著日本傳統的溫泉文化，也就是「混浴」，日本直到近代結束鎖國政策，受到西方文化洗禮後才將男湯及女湯分開。混浴時段應該沒有女生敢進去泡吧？若實在害羞，法師乃湯在每晚的8點到10點是女性專屬時間，我和閨蜜一家人就利用這時段撇下老公大人，媳婦、婆婆、小姑們第一次脫光光裸裎相見，一起享受百年秘湯溫泉的浪漫情懷。

湯煙迷漫的湯池底下鋪著圓潤的黑色卵石，溫泉就從石頭下方秘汨汨流出，是傳統的「放流湯，かけ流し」，無色透明100%純度的源泉約43度，4個浴槽的溫度略有不同，可以每池都泡泡看，硫酸鹽泉的成分對於胃腸不適、燒燙傷、動脈硬化等有獨特療效。

我們選住在日本近代女詩人「與謝野晶子」曾住過的本館和室客房，和法師乃湯一樣同是國家登錄有形文化財，屋頂鋪設著杉皮，和明治8年（1875年）創業時的面貌沒多大改變，若是在冬日前來，還可聽見夜半積雪從屋簷下滑落的聲響，一派山中歲月的純然幽靜。





▲140年的木造建築，是珍貴的國家登錄文化財，樣貌和百年前沒什麼變化，在夜色中顯得格外神秘。









▲大廳裡的擺設頗有古風，橫跨了明治、大正、昭和、平成，來到令和，時光在這裡彷彿是靜止的。





▲本館及別館分立在小溪的兩邊，屋頂仍維持著傳統建築的古法，每10年就用杉皮重新鋪設。





▲本館最有名的客房便是這間，女詩人與謝野晶子曾下榻過的和室，閨蜜一家6口睡這間剛剛好。









▲山間氣溫偏涼，換上浴衣與保暖的外套，帶著小毛巾去泡湯吧。





▲走廊上掛著JR民營前還是國鐵時代的老海報，海報裡的混浴溫泉就是在這拍攝的。





▲鹿鳴館建築式樣的法師乃湯，除了晚上8點到10點是女性專用，其餘時間都是男女混湯。



















▲除了混浴的法師乃湯，還有後來新建的大浴場，男湯及女湯是分開的，可以安心的享受泡湯樂趣。









▲晚餐選用群馬縣與長野縣的當季食材，像是上州牛肉、赤城雞、上州麥豚，搭配山中捕捉的鹽烤溪魚，以及初春剛冒出芽的炸蔬菜天婦羅。





▲因長壽館的先祖出身自新潟縣南魚沼市，因此旅館所用的米飯是100%的新潟魚沼產越光米，晶瑩剔透的米飯十分甘甜美味。





▲享受完溫泉與餐點，可在大廳旁的圍爐烤火取暖，喝杯熱茶，聊聊天，感受優閒時光。

法師溫泉 長壽館

地址：群馬縣利根郡みなかみ町永井650

電話：0278─660005

妮可魯的飛行日記

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