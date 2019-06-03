免費入場！南投星空季8日登場　IG攝影比賽冠軍獨得2萬

▲南投星空季將在8日下午於清境農場小瑞士花園登場。（圖／取自清境農場綠豆粉絲團粉絲專頁）

旅遊中心／綜合報導

南投得天獨厚的地理環境有多處景點適合觀星，特別是合歡山擁有高海拔、低光害等條件，被譽為東南亞最佳觀星點，南投縣政府去年7月向國際暗天協會（IDA）提出正式申請，歷時近1年的時間，合歡山有望在今年夏天成為台灣第1座、亞洲第2座國際暗空公園，縣府將在8日下午4點於清境小瑞士花園舉辦星空季活動。

南投優異的觀星環境每年吸引成千上萬追星族，有鑑於此，縣府向國際暗天協會爭取「合歡山國際暗空公園」成立，打造一處無光害的台灣觀星者天堂。為擴大國人對於南投觀星旅遊的熱度，更為暗空公園通過認證暖身宣傳，本周六活動當天4點開始，將有一系列的天文觀星活動與市集在清境小瑞士花園展開。

▲南投星空季將在8日下午於清境農場小瑞士花園登場。（圖／取自清境農場綠豆粉絲團粉絲專頁）

天色未暗時將透過VR設備讓民眾在大白天也能觀星，透過天文教具的導覽教學與互動闖關遊戲認識星座與星球，完成闖關即可兌換在夜裡也能閃閃發的星空瓶，豐富的舞台節目將帶來精彩的星空主題故事與音樂及原住民的舞蹈表演。

隨著天色漸暗，晚間7點開始大面銀河投影牆亮起讓民眾拍照，想要進一步認識星空，也有專業導覽人員的觀星導覽，透過星座盤以及天文望遠鏡觀看銀河；另外現場也安排工作人員協助拍攝現在最流行的光影塗鴉照作為星空季的最佳紀念品，活動尾聲更進行倒數熄燈式，全體將一起關掉現場燈光，享受最寧靜、最閃亮的星空。

▲南投星空季將在8日下午於清境農場小瑞士花園登場。（圖／取自清境農場綠豆粉絲團粉絲專頁）

配合春旅補助專案，南投星空季再推出大利多，只要連續在6/8-6/9住宿南投兩晚或是持南投好玩卡至活動現場，即可免費兌換星空季限量推出的星空野餐包，內含保冷袋、野餐墊以及星座盤，攤開野餐墊就能在大草坪上仰望星空。另外，6/3至6/8只要住宿南投的旅客，出示合法住宿證明，現場將有限量300份的500元的消費券現時使用，可用於縣內超過50家的業者。

南投豐富多元的觀星景點散布縣內各區，不只合歡山，另有杉林溪、清境、溪頭、日月潭及猴探井5大觀星景點，特別在杉林溪森林生態渡假園區，一年四季每晚都有專業團隊搭配天文望遠鏡進行觀星導覽，其他各地則不定期推出，歡迎民眾前來寓教於樂。

▲南投縣政府向國際暗天協會爭取「合歡山國際暗空公園」成立。（圖／南投縣政府觀光處提供）

為了讓更多人看到南投星空的美景，縣府鼓勵網友善用社群分享美照，首次舉辦「捕捉星空IG攝影比賽」，第1名將可獨得2萬元獎金，總獎金超過3萬5千元，參加者皆可參與禮券抽獎，並可使用濾鏡調色出自己風格的照片。在合歡山暗空公園認證期間，樂旅南投粉絲團也將舉辦限時答題活動，贈送限定版紀念T恤。