內用只限5位！桃園隱藏版平價日式料理　生魚片鮮甜軟嫩





文、圖／Viviyu旅遊美食世界

在大有路商圈多了一間內用僅有五張座位區的日式料理鮮閣食堂，原本以為像這樣精緻的日式料理店價格應該是高不可攀，鼓起勇氣入內享用才發現很平易近人，而且食材都很新鮮，鮮魚食材口感也很鮮甜，丼飯和散壽司價格大約二百初就能吃到，是間很棒的平價日式料理店。





鮮閣食堂位於晶悅國際飯店對面，就在全聯隔壁，附近有付費停車場可以停放。





小巧的店面僅有板前座位區，內用五張椅子，可以方便跟老闆交流，目前沒有訂位服務，但可以打電話詢問老闆大約用餐時間才不用等太久，也有提供外帶服務。





當天供應的生魚片種類魚生都在冰櫃之中，如果有想吃的握壽司也可以直接單個點，新鮮的食材都看的到。





店內想吃什麼都有價目表可以參考，不用擔心吃完付太多錢，畫好單子再交給老闆即可。







抹茶、味噌湯

這都是內用客人可以無限享用的小小福利，吃丼飯或是握壽司是比較生冷的食物，我都會搭配熱熱的味噌湯一起享用胃也比較舒服。





味噌湯還撈的到鮭魚邊肉，湯頭是比較淡的口味，熱熱的享用很舒服。





原來年輕老闆曾經在台北三井待過，後來才回桃園開店，先從小小的店面開始營業。





因為友人想吃炙燒握壽握，所以老闆使用噴槍炙燒的過程，真的好香哦，魚肉半生熟的香味不斷飄出~





極品海景生魚片丼＄390





因為是第一次來，每種每款都想吃吃，所以就選了最豪華的極品海景生魚片丼，店內的每一種魚生都吃的到，還有沒在冰櫃之中的天使紅蝦也吃的到~





看看這五顏六色的生片丼飯，是不是很豐盛的感覺？還加上了鮭魚卵、魚子醬耶，是不是很奢侈呢？





吃之前我習慣會淋些金桔增加酸香的口感，有金桔氣味更香，附上的哇沙米可以自行調醬。

旗魚切的很厚實也附上了三塊，舖在上方，可以先從味道較淡的魚肉開始吃起。





鰹魚（煙仔虎）已事先去皮，帶著胭脂般紅嫩的色澤，口感相當有彈性，很美味。





鮭魚是比較肥嫩的口感，所以我也包著紫蘇葉一起吃增加香氣，吃起來也較不油膩。只是我可能比較不習慣醋飯是甜甜的又灑上香鬆，提供的醬油也是甜的，這樣味道偏甜了些，比較適合小孩口味。





天使蝦先炙燒，多了香氣，也是我最愛吃的種類，原本就愛吃大蝦，這氣味完全是我的菜，再多吃幾尾也沒問題～





換個吃法包海苔吃也很不錯～





星鰻也先炙燒過，油脂分佈的很均勻，很喜歡這口感。





鮮閣招牌握壽司（9貫＄320）





友人選擇炙燒握壽司，醋飯可以選擇大、小，食量大的朋友可以選擇大，友人選擇小的，生魚片使用不同的刀工切法吃起來口感也略有不同呦。





老闆將天使蝦的蝦頭放在味噌湯煮再盛給我，換了另一種吃法，是不是很棒！用餐不需要加收服務費，可以平價享用到這麼美味的日式料理，真的很開心，也推薦給大家。

鮮閣食堂

地址：桃園區大有路581號（晶悅國際飯店對面）

電話：0925─739618（務必先訂位）

營業時間：11：30～14：30、17：00～00：30（每週一公休）

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