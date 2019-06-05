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你不一定找的到！台南百年老屋酒吧　竟有「泡菜口味」調酒

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點評：好有fu阿～
ETtoday餓勢力

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

愚人節正式開幕的「The Syzygy」，悄悄的在我們這一次回台南必訪的名單裡。甚至應該可以這麼說，我們的確是因為它！決定了這趟南下一探究竟的旅程，甚至為了它入住了很近的今回行旅～看我們是不是很想喝？！（誤）相信我～我們是乖小孩，開車不喝酒，喝酒不開車！絕對是很重要的事。　

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

對於台南的一切，有著一定程度迷戀的我們，從上回終於踏進 TCRC Bar 之後，便開始期待「The Syzygy」。因為台南老友的緣故，我們總能在第一時間得知一些有趣的店，也因為這個在地人的「懂」，幫我們過濾掉一些還好、甚至雷的地方XD不得不說這也是我們愛上台南的原因，不只因為這個城市的溫度，而是因為這裡有物以類聚的朋友。

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

早聽說「The Syzygy」不好找（還好我們有在地人帶路），而且這次我們六點初就到了～一個很怕不小心迷路的狀態 XD如果你（妳）對台南小熟悉，應該聽過「鹿早生活食器」吧？！「The Syzygy」就在附近大約步程四分鐘左右的距離。同樣在衛民街，不同的是這條小巷更隱密、更讓人走過路過很容易錯過，而且只有水泥牆的外圍，連一小塊招牌都找不到，如果不是在地人熟門熟路，俺想我會站在門口確認很多遍才敢進來～

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

推開那扇舊舊的米色木門，眼前儼然就是一個老宅庭院的fu～不過這老宅庭院有著許多耐人尋味的角落，尤其是那棵將近兩層樓高的櫻花樹，就讓人想著它陪伴了這棟老房子走過多少歲月？！其實「The Syzygy」是由兩棟百年老宅所結合出來的空間，外觀上有著幾扇老門、老窗拼接，雖然門窗很多，但夜裡望著屋裡發出的燈光，不用擔心會推錯門XD

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

來得很早的我們，剛好趁著客人還沒入座前來個空景捕捉。與 TCRC Bar 相比，「The Syzygy」多了一種羅曼蒂克的慵懶感，或許是因為空間更大？！也或許是因為這空間裡的一景一物，呈現出了老宅的特有魅力～放眼望去，沉穩而迷人的藍褐色無限蔓延，褐色的老件一個個座落在四處，尤以一進門便見到的收銀機最為迷人～自然無法輕忽的還有，那完整的、整地的老花磚，據說這全是百年至今的存在啊。

端倪了這台收銀機許久，我在想它到底從哪漂洋過海來到這裡？！看著那連輕微的繡蝕都很美的細節，想像著那曾經進出它肚子裡的鈔票，是美金還是英鎊XD

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

破壞總是比建設簡單，要讓一棟百年的老宅比原先更迷人，甚至引起我們猜想它曾經的模樣，肯定需要一定等級的了解。端看天花板上的木樁、木櫃與弧形吧檯，和那些富有歲月感的老椅子、老桌子，我想來「The Syzygy」喝的酒，不只是一杯酒而已！這能是個聚集深愛老件靈魂們的秘密基地～

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

不只有前方長長的吧台區，往後還有個燈火微醺的空間，還沒往裡頭走，我們便被那牆角裡的老燈，緩慢了腳步。好喜歡這樣昏暗裡的一盞燈，溫暖的、不多說話的，溫柔的撫平忙碌生活的我們，只想來上一杯喜歡的味道，和音樂、和身邊習慣的喜歡的在乎的那個人，一起放鬆心裡的急躁 ... 就這樣，多好～

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

往裡探望，原來越秘密的空間都在後頭、上頭，如果你（妳）不想在吧檯把話說給調酒師聽（笑），或者很想要個兩人空間、朋友空間，那我想這些角落絕對適合你：）有些酒適合一個人喝、適合安安靜靜的喝；有些話適合找個人說、適合一群人天方夜譚的説。來「The Syzygy」，哪種都可以。

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

回到我們最愛的吧檯座，偏愛看著調酒師變魔術的自己，特別喜歡這樣的吧檯座位區。入座前還是忍不住多拍了幾張喜歡的角落，尤其那很美的高腳椅，坐墊的花紋居然和百年老花磚地板相呼應，好看的讓我把玩了許久～褐色調的「The Syzygy」看起來格外復古、格外迷人，連那夾著酒單的木板夾，竟也是每個都不同的老件。

聽調酒師説酒單會不定期做更新，所以來這喝酒應該不用擔心千篇一律，想把全部都喝完一遍也不是件容易的事～目前的酒單我也從網路上抓下來分享給大家，無法喝酒的朋友「The Syzygy」也有提供「無酒精飲料」喔！^~^

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

#完美的烏龍氣泡酒（Sparkling Oolong tea）＄300

出發前自己就從 Instagram 上觀注他們推出的酒單，第一眼自己就被這杯泡泡給吸引住目光～平常偶爾小酌的我們，喜歡這些微醺的小酒館，很大的原因就是可以坐在吧檯欣賞那些宛如魔術師般的 Bartender～在他們的手裡、眼裡，總能玩味出一杯杯令人嘆為觀止的調酒，甚至可以用藝術品來形容。

單以酒單來看，「The Syzygy」的調酒是仿間少有的那種，如果你（妳）想喝點不一樣的，來這很適合：）顏色並不華麗，但與「The Syzygy」主色調褐色相呼應的「完美的烏龍氣泡酒」，是一杯小有趣的調酒。別看那上頭堆疊的泡泡只是好玩而已，輕輕一抿，唇尖竟有著一種特殊的氣味，莫非是茶香？！飲用前輕微攪拌，「完美的烏龍氣泡酒」比我想像的酒精濃度高上一點，淡淡的茶香與些微清晰微醺在齒間流動，我能說這杯肯定能是許多成熟大人的愛～

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

#泡菜小姐（Kimchi Lady）＄300

想喝什麼，坐下來都能和 Bartender 聊聊，那天友人問了酒單上酒精濃度最低的是哪杯？！答案便是這有點韓國味的「泡菜小姐（Kimchi Lady）」。

不知道是不是所有的 Bartender 都這麼帥，端看「The Syzygy」 的男調酒師、女調酒師，都讓人好想也變成調酒師（誤）那舉手投足間的力道剛而不硬、柔而不軟，讓人不自覺得直視著那些動作，就像藝術家現場作畫一般～的確，幾乎喝不出一絲酒精感的「泡菜小姐（Kimchi Lady）」非常順口！入口淡淡的泡菜香氣令人覺得有趣、不違和，甚至令人難以置信居然可以如此絕配！搭上店裡的小食，更是十分迷人。

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

#南軒之圃的觀音韻（Tie Guan Yin from Nanxuan）＄300

重覆的就不贅述，另一杯「南軒之圃的觀音韻（Tie Guan Yin from Nanxuan）」是老朋友他們點的：）雖然我們並沒有試飲看看，但那讓他們點頭的微笑便讓我們知道，這杯綠油油的觀音韻也很可以～後來仔細瞧「The Syzygy」的酒單，比起過去喝到的調酒多以威士忌、伏特加、琴酒等做基底，

這兒的調酒多了許多很有意思、相當創新的運用，譬如米香伏特加、芥末威士忌、文山包種茶酒、鳳梨胡椒蘭姆酒，和我的「完美的烏龍氣泡酒」用到的熟成紅烏龍酒、朋友這杯「南軒之圃的觀音韻」用到的鐵觀音琴酒等。有沒有發現這些調酒用了許多台灣茶葉，甚至將稻米、芥末、鳳梨胡椒等食材都拿來做引子，讓品酒的我們跳脫了過去對調酒的設定，期待著嘴裡喝到的微醺滋味～

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

當然不可能只來喝杯酒就結束那晚的行程，身為吃貨當然一定要試試「The Syzygy」的下酒菜～雖然沒點很多，但一份五花肉和紙包烤蔬菜就讓我們很驚艷！甚至覺得終於有酒吧把「下酒菜」認真起來了 XD或許過去的經驗累積了太多，以往酒吧吃到的下酒菜多半是炸物、微波食品？！

但「The Syzygy」的下酒菜完全讓我想問老板，可不可以給我一碗白飯，這五花肉也太太太好吃了吧～另外那盤紙包烤時蔬也是超好吃！淡淡的奶油香，和那彩椒、小黃瓜、杏鮑菇、玉米筍、青花菜等等，搭成一種下酒菜也能很健康的感覺XD

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

年輕時喝了酒，自以為自己很苦；現在喝了酒，才發現大家一樣苦。這大概是一個出了社會多年之後的心情吧！年輕時自以為很多事情都不順心，所以喝進肚子裡的酒，並不懂是什麼，只知道喝醉就好了（笑）長大了、工作多年之後，才發現生活太多無奈，簡單反而最難，大家都在為生活忙、為責任轉，沒有誰最苦，每個人都不為人知的辛苦處。

年輕時喜歡鬧哄哄的 PUB，現在反而愛上這種肩並肩聊聊是非、聽聽歌、看著Bartender調酒的慵懶時光。日子已經夠忙了，坐下來輕輕鬆鬆的喝杯酒，或許就已經是最棒的享受了～

還沒在台中找到一間習慣的小酒吧，卻在台南找到了一間，我們知道肯定還會常常回去的「The Syzygy」。我想這是種緣分，也是一種物以類聚的默契。很喜歡「The Syzygy」所呈現出來的每個細節，神秘的百年老宅、微醺的每個角落，還有那一杯杯與眾不同的驚喜調酒！已經離開，卻已經開始期待，下次來會喝到什麼樣的滋味呢？！^~^

▲The Syzygy。（圖／規小孫提供）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

The Syzygy

地址：台南市中西區衛民街143巷7號
電話：06 221 0003
營業時間：19:00~02:00
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關鍵字： The Syzygy 規小孫 台南美食 台南酒吧 達人美食 美食情報 調酒

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