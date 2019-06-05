文青必朝聖！香港「南豐紗廠」斑駁樓梯、6幅無名英雄壁畫





▲南豐紗廠創於1954年香港紡織業最鼎盛時期。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

經過4年的活化，荃灣南豐紗廠 The Mills 在去年12月6日以全新面貌示人！舊有的四廠、五廠及六廠，轉變為南豐作坊(The Mills Fabrica)、南豐店堂(The Mills Shopfloor)及六廠紡織文化藝術館(CHAT六廠)三大區，內部裝潢雖然現代化，但也保留不少紗廠的舊物，成為香港最新打卡點。

▲南豐紗廠轉變為南豐作坊(The Mills Fabrica)、南豐店堂(The Mills Shopfloor)及六廠紡織文化藝術館(CHAT六廠)三大區。



經歷香港紡織業的鼎盛時期，創於1954年的南豐紗廠以全新面貌強勢回歸！三大區之一的南豐作坊以techstyle 揉合時尚與科技概念，主要做為創業家和策略夥伴培育基地之用，透過科技元素加入傳統的紡織、時裝及零售業，促進整個時尚和紡織產業的未來發展。現有9間培育作坊，包括Origami Labs、Goxip和Unspun等，是草創公司、學生和合作夥伴的創作平台。

▲創於1954年的南豐紗廠以全新面貌強勢回歸。

南豐店堂則是一處學習及體驗式零售的集中地，旅客能參與各式各樣的活動，認識產品的誕生和創作的過程，同時讓知名或新興的品牌均有展示的機會。包含服裝循環回收再造科技產品的限定店、手工啤酒廠、懷舊咖啡室、西式蛋糕店等，是愛好藝文者的一方天地。

▲樓梯間斑駁的綠色油漆，可看出歷史的軌跡。

六廠紡織文化藝術館是香港首間紡織文化藝術中心，由非營利藝術文化機構六廠基金會營運及管理，CHAT六廠所策劃的多元化項目包含展覽與共學計劃兩大類型。觀者可以透過不同類型的活動，感受香港紡織業從過去到現在的軌跡，激發一段值得細細思考、品味的探索旅程。

▲除了活化空間，南豐紗廠也保留以前紡織廠的舊物。

在這個保育活化項目中，南豐紗廠保留以前紡織廠的一些舊物，例如外牆的紅字招牌、生產線上的舊機器、廠房內樓梯間斑駁的綠色油漆等，均可看出從前工業發展的軌跡，必看的還有紗廠招牌、金杯牌大閘，無名英雄壁畫就有6幅，舉凡《南豐今昔》、《翻花繩》、《日月如梭》、《工女圖》等，生動的畫風吸引許多文青及網美前來取景。

▲▼無名英雄壁畫有6幅，像是《南豐今昔》、《翻花繩》、《日月如梭》、《工女圖》等，也成為當下最熱門的打卡點。

開幕之後，不同主題及類型的展覽和工作坊也將陸續推出，不論舊紗廠工友、區內居民或各地遊客，都能在此一同緬懷南豐紗廠的興衰，窺見新舊並陳的文化氛圍。