ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

文青必朝聖！香港「南豐紗廠」斑駁樓梯、6幅無名英雄壁畫

ETtoday旅遊雲

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲南豐紗廠創於1954年香港紡織業最鼎盛時期。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

經過4年的活化，荃灣南豐紗廠 The Mills 在去年12月6日以全新面貌示人！舊有的四廠、五廠及六廠，轉變為南豐作坊(The Mills Fabrica)、南豐店堂(The Mills Shopfloor)及六廠紡織文化藝術館(CHAT六廠)三大區，內部裝潢雖然現代化，但也保留不少紗廠的舊物，成為香港最新打卡點。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲南豐紗廠轉變為南豐作坊(The Mills Fabrica)、南豐店堂(The Mills Shopfloor)及六廠紡織文化藝術館(CHAT六廠)三大區。

經歷香港紡織業的鼎盛時期，創於1954年的南豐紗廠以全新面貌強勢回歸！三大區之一的南豐作坊以techstyle 揉合時尚與科技概念，主要做為創業家和策略夥伴培育基地之用，透過科技元素加入傳統的紡織、時裝及零售業，促進整個時尚和紡織產業的未來發展。現有9間培育作坊，包括Origami Labs、Goxip和Unspun等，是草創公司、學生和合作夥伴的創作平台。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲創於1954年的南豐紗廠以全新面貌強勢回歸。

南豐店堂則是一處學習及體驗式零售的集中地，旅客能參與各式各樣的活動，認識產品的誕生和創作的過程，同時讓知名或新興的品牌均有展示的機會。包含服裝循環回收再造科技產品的限定店、手工啤酒廠、懷舊咖啡室、西式蛋糕店等，是愛好藝文者的一方天地。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲樓梯間斑駁的綠色油漆，可看出歷史的軌跡。

六廠紡織文化藝術館是香港首間紡織文化藝術中心，由非營利藝術文化機構六廠基金會營運及管理，CHAT六廠所策劃的多元化項目包含展覽與共學計劃兩大類型。觀者可以透過不同類型的活動，感受香港紡織業從過去到現在的軌跡，激發一段值得細細思考、品味的探索旅程。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲除了活化空間，南豐紗廠也保留以前紡織廠的舊物

在這個保育活化項目中，南豐紗廠保留以前紡織廠的一些舊物，例如外牆的紅字招牌、生產線上的舊機器、廠房內樓梯間斑駁的綠色油漆等，均可看出從前工業發展的軌跡，必看的還有紗廠招牌、金杯牌大閘，無名英雄壁畫就有6幅，舉凡《南豐今昔》、《翻花繩》、《日月如梭》、《工女圖》等，生動的畫風吸引許多文青及網美前來取景。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

▲▼無名英雄壁畫有6幅，像是《南豐今昔》、《翻花繩》、《日月如梭》、《工女圖》等，也成為當下最熱門的打卡點。

▲南豐紗廠。（圖／香港旅遊局提供）

開幕之後，不同主題及類型的展覽和工作坊也將陸續推出，不論舊紗廠工友、區內居民或各地遊客，都能在此一同緬懷南豐紗廠的興衰，窺見新舊並陳的文化氛圍。

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 南豐紗廠 文青

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

淡水「粉紅遊樂園」夢幻登場

身分證U、5、1、6　秧悅千禧住1送1

端午馬拉灣、義大第2人門票55元

台南火鍋店有浮誇海鮮盤、哈根達斯

這碗拉麵吃得到烏魚子、地瓜葉

「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐

壽司郎將進軍台中開設街邊店

人氣歌謠三明治6/5起快閃台中

淡水絕美景觀餐廳能賞夕陽、看海景

熱門行程

最新新聞更多

香港「南豐紗廠」文青必朝聖！

這碗拉麵吃得到烏魚子、地瓜葉

紐西蘭7月1日開徵遊客稅　入境得多繳..

天丼てんや微風北車店6/10開幕

新村站著吃烤肉6/5試營運

海洋光譜號船上設施超有科技感！

星際戰警粉4大城市電影場景巡禮

「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366