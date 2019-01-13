走進幾米車站搭月亮公車！全台必去9大療癒系幾米景點

▲南科內幾米公園（圖／Kuma）

旅遊中心／綜合報導

幾米作品散發出溫暖療癒的插畫，搭上簡單卻又引人深思回味的文字，讓人感到超療癒。這股療癒力量這幾年走出繪本，變成現實，透過不同形式，成為公共藝術裝置與人們互動，讓人能直接走入幾米繪本世界中，從繁忙喧囂的生活中找到寧靜之所，《ETtoday新聞雲》就整理出全台9大必去的療癒系幾米景點，趕快筆記下來，跟著幾米玩遍全台吧！

▲幾米【月亮忘記了】月亮公車。（圖／萍子）

台北 月亮公車

月亮公車是以幾米繪本《月亮忘記了》主題所打造的藝術裝置，也是全台北第一座幾米主題的大型戶外裝置。呼應繪本中的情節，在乘客扶把、下車鈴上，都可以看見帶著靦腆微笑的月亮；抬頭向上望，則可以看見小小的天窗透出了天空的模樣；在車廂的牆壁與玻璃上，也可以看見繪本中的元素，像是「記住的，是不是永遠不會消失？我守護如泡沫般 脆弱的夢境，」等字句，對於幾米的粉絲來說，勢必會有更深的感觸。

▲淡海輕軌綠山線幾米候車亭。（圖／網友王平亦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淡海輕軌綠山線每站都有幾米候車亭。（圖／網友王平亦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市 淡海輕軌

淡海輕軌綠山線於2018年底通車，新北市捷運局特別邀請國際知名繪本作家幾米，以淡水在地多元文化特色，加上幾米繪本《閉上眼睛一下下》為主題，為車站進行整體公共藝術規劃，在整條綠山線、每個車站都看得到幾米的作品。例如中山濱海路口的候車亭就以繪本中的女主角為主要裝置藝術，閉著眼睛的小女孩彷彿坐在大樹下盪鞦韆，沈醉的表情讓人會心一笑。

▲南科藝術公園帶你進入童話世界（圖／Kuma）

台南 湖濱雅舍公園（幾米公園）

南科的「幾米主題公園」由台積電和幾米共同合作打造，設計靈感來自幾米《如果我可以許一個願望》繪本作品，建造在台積電的員工宿舍「湖濱雅舍」附近，是一處開放空間。小巧公園裡的裝置藝術，都是繪本故事中的片段和場景，處處充滿巧思，來到這裡就像是看著幾米的作品般，童趣中帶著讓人省思的韻味。

▲宜蘭幾米廣場。（圖／記者徐文彬攝）

▲宜蘭幾米廣場公車亭藝術裝置。（圖／記者徐文彬攝）

宜蘭 幾米廣場

宜蘭是最多幾米景點的城市，大部分幾米景點圍繞宜蘭火車站周邊。幾米廣場以《向左走向右走》為主題，從背對著對方，朝自己方向前行的男女公仔，到大型行李箱、車站造型藝術裝置，甚至延伸到對面公車站牌等待公車的年輕男女，為當地注入觀光亮點，成為宜蘭必去景點。

▲宜蘭幾米丟丟噹森林廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭 丟丟噹森林廣場

丟丟噹森林就在宜蘭車站的左前方，上面吊著由知名設計師與繪本大師幾米共同打造的幾米星空列車，巨型列車彷彿要帶著旅人前往未知的方向，在假日偶爾會有市集在這裡辦活動，非常熱鬧，經常是滿滿的人潮，也是當地人休閒遊憩的地點。

▲▼宜蘭幾米公車。（圖／宜蘭市公車）

宜蘭 幾米公車

宜蘭市繼幾米廣場、幾米火車站後，再次與幾米團隊合作，以《星空》、《忘記親一下》為主題，推出2輛幾米公車，2輛幾米公車分別命名為「星空號」及「奇蹟號」，其中，星空號以繪本《星空》為設計理念，將幾米想獻給所有無法與世界溝通的孩子的創作，以彩繪塗裝、車內彩繪與藝術造景等設計呈現；而奇蹟號的命名靈感，則來自於繪本《忘記親一下》內「如果幸運坐上一輛無人的電車，就會遇見奇蹟。」 概念，從即日起環繞宜蘭市中心。

▲宜蘭幾米幸福轉運站。（圖／記者徐文彬攝）

▲宜蘭幾米幸福轉運站內玩樂設施。（圖／記者徐文彬攝）

宜蘭 幸福轉運站

幸福轉運站是第3個宜蘭市區內大型幾米藝術作品，以幾米繪本作品《世界不用為我擔心》、《我的世界都是你》為園區的主角，戶外則是設有大象、長頸鹿等遊戲空間，同時也是大型裝置藝術，室內則是有可愛的黑狗球池，入口的彩色磚牆壁畫，站內可愛的大象溜滑梯，還有一整輛幾米彩繪公車停靠，每一處都是好拍景點。

▲全球第一間幾米主題飯店「花蓮翰品酒店」。（圖／翰品酒店花蓮提供）

花蓮 花蓮翰品酒店

花蓮翰品酒店是全球第一間幾米主題飯店，讓幾米繪本世界中的主角們走進好山好水的花蓮，一座座可愛的藝術造景遍佈在飯店內外，更有療癒的幾米主題房間，繽紛又帶上童趣的色彩，加上酒店提供攀岩、沙坑等多樣化親子設施，讓花蓮翰品酒店更曾被TripAdvisor列為全球最佳親子飯店第一名。

▲台東比西里岸部落。（圖／取自比西里岸與幾米的放羊日記粉絲專頁）

▲台東比西里岸部落幾米藝術裝置。（圖／取自比西里岸與幾米的放羊日記粉絲專頁）

台東 比西里岸

來到比西里岸部落，除了可到處看到羊的意象之外，部落也與幾米進行合作，在比西里岸的各處，就藏有幾米的11幅畫作，以繪本《走向春天的下午》主角小米與阿吉為主，跟著他們的足跡就能走一遭比西里岸部落，進行深度部落探訪。

部落裡，除了藏有幾米的彩繪之外，在部落的中心點，也有一座幾米的大型雕塑，伴隨著海浪的聲音，望向天空，讓人備感療癒，充滿正面力量。此外，部落的長者也受到幾米彩繪的啟發，跟著自行創作特色彩繪，讓比西里岸充滿藝術氣息，巷弄間處處都是驚喜。