大人也搶著買！美濃手作特色雞蛋糕　愛心、牛奶造型萌翻天

旅行就像品味咖啡，在每次的旅行中品嚐不同的風味。..

點評：滅火器形狀也太可愛

文、圖／Kuma

元旦連假第一天來高雄美濃一日遊，這天的飯後甜點是雞蛋糕。位在美濃的午后散步甜點＿手作雞蛋糕販賣的是造型雞蛋糕，有愛心和瓶罐二種造型，尤其是極具特色的瓶罐造型雞蛋糕，從奶瓶、多多、盒裝鮮奶到洗手乳、瓦斯桶、滅火器等多達10種造型，每樣造型都超到位，連回收標誌也沒遺漏，是一款連大人看到除了搶拍、搶玩、也會搶吃的造型雞蛋糕，真的很好吃又可愛。

貼心小提醒：現烤雞蛋糕需要時間等候，可以先電話預購。

午后散步甜點_手作雞蛋糕是餐車型式，只有假日才營業，位在恬恬懷舊茶飲專賣店前。恬恬懷舊茶飲專門也是美濃在地老字號的店家，販賣的品項很多元，這天在等雞蛋糕時，上門的顧客也是絡繹不絕。

瓶罐造型雞蛋糕只有原味口味，愛心造型則有卡士達奶油等5種內餡可以選擇。愛心造型實際上只有4顆，圖片有5顆會造成誤會，另外口味可以是同一種也可以任選二種做搭配。

原味的瓶罐造型雞蛋糕一份是5個 35元，如果10款造型都要，就是二份。如果只買一份，可以詢問老闆可否選擇喜歡的造型購買。買三份則是100元，有小優惠。

來到現場如果看到沒有顧客，先別高興太早，因為老闆可能忙著做電話訂購的部分。如果不想現場等候，也可以先電話訂購。

拍不到瓶罐造型的烤模，因為旁邊停車摩拖車，無法側拍。

瓶罐造型的烤模真的超可愛。

原本請熊友幫忙拿竹簽，用來拍照很好用，結果他又忘了。

店家的包裝也很文青，紙袋打了洞，剛烤好的雞蛋糕可以充分散熱。

接著來看瓶罐造型的雞蛋糕，共有10種造型：多多、奶瓶、盒裝牛奶、家庭號鮮奶、牙膏、洗手乳、洗髮精、爽身粉、瓦斯桶及滅火器。

是不是很可愛？這不相機先食都難。

瓶罐造型雞蛋糕前方是代表圖案，後面則是各自的回收標誌，超精緻的，讓人看了會捨不得吃說。

瓦斯桶不回收，換瓦斯時要請瓦斯行載回去。

喝牛奶前要把手洗乾淨。

我愛家庭號鮮奶的牛頭，盒裝牛奶的圖案是一頭乳牛。

使用瓦斯要小心，居家要備滅火器。熊也很愛滅火器造型的雞蛋糕。

牙膏造型的雞蛋糕也很精緻，底部擠過的凹處也呈現了。

拍照的時候，熊友一直說拍張英國巨石陣，所以就有了雞蛋糕版本的巨石陣出現啦，整個就是超可愛的，老闆真是太有創意了。

哈囉、小朋友和大朋友喝完牛奶和多多，要記得刷牙喔。原味口味的雞蛋糕，吃來鬆軟香甜，很讓人一口接一口的吃。

愛心造型的雞蛋糕，4個 35元，目前有5種口味可以選擇。因為還沒定型有點軟，所以立不起來拍照。

愛心造型的雞蛋糕可以選二種口味混搭，我們一款選了黑糖麻吉。包著麻吉的雞蛋糕，在鬆軟中多了Q彈的口感和黑糖的香氣。

乳酪起司內餡的，則是外在甜內餡鹹的match。

起司還會牽司喔～

看完美濃午后散步甜點的手作雞蛋糕是不是覺得可愛又美味，這是一款很貼近生活的造型雞蛋糕。從多多、奶瓶、鮮奶到滅火器，共10款的造型，你要哪一個呢？下次到美濃一定要再來，很讓人愛不釋手的可愛美味雞蛋糕。

午后散步甜點＿手作雞蛋糕

電話：（07）681-0468 （可先電話預訂）

地址：高雄市美濃區中正一路31號 （恬恬懷舊茶飲店前）

營業時間：每週六、日 08：30 ～ 賣完

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