日本3大療癒系動物景點！喵星人佔領小島、毛茸茸狐狸村

▲讓貓奴們舉手投降的貓島。（圖／翻攝自日本產經新聞）

旅遊中心／綜合報導

這次去日本不購物血拼，來趟「毛茸茸」的可愛動物之旅吧！除了有名又讓人尖叫聲連連的奈良鹿，在日本還有許多超療癒的動物景點，包含喵星人跟居民一樣多的貓之島、一個眼神就讓人類融化的狐狸村，還有被團團包圍也心甘情願的兔子島，這些地方，身為動物控的妳怎能錯過！

1. 貓咪比人多！被喵星人攻佔的貓島

身為貓奴的你，這輩子絕對不能只去一趟日本！在日本有許多可愛的小島，因為各種原因，讓喵星人的數量幾乎要跟居民一樣多，日本知名的貓島包含：福岡縣藍島、宮城縣田代島、香川縣男木島、愛媛縣青島和香川縣的佐柳島等，一登島後就準備被貓主子們包圍，可得好好伺候著！

▲北九州小倉的藍島有跟居民人數一樣多的貓咪。（圖／記者于佳云攝）

▲在日本有許多貓島，堪稱愛貓人士天堂。（圖／翻攝自日本產經新聞）

2. 這眼神太療癒！東北藏王狐狸村

在台灣，狐狸幾乎只存在動物園和童話書裡，如果想一睹這帶點神祕的動物的真面目，位在宮城縣的藏王狐狸村絕對讓你看個過癮，還會忍不住想討抱抱！藏王狐狸村內約有100隻狐狸，冬天時大地被白雪覆蓋，此時的狐狸也是最漂亮的時候，柔順的毛色，不時可看到狐狸打架、或懶洋洋睡在盒子中，可愛樣貌讓人融化。

▲▼藏王狐狸村裡有上百隻的狐狸。（圖／KUMA）

3. 超萌兔兔大軍來襲！充滿野兔的大久野島

帶上你的胡蘿蔔，來大久野島感受被毛茸茸小兔子包圍的帝王級享受吧！日本瀨戶內海的大久野島，過去因被有心人放養兔子在島上，現在此處已有高達700隻的野生兔子，也被稱作是「兔島」，來到這就像進入一座兔子樂園，只要手上拿著食物，就可以輕易的被可愛的兔子大軍包圍。

▲▼毛茸茸的兔子大軍。（圖／amusingplanet.com）