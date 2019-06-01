竟能挖珍珠！安平必訪5大景點　還吃得到爆漿芋泥卡士達蛋餅

點評：嗚嗚好久沒有去安平玩了啦

▲台南吃貨走起！盤點安平地方浮誇系美食。



旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



說到台南安平區，第一個會想到的景點通常都是安平古堡、安平老街或是億載金城等等歷史悠久的古蹟，而說到美食則會想到蝦捲或是蜜餞等等；但你知道嗎，現在的台南除了保留傳統景點和美食之外，近年來也有不少新起的藝術裝置和創意料理，甚至還能體驗挖珍珠DIY。花漾旅途主持人瑋鵬就帶大家去安平最新5個必訪景點，趕快看下去吧！

第一站來到「超盛號烘培手做早食」，老闆將馬卡龍的繽色彩和傳統蛋餅結合在一起，色料來源都使用天然食材，像是紫薯或是火龍果，不僅能讓餐點呈現漂亮的顏色，顧客吃起來也比較不負擔。不同於外面早餐店賣的基本款口味蛋餅，店家還有提供鹹酥雞、泡菜香腸以及花醬洋芋培根等等多種口味，非常有特色！





▲蛋餅的餅皮Q彈帶有酥香，一口咬下會炸出豐富的餡料。







▲墨魚花枝蛋餅搭配店家自製塔塔醬，顛覆你的味蕾。





▲爆漿香芋卡士達，大人小孩都愛這一味。

香芋卡士達蛋餅則是選用自製的手工菠羅包當外層，因此吃起來多了一層香酥的口感，有點像千層派，蛋餅裡頭抹上的卡士達醬搭配芋泥超綿密，一口咬下直接爆漿，超級罪惡！

超盛號烘培手做早食

地址：台南市安平區建平五街41號

電話：062930902

第二站則是位於安平海濱歷史公園內的藝術裝置「大魚的祝福」；大鯨魚的身體由448片彩色釉燒玻璃組成，象徵不同色彩的台灣島嶼圖形，最特別的是，如此巨大的藝術裝置沒有使用到任何一根螺絲，僅靠不銹鋼管焊接。大魚的祝福除了外觀吸睛之外，民眾還可以從二樓俯瞰整個安平海港，不管是白天還是晚上都好拍。





▲來台南除了看古蹟之外，也能來現代藝術裝置拍照打卡。

安平海濱歷史公園

地址：台南市安平區安億路

電話：062951915

第三站來到「夢幻蜜拉」，以剉冰鍋的方式呈現，店家超霸氣在冰上鋪了3種水果，再搭配果乾，吃起來酸酸甜甜，炎熱的天氣吃起來相當解熱；另外，雪花冰最下面有藏一層黑糖，甜而不膩，一口放入嘴裡超涮嘴。





▲超大氣冰品，堆到像一座高山，滿滿餡料超豪邁。

夢幻蜜拉

地址：台南市安平區安平路49號

電話：062217393

第四站「椿之味」，這是一家以薏仁為主題的傳統小吃店。主持人點了一份鮮奶芋頭薏仁，店家用料實在一點都不馬虎，不僅能滿足空虛的肚子，對身體也不會造成太大的負擔，是在地人十分推薦的必吃美食之一。





▲小小一杯用料實在，芋香味十足。

椿之味

地址：台南市安平區安平路372號

電話：063585107

現在不用飛日本也能體驗到挖珍珠的樂趣了！第五站「哇珍珠」，是一間在安平老街旁的體驗工坊；來到這邊，不管是大人或小孩都可以挖珍珠，挖好後的珍珠還可以利用裝飾品點綴，創造一個屬於自己且獨一無二的飾品。





▲戴上手套，用扁平刀子鍬開貝殼，挑出珍珠。







▲選一個喜歡的飾品，就能請老闆加工掛在上面。

哇珍珠

地址：台南市安平區安北路219號

電話：062233899