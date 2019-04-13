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羅馬建築超好拍！特搜「雙城街」美食　必吃脆皮鮮奶甜甜圈

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▲小資族、學生族群必收藏銅板小吃。台北也拍得到羅馬萬神殿！

旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

位於台北中山區的「大同大學」和「晴光市場」為在地人皆知的知名景點，鄰近捷運民權西路站和圓山站，附近為住宅區。今天花漾旅途主持人「解婕翎」要帶我們去看隱藏在校園中的「羅馬萬神殿」和晴光市場裡各式各樣的銅板小吃，下次有朋自他鄉來，就可以來介紹來這些地方啦！

第一站「大同大學」，創立半世紀的台北私立大學，以仿羅馬萬神殿設計建築而有名。這氣派的建築叫做「尚志紀念館」，為紀念創辦人百歲誕辰而建，參考的是美國維吉尼亞大學裡的建築風格，是著名婚紗拍照景點呢！

▲▼台北中山羅馬風建築　周邊銅板美食完全制霸！（圖／花漾旅途提供）

▲此為尚志紀念館正面，不僅學生們會在這拍團照，也吸引很多婚紗業者。

私立大同大學

地址：台北市中山區中山北路三段40號
電話：02─21822928

第二站「晴光紅豆餅」，中山區晴光市場裡的銅板小吃之一。特色是餡料飽滿，外餅酥脆，趁熱吃最好吃！但小心爆漿燙口喔～蘿蔔絲是限量版口味，下午一點到三點之間會提供，賣完就沒有了，想要的話要把握好時機去買！

▲▼台北中山羅馬風建築　周邊銅板美食完全制霸！（圖／花漾旅途提供）

▲▼台北中山羅馬風建築　周邊銅板美食完全制霸！（圖／花漾旅途提供）

▲厚度很夠的紅豆餅，餡料豐富，口味恰到好處。

晴光紅豆餅

地址：台北市中山區雙城街12巷16之1號
電話：02─25918496

第三站「丁香豆花」，晴光市場裡推薦之二，不同於傳統豆花，以雞蛋製成，口感如同布丁聞名。香氣十足為老饕常吃甜點名單！

▲▼台北中山羅馬風建築　周邊銅板美食完全制霸！（圖／花漾旅途提供）

丁香豆花

地址：台北市中山區雙城街12巷28號
電話：02─25931293

第四站「脆皮鮮奶甜甜圈」，晴光市場裡熱門銅板甜點，細緻糖霜裹上酥脆外皮，搭配扎實軟彈的口感，難怪大家慕名而來大排長龍！

▲▼台北中山羅馬風建築　周邊銅板美食完全制霸！（圖／花漾旅途提供）

脆皮鮮奶甜甜圈

地址：台北市中山區雙城街17巷24號
電話：0958─900─138

關鍵字： 大同大學景點 晴光市場美食 花漾旅途 達人美食 美食情報 台北市美食 大同區美食

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