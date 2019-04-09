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沙鹿這樣玩！景點＆美食攻略　籃球櫃超好拍、豆花口感綿密

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▲台中熱門海線景點，趕快蒐集起來！
旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

梧棲區、沙鹿區位於台中市西邊迎風面，長期季風強、雨量少，早期為濱海漁村地區，在近代的開發下，也新增許多熱門拍照景點；今天花漾旅途主持人「牙牙」就要帶我們去蒐集那些好拍又好玩的景點，不但適合情侶出門走走，也適合親子出遊！除此之外，也有米其林指南推薦裡提到的「雞湯拉麵」，讓你不用親自飛去日本，也能品嚐道地滋味啦！

第一站「夢想街」，位於沙鹿區靜宜大學附近的超夯景點；原是一條沒落的商店街，經過創意彩繪之後，獨特的設計風格吸引很多人慕名而來拍照。在小街裡有著多元的拍照情境，不管是帥氣、還是甜美風格都可以在這裡展現出來，因此男生女生都適合，更推薦給情侶們來留下紀念啦！

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲籃球櫃呈現陽光運動風格，很多女生也會在這邊拍照，拍起來可愛又充滿活力！

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲愛心大鞦韆營造出浪漫的氣息，適合情侶一起留下紀念。

沙鹿夢想街

地址：台中市沙鹿區晉文路3巷21號

第二站「一之糖」，身處在夢想街內的古早味豆花是當地學生指標性店家。豆花吃起來綿密又濃郁，且特別限定週三珍珠免費。拍照拍完來這邊吃一碗豆花剛剛好！

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

一之糖豆花─夢想店

地址：台中市沙鹿區晉文路3巷19號
電話：04─26520162
營業時間：13：00～19：00（週五公休）

第三站「台中三井outlet」，梧棲區台中漁港旁的購物中心，於2018年底新開幕。園區裡擁有很多藝術造景的場館，號稱台灣最好拍的outlet。腹地廣大，駐有不少間知名品牌。因為漁港口，海景一覽無遺，有海景摩天輪、育樂設施，適合親子假日出門走走。館內也設有不同風格料理，無論是要美式、日式、東南料理都有。

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲繽紛貨櫃物吸引很多人前來拍照，建議可以發揮創意拍出個人特色與他人不同的照片喔！

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲園區的大草地很適合全家大小在這放鬆看夕陽～

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

▲搭上海景摩天輪，整個海港夜景一覽無遺！

MITSUI OUTLET PARK台中港

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
電話：04─25218999
營業時間：11：00～21：30

第四站「銀座篝東京雞湯拉麵」，位於outlet裡面，不用坐飛機去日本就能吃到道地的拉麵，甚至在米其林指南裡推薦過。湯頭經過熬煮過後成為乳白色，麵條Ｑ彈有嚼勁。能在台灣數十家拉麵店裡獲選米其林指南推薦，想必一定要嘗嘗看！

▲▼台中熱門海線景點　夕陽、夜景一覽無遺。（圖／花漾旅途提供）

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