妹子都在這打卡！特搜台中霧峰「2必訪景點＋1必吃美食」

點評：好想吃那個腰帶麵～

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▲台中霧峰區好玩又好吃的一日遊。



旅遊中心／綜合報導（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



霧峰區擁有完整公路系統，是台中市南端的交通樞紐，因此景點安排好就可以成為豐富的一日遊行程！另外，霧峰區也是台灣中部較早開發的區域，因此區內富有眾多藝文設施，又有「文化小城」美名；對此，花漾旅途主持人「牙牙」今天要帶著我們體驗復古風的眷村美食「麵粉遇見水」，並前往IG熱門打卡景點，趕快來看看網美照要怎麼取角度吧！



第一站「亞州大學」，曾被票選為全台最美大學之一，校園裡花草綠意盎然，有很多不一樣元素的建築，擁有氣派魁梧的氣息，棟棟有結構特色；其中最為著名的是由安藤忠雄所設計的三面正三角形組成的現代美術館。

▲「亞洲大學美術館」 為安藤忠雄大師在台灣設計之第一棟建築，三個三角形的出色結構，為中台灣新景點。



▲不同於一般大學，校園裡充滿希臘羅馬式建築。不但好取景，也別有一番異國風味。

亞洲大學



地址： 台中市霧峰區柳豐路500號

電話： 04─23323456

第二站「麵粉遇見水」，在亞州大學附近，早上拍完照來這邊吃個午餐剛剛好，是霧峰光復新村絕不能錯過的眷村美食。若是碰到假期，店面門庭若市，排隊還不一定吃的到。傳統風格的店面，古色古香，就像回到鄉下一般喚起兒時回憶，麵條有粗有細，辣味也可做調整，大家快到這邊品嚐眷村好滋味吧！





▲招牌「腰帶麵」又麻又香的麵條，看了口水直流。





▲吃完午餐可以在光復新村散步拍照，體會保留下來的眷村生活。



麵粉遇見水



地址： 台中市霧峰區民族路10號

電話： 0988─968018

營業時間：11：00～14：30（假日到15：00）每週二公休

第三站「921地震教育園區」，同樣位於霧峰光復新村，全館座落地震遺址之上，沿斷層而建，以充滿特色的建築與遺址做藝術化的結合，並將部分地震後留下的樑柱、土壤完好如初地作為教材展示；這樣震撼且具有教育性質的地震博物館，不但保留住原貌，也可提醒後人應未雨綢繆，平時做好準備才能有效減低災情。



▲園區內保留當時震災模樣，讓人回想起當年地震所帶來全國性的慘傷。









▲模擬地震區可讓後代也體會到當時921地震搖晃程度。



921地震教育園區

