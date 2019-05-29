美加最高漲2.3萬、長灘島便宜3000！品保公布第三季合理價

▲菲律賓長灘島。（圖／ETtoday資料照）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

暑假是民眾出國旺季，品保協會今（29）日公布7至9月出國團費，其中以美加線漲最多，美國較去年上漲8000元到2.3萬，民眾最愛去的日韓漲幅約1成；至於有調降的國家包含處於淡季的澳洲降3000元，和封島後重新開放的菲律賓長灘島也便宜約3000元。





▲品保協會公布第三季旅遊價格。（圖／記者彭懷玉攝）

東北亞線發言人、鳳凰旅行社協理林怡君表示，日本漲幅約1000元到3000元，主要是因2020東京奧運，會有全球旅客湧入，團體旅遊較自由行划算，韓國則因匯率關係，漲幅1000到2000元左右。至於東南亞線發言人、百威旅行社副總經理俞示芬表示，菲律賓長灘島封島後重新開放，之後加入亞洲飛龍航空，整體價格約便宜3000元，5 天行程含稅最低2萬元有找。

美國旅遊進入第三季後，親子樂園銷售相當熱絡，加上是以長天數為銷售主力，以及8月上旬學生開學返校關係，機票居高不下，漲幅驚人，約有8000到23000元不等，加拿大則因天數和旅館等級不同，整體約有10到15%漲幅，暑假過後緊接而來的賞楓季，團費最貴到17萬元都有。

至於歐洲因歐元和英鎊匯率持平，團費小小漲價1~2000元，跟上一季比較，主要取決在航空公司的票價，中東部分，特別在埃及預計漲一波營業稅，門票大漲50%，預計之後團費還會有調漲，反觀南非正值暑假淡季，降幅可達1到2萬，印度也便宜1到3千。

紐澳線的部分，7至9月是南半球淡季，東澳凱恩斯適合親子旅遊，平常熱翻天的「在世界中心呼喊愛情」的取景地艾爾斯岩正是舒爽好天氣，西澳部分則有粉紅湖，加上華航及長榮均有直飛澳洲，澳洲第三季將降3000元，紐西蘭大概是持平狀態。

至於中南半島，鴻毅旅行社協理蔡承廷表示，越南河內、峴港，芽莊旅遊逐漸發酵，下半年又有新的航空公司加入，像是越竹航空，峴港未來還有捷星太平洋航空直飛，團費價格可能會因此而波動。

