藏在冬山市場裡的文青豆花　吃得到職人堅持和傳統風味！

點評：想品嘗鹽滷豆花的滋味！

文、圖／妮可魯的飛行日記

近些年，偶爾會在菜市場裡發現一些文青風格的美食小店，像是東門市場的魚バカ立吞壽司、東三水市場裡的合興八十八亭，這次的宜蘭小旅行又在冬山市場裡發現了專賣鹽滷豆花的飛魚食染，日雜風的設計感豆花店就在豬肉攤的隔壁，這種衝突感超接地氣的，最可貴的是，他家的豆花真的是好吃呀！不是單賣好看假掰的。

「菜市場裡有文青豆花店？」不但有，且是職人精神的鹽滷豆花，裝潢更是十足的文青喜好，整家店就像從信義誠品的生活樓層裡原封不動的挖出來，卡在冬山市場裡那樣，且和隔壁豬肉攤只隔了一面書架，著實有趣。

當地人說冬山市場是改建過的二代市場，雖是傳統市場模樣但卻環境整潔有規劃，沒有五味雜陳的菜市場味兒，飛魚食染的開店時間也錯開市場營業的早上，選在11點後營業，菜販們收攤後正好來這吃碗豆花，放學的孩子們在下午喝碗甜水，選在冬山鄉生活的飛魚食染店主就是打算過著與鄉親們和樂融融的簡單生活。

飛魚食染的豆花正是我兒時懷念的味道，總覺得現在市面上的豆花沒那麼香醇，口感雖嫩卻覺得少了甚麼？原來差別就在鹽滷！飛魚食染用的是早年做豆花、豆腐時用的鹽滷，而不是現今市售產品選用的石膏。飛魚食染特別從日本進口鹽滷，做出來的豆花、豆腐含水量低，口感綿密紮實，但製作程序比選用石膏難上許多，受制於豆漿濃度、室溫控制，非常難以凝固成型，花費的時間成本高。

豬肉攤旁就是豆花店，但完全不用擔心有味道喔～冬山市場的環境清潔與空氣流通做得挺好的。

大夥在長木桌上品嘗鹽滷豆花，一旁書架上的書籍也可隨意取閱，許多主婦們都喜歡來這坐坐，享受片刻悠閒。

採光明亮的小店，以一面書牆在市場略為區隔出一方空間。

▏京都白玉豆花 65元▕

鹽滷豆花搭配紅豆泥、薏仁及仙草，搭配山櫻紅、艾草綠與雪白的日式白玉湯圓，用糯米心做成的白玉湯圓Q彈有味，和一般用糯米粉滾揉的湯圓口感不同，旁邊那一小杯裝的是香茶，清雅的茶香巧妙地烘托出優雅感。

不只是豆花是童年記憶中的味道，就連糖水也是！原來，飛魚食染採用傳統製法的炒糖，將二砂、冬瓜糖、黑糖在大鍋中炒出糖香後再加滾水，冷卻結凍後刮出炒糖冰沙，現在市面上僅用滾水熬煮糖粒的速成法有根本上的不同。

▏豆渣布朗尼 55元▕

本想點香蕉大福和草莓大福，可惜賣完了！這豆渣做的布朗尼充滿大人味的巧克力香，不苦也不過甜，很合胃口！

透過書架，隔壁的豬肉攤清晰可見，有種時空錯置之感。

就像許多文青風格店一樣，飛魚食染的架上也擺了許多店主選物，有當地特產的調味料，也有藍染與陶碗等與日常生活有關的文創商品。

牆邊的腳踏車裡擺著藍染衣販賣，夏天時會在裡面冰鎮著豆漿

靠牆的座位也頗有風情，光看這牆壁上的漆色，一點也感覺不出是印象中的菜市場。

下次想來嚐嚐店裡的水果冰棒，以及豆漿，並買塊鹽滷豆腐回家。

飛魚食染



地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路186號（冬山市場1樓）

電話： 03－9595020

營業時間：11：00～20：00，周一公休