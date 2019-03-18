台北肉食控必朝聖！50盎斯霜降美國雪花牛＆黑毛豬爽爽吃

點評：好想吃啊><

文、圖／妮可魯的飛行日記

春雨綿綿的時節真是又濕又冷，寒風吹起來讓人直打哆嗦，朋友們紛紛約飯吃鍋，地點選在大家下班後搭捷運就可到的國父紀念館站附近的大初Shabu Shabu，豪氣的點了肉多多的雙人餐大挑戰50oz，1180元有雪花牛及黑毛豬肉盤，3個人分一分一點也不貴，分量更是超滿足。

大初Shabu Shabu是好友Wisley的愛店，看他在臉書上po過好幾次了，每次都看他帶著妹子捧著誇張澎湃的肉盤拍照，實在太誘人。

平常他一個人來時都是點商業午餐單人涮涮鍋NT270，但聚餐的話人多，所以建議直接選1180元的雙人餐大挑戰50oz，內容有美國特選霜降雪花牛、台灣上選黑毛豬，以及菜盤、鍋底，白飯、王子麵、粉絲三選一，飲料和明治冰淇淋隨你吃。

鍋底可以組合成鴛鴦鍋，我們選了麻辣及藥膳，麻辣鍋的鍋底有鴨血及豆腐，藥膳鍋有枸杞加在昆布高湯裡面，枸杞有明目補腎的功效，最適合每天盯著電腦傷眼勞碌的上班族。

除了麻辣及藥膳，還有東北酸白菜、咖哩口味的湯底可選擇，加價換購各70元，也可選擇不需加價的黃金昆布高湯，以涮涮鍋來說這樣蠻划算的！

我們就是衝著雙人餐大挑戰50oz的這兩盤肉來的，一定要拍照打卡一下囉！而且打卡還送花衼漿，怎能放過！

美國特選霜降雪花牛看得到美麗的霜花紋路，據說坊間有許多強調肉多又便宜的火鍋店使用的是廉價組合肉，是真是假請仔細看那肉片有沒有自然的肌理紋路便知。

另一盤是台灣上選黑毛豬，這一盤約是商業午餐肉盤的1.5倍大吧～我個人蠻喜歡台灣本土產的黑毛豬肉，雖然常在日本吃黑豬肉料理，但我覺得台灣的黑豬飼育水準非常高，比起日本有過之而無不及。

就是愛吃美國牛呀！天氣冷就是要大口吃肉喝湯！

雙人餐大挑戰50oz的套餐有2個菜盤，內容也很有飽足感，高麗菜可先加到湯底裡去，可增加清甜滋味，更為爽口。

我們還加點了海陸總匯NT590，鮮蝦、鮮魚、蛤蠣、干貝、蟹肉、生蠔、花枝等好料多到快滿出來，新鮮看得見。

瞧瞧這干貝多大一粒，我喜歡用藥膳鍋的湯底涮一涮，更襯出鮮甜好滋味！

原本這樣吃下來，大家都喊撐，沒想到聊一聊天，吃個冰淇淋換換口味後，胃口又來了，於是又貪心的追加了一盤美國安格斯牛小排NT630，送上桌時嚇了一跳，又是好大的一盤呀！有11盎司

若是點了白飯，建議你一定要到醬料區淋上店內招牌的祖傳肉燥，愛澆多少就澆多少，不會加價。

醬料區的佐料也非常豐富，不像有些涮涮鍋店只給配好的一小盤，這裡完全是比照火鍋專賣店的規格，讓你自由搭配口味，沒在吝嗇的。

飲料及冰淇淋當然也是放任你無限取用，絕對不寒酸！

大初Shabu Shabu就位在捷運國父紀念館站附近，以東區的地價房租來說，菜單定價真的平實到懷疑老闆有沒有在賺～且店內空間氣氛明亮寬敞，還蠻有設計感的，非常適合我們這些愛吃火鍋的肉食控來聚餐！

差點忘記附上菜單！大家可參考看看喔～

大初Shabu Shabu

地址： 台北市光復南路308巷22號

電話： （02）2771-5466

營業時間：12：00～15：00、17：30～23：00