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全台第5家店　沐越插旗台北中山區　藝奇與Su/food也開一起

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▲全台第5家店　沐越插旗台北中山區　藝奇與Su/food也開一起。（圖／王品提供)
▲全台第5家店，沐越插旗台北中山區。（圖／王品提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

王品集團多品牌發展策略持續推進，推出Power Center(複合式餐廳)朝多角化佈局，全新複合店型將於5月底進駐台北中山北商圈(中山北路2段66號，國賓飯店正對面)，5月24日沐越、5月25日藝奇接力開在同一棟樓，Su/food也將在6月底開幕，三個品牌進駐B1、1樓與2樓。

沐越以高顏值、法式越南美味兼具的餐點為主，透過「一店一主題」的方式，將異國文化、飲食風情傳遞給顧客，中山北店是全台第五家分店，承襲上家店的風格，以越南水上屋為概念。主廚特別研發「微醺摩西多」含有蘭姆酒的成份，於5月24日至6月30日每週五，以55元加購價嚐鮮。除了微醺摩西多，沐越中山北也提供越南啤酒、越式西多的多項飲品。此外，迎接夏季的來臨，芒果系列商品也陸續上市。

▲全台第5家店　沐越插旗台北中山區　藝奇與Su/food也開一起。（圖／王品提供)
▲沐越中山店用餐座位區。

▲全台第5家店　沐越插旗台北中山區　藝奇與Su/food也開一起。（圖／王品提供)
▲沐越多人響宴套餐。

藝奇擅長利用當旬食材入菜，中山北店搶先全台，推出以海鮮為主的「夏旬收穫祭」料理，主打菜色「炙燒鮪魚盛合」同步東京築地潮流。

而串連沐越(2樓)、藝奇(B1)兩大品牌，Su/food(1樓)也將在6月底開幕，王品集團提前推出一連串暖身活動，5月24日~5月26日於松菸文創園區進行夏日食尚派對品牌車大放送，每日下午1點起至6點，每個整點免費發放50杯Su/food招牌鮮打蔬果汁，現場加碼發放買一送一券，數量有限贈完為止。

▲全台第5家店　沐越插旗台北中山區　藝奇與Su/food也開一起。（圖／王品提供)
▲藝奇-中山北店搶先全台，推出以海鮮為主的「夏旬收穫祭」料理，主打菜色「炙燒鮪魚盛合」同步東京築地潮流。


沐越越南料理台北中山北店
地址：台北市中山區中山北路二段66號2樓

藝奇新日本料理台北中山北店
地址: 台北市中山北路二段68號B1

Su/food台北中山北店
地址：台北市中山區中山北路二段66號1樓

關鍵字： 美食情報 王品集團 沐越

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