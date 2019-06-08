晚來買不到！三重人激推「雪釀餅」　皮脆咬下爆出滿滿餡料

點評：看起來好好吃啊！

旅遊中心／綜合報導 （影、圖／小象愛出門提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

位於新北市三重的巷弄裡，有一家隱藏版美食「雪釀餅」，或許很多人對這名字很陌生，但這卻是值得一嚐的小吃。雪釀餅外表看起來像蔥油餅，餅皮很酥脆還帶著酒釀香氣，和蔥油餅吃起來的口感不一樣，部落客《小象愛出門》就帶大家去品嚐這間三重在地人十分推薦的雪釀餅！

▲開在三重巷弄中的雪釀餅小攤，是許多在地人的最愛。

綜合雪釀餅內餡有九層塔、青蔥跟肉燥，再配上一顆蛋，沾上獨門醬汁吃起來超滿足；事先炒過的內餡配上煎過帶有酒釀香氣的外皮，酥脆卻又不失嚼勁，吃起來份量十足，如果選擇半熟蛋還要小心爆漿蛋液流出，一份料滿滿的雪釀餅只要35元銅板價。

▲▼雪釀餅裡包著滿滿餡料。

除了雪釀餅之外，這裡的雪釀饃也極具特色。雪釀饃快要跟臉一樣大，厚實的餅皮之下包著滿滿餡料，吃得到韭菜、豆干和肉，與韭菜盒子有幾分相似，但餅皮卻是又Q又扎實，搭配餡料吃起來超有飽足感，一份也是35元。

▲▼雪釀饃的滿滿韭菜和豆干吃起來超滿足。

這裡的雪釀餅系列都是現桿現煎，麵團沒有使用澎鬆劑及酵母，都是利用酒釀和糯米來發酵，因此數量有限，假日生意好時常會早早就賣光，下次來三重不要忘記來吃吃看這個口味十分獨特且超涮嘴的雪釀餅！

▲現包的雪釀饃，假日生意好常常下午就賣光。

雪釀餅 三重店



電話：0987-229482

地址：新北市三重區仁美街89號

營業時間：14：00 – 19：00(周一公休)