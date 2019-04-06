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花生控注意！蘆洲人氣早午餐　漢堡咬下會流出花生起司瀑布

點評：看著花生起司瀑布大爆走，我的口水也流下來了！
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／小象愛出門提供，請勿任意使用

古人云：「一日之計在於晨」，早晨是一天的開始，今日的行程計畫都應該好好安排。除了規劃行程之外，「吃」也不能省略，所以起床後的第一餐非常重要！豐盛的早餐，能夠讓你一整天精神滿滿，專注於今天的事務上；當然，現在許多人都睡到接近中午才起床，因此早午餐也非常盛行，所以部落客《小象愛出門》就分享一間位於蘆洲的早午餐店，能夠滿足起床後的味蕾！

▲▼再一塊吧 ing。（圖／小象愛出門提供）

▲享用豐盛的早餐，讓一整天精神加倍。

「再一塊吧ing」座落於新北市蘆洲，以花生為主題，若是花生控來到這裡真的會瘋掉，因為店家提供許多花生口味的美食。首先要介紹的就是令人抵擋不住的超浮誇「花生岩漿吐司」，牽絲畫面非常療癒，除了花生口味之外，另外還有牛奶巧克力口味。

花生岩漿吐司一上桌，濃濃的花生香氣就撲鼻而來，將吐司撕開就可以清楚看到起司和煉乳交織的畫面；吐司吃起來的口感鬆軟，帶有嚼勁，花生和起司的味道配合的剛剛好，讓人一吃就停不下來。

▲▼再一塊吧 ing。（圖／小象愛出門提供）

▲花生岩漿吐司＄85

「熔岩花醬肉蛋吐司」一上桌就流出起司瀑布，吐司外層包覆著滿滿的起司，裡頭則是抹上一層一層的花生醬，還有一顆半熟蛋；肉排醃製的口味剛剛好，咬起來不會太乾，整體吃起來的口感是具有層次感的。

▲▼再一塊吧 ing。（圖／小象愛出門提供）

▲熔岩花醬肉蛋吐司（套餐）＄259

「花生醬牛肉培根起司漢堡」的外型則是非常精緻，豪邁的花生醬層層堆疊出漂亮的紋路，讓人捨不得咬下去，但陣陣香氣卻又非常誘人！帶有Q勁的麵包底下放有生菜、奇異果、番茄片、培根、起司片以及口感帶有肉汁的牛肉漢堡排，份量很大，吃完十分有飽足感。

▲▼再一塊吧 ing。（圖／小象愛出門提供）

▲花生醬牛肉培根起司漢堡＄100

放假睡到自然醒，再來份豐盛的早午餐，是一件多麼幸福的事啊！花生控的朋友們，還不趕快來嚐嚐，就算熱量爆表也一定要吃上一份！

再一塊吧 ing

地址：新北市蘆洲區長安街108巷12號
聯絡電話：02－28488272
營業時間：09：00～18：00

關鍵字： 再一塊吧ing 小象愛出門 達人美食 美食情報 新北市美食 蘆洲美食 早午餐

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