西安在地美食都在這　吃飽還有特色「摔碗酒」體驗！

點評：明知道會很飽還是每個都想吃><

▲西安永興坊。（影／記者謝璩安攝。）

▲西安永興坊。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／西安報導、攝影

西安這座城市除了是歷史之都以外，也是眾多美食的發源地，由於位處在中國的地理中樞，又是絲路的必經之地，結合了許多異地的料理，也因為曾經是唐代的政治中心，現在仍然保留了唐風的牌坊，體驗西安的美食、夜市文化！

▲永興坊式受到政府認證的非物質文化遺產民俗街。

永興坊就是目前中國唐代108坊之一的唐代牌坊，過去曾經是舊貨和古玩的貿易市場，現在則有許多小攤販，販售西安的道地料理、特色紀念品，也是一條受到政府認證的「非物質遺產美食一條街」。相比西安另一個美食天堂「回民街」，永興坊更多了一絲懷舊的味道，被在地人稱為「吃得到全陝西」，整個永興坊大約有五十幾個攤位，吃的玩的應有盡有。

▲涼皮吃起來清涼爽口，是夏天抗暑的不二選擇。

涼皮是西安隨處可見的平價美食，也是最受歡迎的陝西小吃，用麵粉製作而成的麵皮講究白、薄、透、香，吃起來Q彈有嚼勁，通常會加上醋、辣椒油、麵筋、黃瓜絲、紅蘿蔔絲和蒜泥等等調味，涼皮的口味也很多，其中以原味涼皮和麻將涼皮最為出名。

▲臊子麵經過攪拌以後會是咖啡色的，不僅好看也好吃。

臊子麵在陝西是相當有名的，其中以「岐山臊子麵」最為正宗，臊子麵湯的和乾的都有，佐料也沒有統一的規定，吃法非常多變。臊子麵中的「臊子」就是肉末的意思，陝西人對這道料理的要求就是配色要好看，因此常常會加入黑色的木耳、紅色的胡蘿蔔、綠色的蒜苗和米白色的馬鈴薯，好看又好吃。

▲ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵有濃濃的西安家鄉味，寬寬的麵條吃起來也相當有飽足感。

ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵是西安較為傳統的麵食，這道麵食最特別的就是名字，中文的ㄅㄧㄤˊ這個字是沒辦法打字出來的，所以常常可以看到西安街頭賣麵的招牌都是在整齊的菜單中出現一道手寫的字體，或是用拼音表示，而這個ㄅㄧㄤˊ的意思是來自製作麵條時扯麵的聲音。ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵的麵條又寬又長，最道地的吃法是一整碗都是同一條麵，加進青菜、番茄炒蛋、臊子等等家常小菜而成，非常好吃。

▲肉夾饃是西安必吃的小吃，燉煮到入味的醬肉非常開胃。

肉夾饃也是其中一個西安的代表美食，也是許多觀光客來到西安會特地尋覓的美食，外面的饃會烤到口感酥脆，在夾進燉煮過而且肥瘦混合的豬肉，被稱為「最早的漢堡」，在午後時光當成一個小點心就可以相當滿足！另外常聽到的「泡饃」，其實也就是把肉夾饃的饃撥成小塊放進湯裡吃。

▲摔碗酒是永興坊裡相當有趣的體驗，可以在許完願以後把酒碗摔到地上。

摔碗酒這項民俗活動起源於苗族，傳說中是兒女上戰場前的壯行酒，也有一種說法是曾經有仇人喝完酒以後一起摔到地上，一笑泯恩仇。不論由來到底是什麼，現代人已經把摔碗酒當成一個祈福的象徵，在喝酒前誠心祈求，接著一口將酒喝光，最後再大力的往地上摔，表達一種果斷和豪氣，相當有趣。

▲毛筆酥造型相當可愛，吃起來甜而不膩。

除了最主要的麵食以外，永興坊也有其他從唐代流傳下來的美食，和現代創新的小點心，例如製作成毛筆形狀的毛筆酥甜點、外酥內軟，一用手撥就會散開的長安葫蘆雞、每天用剁碎的梅子醃漬的傳統酸梅湯、結合糯米和棗類的甑糕和總是大排長龍的子長煎餅等等，每一種都是西安最道地的味道，口味超多，滿足所有的胃。

▲葫蘆雞適合三五好友一起分享，整隻雞外酥內嫩，還有滿滿的肉汁。

▲永興坊酸梅湯喝起來不會死甜，反而會在口中回甘，清涼又消暑。

永興坊這條非遺民俗街不只可以吃到美食，還可以體驗傳統文化，更特別的是整個永興坊都會播放著一首西安民謠，讓來到這裡的遊客更能感受到西安舒適的氛圍。如果想要品嚐道地的美食，又不想要有太觀光的感覺，那永興坊一定是到西安的首選！



永興坊

地址：中國陝西省西安市新城區鐘樓商圈東新街