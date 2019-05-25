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上海必打卡景點！走進「小時代」Plan B秀場電影拍攝地

點評：這裡的建築真的超級好拍><
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▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海1933老場坊。

記者謝璩安／上海報導、攝影

小時代系列電影從第一集上映開始就獲得非常好的迴響，電影中奢華又充滿藝術感的場景也成為許多影迷朝聖打卡的景點，光是在上海的拍攝地點就高達十幾處，而其中充滿文藝氣息的1933老場坊更是文青、網美的最愛！

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲1933老場坊過去是屠宰場，現在搖身一變成為創意園區。

1933老場坊位在上海10號線的海倫路地鐵站附近，出站以後大約走十分鐘就可以抵達，老場坊是相當有名的打卡景點，所以幾乎每個路口都有清楚的指標指引，不用擔心找不到方向。因為當年建築是由英國建築師設計的關係，整個主體包括周邊房屋都非常具有異國風情，一路走過去就好像置身在歐洲一樣。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲整區都是由英國建築師設計，充滿工業風的歐洲氣息。

1933老場坊的前身其實是隸屬於上海工部局的牲畜屠宰場，從1892年開始到1970年之間都是作為宰牲場使用，原先的屠宰場在1970年停止屠宰和肉類加工的作業，經過修繕改造以後在2007年才取名為「1933老場坊」，結合了來自各地的文創空間和工作室，將老建築搖身一變成為上海的創意產業聚集區。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲主體車間建築內部現在規劃成展區，目前正在展出「失戀歷史館」。

當時專門設計給牲畜使用的建築有很多，老場坊中央的圓形主體就是屠宰場的「車間」，屋頂是二十四角形的形狀，裡面有一個巨大的屠宰工作區和動物的圈舍，一年四季都在這裡屠宰牲畜。以主體車間為中心，向外延伸了幾十個「廊橋」作為通道，廊橋的寬窄有許多不同，目的是為了分流不同體型的動物，另外也可以在每層樓看到以石子水泥做成的寬敞「牛道」。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲有許多錯綜復雜的樓梯和鋼筋，隨手拍都像電影大片，相當有設計感。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲寬敞的石子坡當時作為「牛道」使用，將人和動物分流。

一走進1933老場坊就會立刻被這些複雜的建築設計吸引，這些過去用來工作的設計現在也都成為拍照打卡的地點，《小時代》電影中一段時代姐妹花因為南湘時裝週外景地點下大雪，臨時改變計劃選擇使用顧里準備的「Plan B秀場」的橋段，就是在這些有寬有窄的「廊橋」中拍攝。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲小時代拍攝地點就在老場坊的「廊橋」上。

1933老場坊除了是一個適合拍美照打卡的地方，也是一個舒適又時髦的文創園區，不只有畫室、婚紗設計館，還有微劇場、遊樂區，如果想要在電影取景地感受拍攝的現場、或是在咖啡廳享受下午茶，不妨挑一天到這裡度過悠閒的時光！

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲1933微劇場，播放許多較為小眾的藝術電影。

▲▼上海1933老場坊。（圖／記者謝璩安攝）

▲位於老場坊一樓的密室逃脫遊樂區。


1933老場坊

地址：中國上海市虹口區沙涇路10號
電話：+86 21 6888 1933

關鍵字： 上海 上海旅遊 小時代 1933老場坊 電影取景地

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